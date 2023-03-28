В трех сибирских городах отменили намеченные на апрель концерты Валерия Меладзе

Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся, сообщили концертные организации.

"Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен", - сказали в ООО "Городские зрелищные кассы Новосибирск", которое ранее занималось продажей билетов.

"Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши", - заявили РИА Новости в "Титов-Арене", где, согласно размещенной ранее информации, 29 апреля должен был состояться концерт.

"Запрещенный артист" - мне это нравится...

Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ.

Мне кажется, у нас в стране к принятию решений допускают откровенных сумасшедших. В Дубае на корпоративе что-то брякнул - и вот уже "запрещенный артист".

Так Челентано вообще фашист, настоящий, итальянский. Но мы ведь любим его не только за это...

Какое мне дело до взглядов певца ртом или вообще балерины? Практически такое же, как до воззрений моей собаки. Но собака хоть укусить может, а Меладзе чем опасен?..

А.Б.