Россия переживает новую перестройку - задом наперёд?

Дмитрий Медведев сравнил нынешнюю Россию с Советским Союзом 1920-1930-х годов. Он заявил: «Мы не такие воинственные, как нас пытаются представить, просто мы сейчас вынуждены обороняться против огромного количества стран... Я иногда думаю, что мы в уникальной ситуации. Я даже не знаю, с чем сравнить её, может быть, Советский Союз в 1920—1930-е годы. Потому что потом появился Варшавский договор, и мы стали стенка на стенку, что называется, и было тихо. Когда был царский режим, империя, у нас были союзники, они менялись: Германия, Франция, неважно, то Антанта, то не Антанта, но мы тоже не были одни. А вот сейчас впервые, во всяком случае, лет за 150, мы в одиночестве... И это именно такая серьёзная проверка крепости нашего государства».
Вот только Дмитрий Анатольевич «скромно» забыл упомянуть, что эта «уникальная», а называя вещи своими именами, аховая ситуация создана в том числе и его собственной политикой в качестве президента и премьера России, а говоря шире — всей политикой контрреволюции в СССР с конца 1980-х годов, продолженной потом на развалинах СССР. Иначе ведь и быть не могло. Г-н Медведев, разве вам не объясняли и не растолковывали в советской школе и вузе, что в мире капитализма и человек человеку волк, и страна стране — волк?
Но тогда и вы, и, увы, значительная часть советской молодёжи не верила ни единому слову из уст учителей и педагогов. Что ж, кто не желает учиться на чужом опыте и чужих ошибках, будет учиться на своих собственных. И если бы только за свой собственный счёт... Увы, те, кто воображал и свято верил, что с Западом можно прочно подружиться за счёт сдачи ему всего и вся — союзников, армии, потом промышленности, науки, техники... фатально ошиблись. Дружба длится... но лишь столько времени, сколько идёт процесс сдачи. Потому что после успешного завершения сдачи всего перечисленного приходит время сдачи собственной шкуры, мяса и костей (для перемола в костный порошок на удобрения). И те, кто 30 лет вёл такую «блестящую» политику, сдавая одно за другим, в прошлом году пришли к полному и закономерному фиаско. Это если очень мягко и обходительно выражаться. И вы, Дмитрий Анатольевич, были не самым первым из них, но и уж точно не из последних. Теперь мамаша история преподаёт вам свой следующий жестокий урок: чтобы выстоять в этом новом прекрасном мире, оптимальное состояние России — это Советский Союз, ну, или РСФСР начала 1920-х годов. Сиречь, социалистическая республика. Да не просто оптимальное, а жизненно необходимое, без возвращения к этому состоянию — не выжить. А уж выводы из этого можно делать какие угодно. Например: если, чтобы выжить, надо непременно стать социалистической республикой или их союзом, тогда и выживать не стоит. Зачем такая жизнь? Не теряйте, куме, силы, опускайтеся на дно. Или: раз надо, значит, надо... Постсоветские (включая российских) ультракомпрадоры — Ходорковские, Чичваркины, Каспаровы, Невзоровы и прочие, имя же им легион, делают первый вывод. Левые, красные и просто невраждебные им силы делают второй. И, наконец, российская «элита» делает пока третий вывод, задаваясь вопросом: «советский опыт: что мы можем из него взять?». И берёт пока только то, что не противоречит её, элиты, выживанию. Выковыривая из советского опыта отдельные вкусные или хотя бы съедобные для неё кусочки, как изюмины из кекса. Проблема в том, что «советский опыт» — не кекс с изюмом, а вещь цельная, единая, непротиворечивая, и его можно либо целиком принять, либо так же целиком отвергнуть, по малым кусочкам он не действует...
В каком-то смысле это повторяет, как ни странно... советскую перестройку, сиречь, контрреволюцию 1985—1991 годов. Только задом наперёд. Тогда тоже вначале позднесоветская, ещё социалистическая «элита» задалась вопросом: «буржуазный опыт: что мы можем из него взять?». И рассуждала примерно так: мы возьмём из опыта капстран только то, что не разрушает основы СССР и социализма. Выковыряем самые вкусные изюмины из капстроя, этакие кусочки рынка, «кооператоров» там всяких, которые помогут нам устранить дефицит на прилавках. Пусть эти кусочки врастают в социализм, вот как незабвенный Николай Иванович Бухарин в своё время предлагал — мирно врасти в социализм кулаку и концессионеру.
Но результат от такого вмонтирования в социализм чуждых ему кусочков вышел совсем неожиданным: от благодетельной деятельности «кооператоров» прилавки не только не наполнились, но и, наоборот, их вымело как метлой. Наступила эпоха пустых прилавков 1991 года... И пришлось делать окончательный выбор между социализмом и капитализмом, а не пытаться скрестить ежа с ужом. Придётся такой выбор делать и теперь, и чем раньше — тем лучше. А до тех пор пусть буржуазная «элита» обманывает себя, таская из советского «кекса» отдельные изюмины и воображая, что ими всё обойдётся... Выбор неизбежен, и сделает его в конечном итоге не она, а сама история. И народ, разумеется. Вот только если выбор капитализма неминуемо ведёт к мировой войне и общей гибели, то стоит ли его делать?..
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ОНИ давно в коммунизме живут! написал 29.03.2023 14:23
Считайте меня коммунистом написал 28.03.2023 22:28
айфон написал 28.03.2023 20:34
ходжа написал 28.03.2023 13:08
Война была ГЛАВНОЙ целью ЧКГБ написал 28.03.2023 13:03
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читайте статью "Операция Голгофа. Секретный план перестройки".
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Там под видом "дикого капитализма" - в сране чекисты создали АД на земле, уничтожили все человеческое а в конце ВОЙНА. смерть народа, голод и распад.
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Дальше чекисты будут править - каждый своим маленьким рабовладельческим концлагерем - где наверху воры убийцы садисты насильники и уголовники в погонах, а внизу РАБЫ. кастовое бандюганство.
скорей бы война - что бы УБИВАТЬ зверье в погонах написал 28.03.2023 12:48
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Это надругательство над правами. Военный призыв отрицает фундаментальное право человека — право на жизнь - и устанавливает основной принцип тоталитаризма, согласно которому жизнь человека принадлежит государству, и государство может потребовать пожертвовать ею в войне.
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Если принимается этот принцип, все остальное - лишь вопрос времени. Если государство может заставить человека рисковать жизнью или здоровьем в войне, которую объявило по собственной прихоти, цели которой он не может не то что одобрить, но даже понять, если для того, чтобы послать его на нечеловеческую муку, не требуется его согласия, тогда, в принципе, в этом государстве отрицаются все права, и его правительство не является защитником граждан.
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Такая страна является концлагерем тюрьмой-крематорием, Дахау и Освенцим.
Правительство чиновники судьи и по сути все погононосцы - военные преступники - террористы. насильники. садиты. убийцы. и маньяки-психопаты убивающие свой народ миллионами, как это было при сралине и стало при путене.
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После скорого проигрыша в войне - концлагерная быдлоимперия - погрузится в гражданско-межнациональную резню. а потом неизбежный распад на сотни воюющих бандюганств, голод, великий садизм и массовые людоедства - и все это неизбежный итог войны - когда тысячи уголовников в погонах вернуться в свои города и веси. Пытки и убийства, голод и массовые людоедства - вот что ждет рабсиянский скот.
Перед Второй мировой войной в СССР был очень популярен дальневосточный пограничник Никита Карацупа. О нем постоянно писали газеты - со своим псом Индусом он задержал 247 нарушителей. Не писала пресса лишь о том, что 246 нарушителей границы бежали из СССР, и лишь один - хотел попасть в Союз!
