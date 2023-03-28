Россия переживает новую перестройку - задом наперёд?

Дмитрий Медведев сравнил нынешнюю Россию с Советским Союзом 1920-1930-х годов. Он заявил: «Мы не такие воинственные, как нас пытаются представить, просто мы сейчас вынуждены обороняться против огромного количества стран... Я иногда думаю, что мы в уникальной ситуации. Я даже не знаю, с чем сравнить её, может быть, Советский Союз в 1920—1930-е годы. Потому что потом появился Варшавский договор, и мы стали стенка на стенку, что называется, и было тихо. Когда был царский режим, империя, у нас были союзники, они менялись: Германия, Франция, неважно, то Антанта, то не Антанта, но мы тоже не были одни. А вот сейчас впервые, во всяком случае, лет за 150, мы в одиночестве... И это именно такая серьёзная проверка крепости нашего государства».

Вот только Дмитрий Анатольевич «скромно» забыл упомянуть, что эта «уникальная», а называя вещи своими именами, аховая ситуация создана в том числе и его собственной политикой в качестве президента и премьера России, а говоря шире — всей политикой контрреволюции в СССР с конца 1980-х годов, продолженной потом на развалинах СССР. Иначе ведь и быть не могло. Г-н Медведев, разве вам не объясняли и не растолковывали в советской школе и вузе, что в мире капитализма и человек человеку волк, и страна стране — волк?

Но тогда и вы, и, увы, значительная часть советской молодёжи не верила ни единому слову из уст учителей и педагогов. Что ж, кто не желает учиться на чужом опыте и чужих ошибках, будет учиться на своих собственных. И если бы только за свой собственный счёт... Увы, те, кто воображал и свято верил, что с Западом можно прочно подружиться за счёт сдачи ему всего и вся — союзников, армии, потом промышленности, науки, техники... фатально ошиблись. Дружба длится... но лишь столько времени, сколько идёт процесс сдачи. Потому что после успешного завершения сдачи всего перечисленного приходит время сдачи собственной шкуры, мяса и костей (для перемола в костный порошок на удобрения). И те, кто 30 лет вёл такую «блестящую» политику, сдавая одно за другим, в прошлом году пришли к полному и закономерному фиаско. Это если очень мягко и обходительно выражаться. И вы, Дмитрий Анатольевич, были не самым первым из них, но и уж точно не из последних. Теперь мамаша история преподаёт вам свой следующий жестокий урок: чтобы выстоять в этом новом прекрасном мире, оптимальное состояние России — это Советский Союз, ну, или РСФСР начала 1920-х годов. Сиречь, социалистическая республика. Да не просто оптимальное, а жизненно необходимое, без возвращения к этому состоянию — не выжить. А уж выводы из этого можно делать какие угодно. Например: если, чтобы выжить, надо непременно стать социалистической республикой или их союзом, тогда и выживать не стоит. Зачем такая жизнь? Не теряйте, куме, силы, опускайтеся на дно. Или: раз надо, значит, надо... Постсоветские (включая российских) ультракомпрадоры — Ходорковские, Чичваркины, Каспаровы, Невзоровы и прочие, имя же им легион, делают первый вывод. Левые, красные и просто невраждебные им силы делают второй. И, наконец, российская «элита» делает пока третий вывод, задаваясь вопросом: «советский опыт: что мы можем из него взять?». И берёт пока только то, что не противоречит её, элиты, выживанию. Выковыривая из советского опыта отдельные вкусные или хотя бы съедобные для неё кусочки, как изюмины из кекса. Проблема в том, что «советский опыт» — не кекс с изюмом, а вещь цельная, единая, непротиворечивая, и его можно либо целиком принять, либо так же целиком отвергнуть, по малым кусочкам он не действует...

В каком-то смысле это повторяет, как ни странно... советскую перестройку, сиречь, контрреволюцию 1985—1991 годов. Только задом наперёд. Тогда тоже вначале позднесоветская, ещё социалистическая «элита» задалась вопросом: «буржуазный опыт: что мы можем из него взять?». И рассуждала примерно так: мы возьмём из опыта капстран только то, что не разрушает основы СССР и социализма. Выковыряем самые вкусные изюмины из капстроя, этакие кусочки рынка, «кооператоров» там всяких, которые помогут нам устранить дефицит на прилавках. Пусть эти кусочки врастают в социализм, вот как незабвенный Николай Иванович Бухарин в своё время предлагал — мирно врасти в социализм кулаку и концессионеру.

Но результат от такого вмонтирования в социализм чуждых ему кусочков вышел совсем неожиданным: от благодетельной деятельности «кооператоров» прилавки не только не наполнились, но и, наоборот, их вымело как метлой. Наступила эпоха пустых прилавков 1991 года... И пришлось делать окончательный выбор между социализмом и капитализмом, а не пытаться скрестить ежа с ужом. Придётся такой выбор делать и теперь, и чем раньше — тем лучше. А до тех пор пусть буржуазная «элита» обманывает себя, таская из советского «кекса» отдельные изюмины и воображая, что ими всё обойдётся... Выбор неизбежен, и сделает его в конечном итоге не она, а сама история. И народ, разумеется. Вот только если выбор капитализма неминуемо ведёт к мировой войне и общей гибели, то стоит ли его делать?..