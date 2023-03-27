Из-под тента торчит

Вчера посмотрел канал одного врага народа, иноагента и вообще даже имя его, наверно, можно квалифицировать как дискредитацию армии и военно-морского флота, и увидал, как он возмущается тем, что в 21-м веке наша доблестная армия воюет не на непобедимых танках "Армата", а получает танки Т-54 производства конца 40-х годов - видимо, дедушке моему в часть не дошли и оказались на длительном хранении...

И вот в доказательство своего гнусного поклепа он приводит съемку этих самых Т-54, которые куда-то везут на железнодорожных патформах.

А по мне, если везут, значит, куда надо везут, и нашим полководцам видней, чем сподручней бить врага, "Арматами" или Т-54, которыми давили фашистскую гадину еще на полях Северной Кореи в 1953-м году - можем повторить, и повторяем...

Но почему везут открыто, без тентов? Чтобы каждый враг и иноагент мог сфотографировать, снять на видео и использовать как в разведывательной деятельности, так и в пропаганде?

Норма о том, что военная техника перевозится исключительно под тентами, существовала еще с царских времен. Посмотрите хоть классику советского кино, "Адьютант его превосходительства", где в финальной серии танки западного производства "белые" везут литерным поездом под тентами, хотя в Гражданскую блогеров еще не было.

А у нас почему-то как минимум с 2014 года военная техника что по Северо-Кавказской железной дороге, что по трассе "Дон" перемещается в открытую? И ведь и писали об этом, и говорили - как обстенку горох. Лично я и писал, и говорил. 9 лет. Просто безозмездная помощь военной разведке противника и его пропаганде...

А.Б.