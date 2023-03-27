Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия не будет выходить из ВТО, несмотря на попытки ее выдавить

Опубликовано 27.03.2023 в разделе комментариев 0

мид вто
Россия не будет выходить из ВТО, несмотря на попытки ее выдавить

Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации, несмотря на попытки некоторых стран выдавить ее, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

А я напомню, что здравые люди в свое время рекомендовали туда и не входить. Потому что условия принятия РФ в ВТО были грабительскими, а выгоды - сомнительными.

И вот сейчас наше ченство в ВТО вообще что-нибудь значит на фоне санкций, которые вообще никак не соотносятся с правилами ВТО? И за членство в ВТО мы еще ежегодно платим почти 5 миллионов долларов... За что? Да, в общем, за компанию...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
У Путина будет свой Клондайк
У Путина будет свой Клондайк
25.03.2023
На какую мафию работает правящая Россией тусовка
На какую мафию работает правящая Россией тусовка
22.03.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Маленький бизнес ГИБДД. Или когда суду есть чего стесняться
Из-под тента торчит (0)
Россия не будет выходить из ВТО, несмотря на попытки ее выдавить (0)
"Кулинарную лавку братьев Караваевых" купила "Нефтьмагистраль" (0)
Лекарство от диабета - всё! (4)
Помощь санитаркам как дискредитация армии (0)
Рекорд "Фосагро" (5)
Макрон будет подавлять французов до упора (0)
Росстат ожидает большого прироста продолжительности жизни (4)
Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss