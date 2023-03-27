"Кулинарную лавку братьев Караваевых" купила "Нефтьмагистраль"

Сделка состоялась в марте. Новый учредитель появился у юрлица ООО «Селена», на которое зарегистрировано доменное имя «Кулинарной лавки братьев Караваевых».
Компания ООО «ТД НМ», согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит её гендиректору Александру Ерастову и Наталии Ерастовой на паритетных началах.
Ни тот, ни другая ни разу не Караваевы, да, в общем, и не братья.
И как теперь будет?
Сменят имя, а заодно и пол? Или появится новый бренд «Кулинарной лавки небратьев Ерастовых».
Сложная это вещь, едой торговать. Кстати, еда у Караваевых очень приличная. Как оно будет у Ерастовых? Как раньше или как на бензоколонке?
А.Б.
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