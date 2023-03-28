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Московский листок

КНДР будет наращивать производство ядерного оружия

Опубликовано 28.03.2023 в разделе комментариев 2

война атомная бомба
КНДР будет наращивать производство ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил увеличить производство ядерных материалов оружейного качества для наращивания ядерного потенциала страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Для полного выполнения плана ЦК партии по увеличению количества ядерного оружия необходимо на перспективу расширить производство оружейных ядерных материалов и дать толчок к продолжению производства мощного ядерного оружия», — сказал он.

Ким Чен Ын предупредил, что на ядерное оружие ответит ядерным оружием.

По-моему, комментировать тут и нечего. Все ясно.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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конец
крысогномии близок написал 28.03.2023 13:48
Из всех тоталитарных нарушений прав личности при смешанной экономической системе призыв на военную службу, наверное, самое страшное.
.
Это надругательство над правами. Военный призыв отрицает фундаментальное право человека - право на жизнь - и устанавливает основной принцип тоталитаризма, согласно которому жизнь человека принадлежит государству, и государство может потребовать пожертвовать ею в войне.
.
Если принимается этот принцип, все остальное - лишь вопрос времени. Если государство может заставить человека рисковать жизнью или здоровьем в войне, которую объявило по собственной прихоти, цели которой он не может не то что одобрить, но даже понять, если для того, чтобы послать его на нечеловеческую муку, не требуется его согласия, тогда, в принципе, в этом государстве отрицаются все права, и его правительство не является защитником граждан.
.
Такая страна является концлагерем тюрьмой-крематорием, Дахау и Освенцим.
Правительство чиновники судьи и по сути все погононосцы - военные преступники - террористы. насильники. садиты. убийцы. и маньяки-психопаты убивающие свой народ миллионами, как это было при сралине и стало при путене.
.
После скорого проигрыша в войне - концлагерная быдлоимперия - погрузится в гражданско-межнациональную резню. а потом неизбежный распад на сотни воюющих бандюганств, голод, великий садизм и массовые людоедства - и все это неизбежный итог войны - когда тысячи уголовников в погонах вернуться в свои города и веси. Пытки и убийства, голод и массовые людоедства - вот что ждет рабсиянский скот.
Перед Второй мировой войной в СССР был очень популярен дальневосточный пограничник Никита Карацупа. О нем постоянно писали газеты - со своим псом Индусом он задержал 247 нарушителей. Не писала пресса лишь о том, что 246 нарушителей границы бежали из СССР, и лишь один - хотел попасть в Союз!
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Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих будет многократно повешен до появления
устойчивых трупных пятен! написал 28.03.2023 10:46
Что бы делал толстомордый подросток Ын без помощи двух своих братьев : косорылого психически больного от неуемного нервного подмаргивания Синь-Дзынь-Пиня и Пиздолиза Кабаевой и Светки Кривоногих?
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