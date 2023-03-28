В трех сибирских городах отменили намеченные на апрель концерты Валерия Меладзе

Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся, сообщили концертные организации.
"Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен", - сказали в ООО "Городские зрелищные кассы Новосибирск", которое ранее занималось продажей билетов.
"Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши", - заявили РИА Новости в "Титов-Арене", где, согласно размещенной ранее информации, 29 апреля должен был состояться концерт.
"Запрещенный артист" - мне это нравится...
Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ.
Мне кажется, у нас в стране к принятию решений допускают откровенных сумасшедших. В Дубае на корпоративе что-то брякнул - и вот уже "запрещенный артист".
Так Челентано вообще фашист, настоящий, итальянский. Но мы ведь любим его не только за это...
Какое мне дело до взглядов певца ртом или вообще балерины? Практически такое же, как до воззрений моей собаки. Но собака хоть укусить может, а Меладзе чем опасен?..
А.Б.
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Стоп спам! написал 30.03.2023 11:52
Поставьте на ваш сайт форму ПроЧат вместо формы стандартной обратной связи или формы заказа и забудьте о спаме с вашего сайта на ваш емейл через форму обратной связи!
установите на сайт (мы можем помочь в установке) инновационную форму для обратной связи ПроЧат, она выглядит как обычная форма заказа, но:
1. через форму ПроЧат не будет проходить программный спам
2. вы получите сообщение от клиента с вашего сайта мгновенно в Телеграм и через Телеграм ему ответите, что очень удобно , а главное клиент увидит, что вы работаете и отвечаете быстро, можно доверять
3. Ответьте один раз на вопрос клиента, и ПроЧат запомнит ваш ответ и дальше будет отвечать вместо вас за 3 секунды в автоматическом режиме в любое время, в том числе и в нерабочее время, 24/7
4. ПроЧат отфильтрует негативные и пустые на ваш взгляд сообщения по стопсловам
5. ПроЧат удержит на сайте, это влияет на естественное продвижение сайта (удержание)
6. ПроЧат встраивается прямо в страницу сайта , как форма заказа, ПроЧат не содержит всплывающие окна, из за которых предположительно сайт проседает в поисковиках
7. ПроЧат не требует от клиента показывать свой контакт через вотсап или телеграм, что особенно радует клиента, особенно на начальном этапе консультации ( клиент не хочет показывать свой номер на начальном этапе)
8. Если возникнет пауза в диалоге или клиент захочет уйти, ПроЧат может попытаться спросить у клиента любой контакт, чтобы в будущем напомнить ему о вашей фирме или предложении
9. Это как будто умная форма заказа, которая позволяет быстро ответить и далее отвечать за вас на вопросы клиентов за 3 сек, демонстрируя внимательность и лояльность . Вы заняты, отдыхаете или спите, а ПроЧат работает 24/7 за вас на ваше благо
10. Получается это форма заказа и одновременно полу автоматический онлайн менеджер консультант
11. ИТОГ: Клиент в восторге, что его быстро консультируют прямо на странице сайта!
12. Люди не любят ботов, поэтому ПроЧат работает не на искусственном интеллекте на человеческом интеллекте! ПроЧат сильно приближает клиента к покупке и облегчает вашу работу с клиентом.
Что если не заменять обычную форму обратной связи на форму ПроЧат?
Спам продолжит приходить, так как разработчики постоянно ищут способы обхода капчи. Придется консультировать клиентов вручную, медленно и неудобно, отвечать на однотипные письма из раза в раз.
Если вам интересно остановить спам и получить круглосуточного помощника консультанта на сайте 24/7 пишите на емейл andreygrachev029@gmail.com
Если отвлек или помешал прошу извинить, моя работа уведомить потенциальных клиентов о возможных улучшениях на их сайте. Всего хорошего!
Киса написал 28.03.2023 23:12
Тайный советник Макрона написал 28.03.2023 22:21
СМЕРТЬ уголовникам в погонах НКВД! написал 28.03.2023 13:07
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Это надругательство над правами. Военный призыв отрицает фундаментальное право человека — право на жизнь - и устанавливает основной принцип тоталитаризма, согласно которому жизнь человека принадлежит государству, и государство может потребовать пожертвовать ею в войне.
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Если принимается этот принцип, все остальное - лишь вопрос времени. Если государство может заставить человека рисковать жизнью или здоровьем в войне, которую объявило по собственной прихоти, цели которой он не может не то что одобрить, но даже понять, если для того, чтобы послать его на нечеловеческую муку, не требуется его согласия, тогда, в принципе, в этом государстве отрицаются все права, и его правительство не является защитником граждан.
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Такая страна является концлагерем тюрьмой-крематорием, Дахау и Освенцим.
Правительство чиновники судьи и по сути все погононосцы - военные преступники - террористы. насильники. садиты. убийцы. и маньяки-психопаты убивающие свой народ миллионами, как это было при сралине и стало при путене.
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После скорого проигрыша в войне - концлагерная быдлоимперия - погрузится в гражданско-межнациональную резню. а потом неизбежный распад на сотни воюющих бандюганств, голод, великий садизм и массовые людоедства - и все это неизбежный итог войны - когда тысячи уголовников в погонах вернуться в свои города и веси. Пытки и убийства, голод и массовые людоедства - вот что ждет рабсиянский скот.
Перед Второй мировой войной в СССР был очень популярен дальневосточный пограничник Никита Карацупа. О нем постоянно писали газеты - со своим псом Индусом он задержал 247 нарушителей. Не писала пресса лишь о том, что 246 нарушителей границы бежали из СССР, и лишь один - хотел попасть в Союз!
ходжа написал 28.03.2023 12:59
Карабаряс написал 28.03.2023 12:19
Все правильно. написал 28.03.2023 11:37
Они же, продажные идиоты, эти артисты, за деньги вокруг любого вприсядку спляшут и на ушах пройдутся.