Россия не будет выходить из ВТО, несмотря на попытки ее выдавить

Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации, несмотря на попытки некоторых стран выдавить ее, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

А я напомню, что здравые люди в свое время рекомендовали туда и не входить. Потому что условия принятия РФ в ВТО были грабительскими, а выгоды - сомнительными.

И вот сейчас наше ченство в ВТО вообще что-нибудь значит на фоне санкций, которые вообще никак не соотносятся с правилами ВТО? И за членство в ВТО мы еще ежегодно платим почти 5 миллионов долларов... За что? Да, в общем, за компанию...

А.Б.