КНДР будет наращивать производство ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил увеличить производство ядерных материалов оружейного качества для наращивания ядерного потенциала страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Для полного выполнения плана ЦК партии по увеличению количества ядерного оружия необходимо на перспективу расширить производство оружейных ядерных материалов и дать толчок к продолжению производства мощного ядерного оружия», — сказал он.

Ким Чен Ын предупредил, что на ядерное оружие ответит ядерным оружием.

По-моему, комментировать тут и нечего. Все ясно.

А.Б.