Всех вернуть и на сво в окопы написал 28.03.2023 12:46
Карабаряснутый карабарасятиной написал 28.03.2023 12:38
Да и вторым тоже. И что бы сделал Сталин за отдачу Шпицберген и воды на 80 т кв км бесплатно стране врага нато Норвегии. Закопал бы в железную клетку эту мурзилку и возил на показ вместе с его пиздышем и поочередно на площадях развещивал напоказ по всем столбам. Но Петруха который все хотел быть Петром 1, этот ему просто яйца отбил и может и утилизировал эти яйца. Не оттого ли у него голосок стал высокий без яичный, как у гея. Вот и пищит мурзика. Решил переплюнуть опять Петруху Первого и нынешнего Сталина. Наказанием грозит промышленникам и отлынившим от сво. Ссылается на Иосифа. Читает по бумажке о степени наказания Сталиным. Отчего же этого мальчика всегда бьет фэсэо Петрухи. В началось все со второго срока. Ему бы не лезть во второй срок, а биш он полез. А что же. Просто ж быть самому Петрухой. И фридманы из Германии пишут патриотично воззвания к народу для мурзика. Карл. Из Германии пиздыш фридман пишет для Толяна спитч о жизни в РФ. Только почитывай. И виллы в Италиях и по всей расиюшке. Ну все есть у медведа. И сынок в странах НАТО у врагов. Но не на сво. Но теперь на родину вереулся Место ему ищет падла мурзик чтоб отмазаться от сво. На свое место первым в едре. Но зря этот кловун мечется. Первым ему более никогда не быть.
Да и вторым тоже. И что бы сделал Сталин за отдачу Шпицберген и воды на 80 т кв км бесплатно стране врага нато Норвегии. Закопал бы в железную клетку эту мурзилку и возил на показ вместе с его пиздышем и поочередно на площадях развещивал напоказ по всем столбам. Но Петруха который все хотел быть Петром 1, этот ему просто яйца отбил и может и утилизировал эти яйца. Не оттого ли у него голосок стал высокий без яичный, как у гея. Вот и пищит мурзилка, гневается
Отчего так томны вечера. Были вчера написал 28.03.2023 12:32
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= Дочь Сталина - десятилетия жила и умерла в США.
= Сын Хрущева - гражданин США.
= Где дочери Путина? - в Голландии и Южной Корее.
= Депутат Пехтин - сын в США.
= Министр транспорта Московской области - Кацыва. С сыном в США.
= Дети депутата Железняка - живут в Швейцарии.
= Дети Астахова. Один - во Франции, другой - в Англии.
= Дети и внуки "главного патриота России" главы РЖД Владимира
Якунина живут за пределами страны - в Англии и Швейцарии.
= Дочка министра иностранных дел Сергея Лаврова, Екатерина, живет и учится в США.
= Сын вице-спикера Госдумы А.Жукова - долго жил и учился в Лондоне.
= Дочь вице-спикера Госдумы Сергея Анденко - учится и живет в Германии.
= Старший сын вице-премьера Дмитрия Козака, Алексей - живет за границей и занимается строительным бизнесом.
= Младший брат Алексея Козака, Александр - работает в Credit Suisse.
= Старший сын депутата Ремезкова, Степан - недавно закончил милитер-колледж Вэлли Фордж в Пенсильвании (год обучения стоит 1 млн 295 761 руб.).
Его младшая дочь живет в Вене, где занимается гимнастикой. Маша Ремезкова представляла сборную Австрии(!!!) на детских соревнованиях в Любляне.
= Дочь депутата В. Фетисова, Анастасия - выросла и выучилась в США. Писать и читать по-русски Настя так и не научилась.
= Дочь Светланы Нестеровой, депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" - живет в Англии.
= У главного борца за "традиционные православные ценности" Е. Мизулиной - сын Николай учился в Оксфорде, получил диплом и переехал жить на постоянной основе в толерантную Бельгию, где разрешены однополые браки.
= Дочь депутата Воронцова - Анна, проживает в Италии. Туда она переехала из Германии.
= У единоросса Елены Раховой, прославившейся тем, что она ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде, назвала "недоблокадниками" - дочь живет в США.
= Дочь экс-спикера ГД, одного из основателей партии "Единая Россия", а ныне члена Совбеза, Бориса Грызлова - Евгения, живет в Таллине. И даже недавно получила эстонское гражданство.
= Сын бывшего министра образования - Андрей Фурсенко, живет на постоянной основе в США.
= Сын В.Никонова (внука Молотова), президента фонда "Политика" - гражданин США.
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И это только малая часть из "известных" "людей
Карабаряс написал 28.03.2023 12:30