Финские граждане опасаются, что после вступления в НАТО их страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США начнут их эксплуатировать для отстаивания своих интересов против России, заявил глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш в соцсетях, сославшись на письма, полученные им от финнов и финских политиков.

Конечно, венгерский и финский принадлежат к одной языковой группе, но это, мне кажется, недостаточное основание для венгерских парламентариев вмешиваться в финские дела. У законодательных собраний Ленинграда и области их куда больше - в течение десятилетий финская экономика буквально держалась на заказах из СССР, а потом отчасти на российском туризме - именно из Питера шел основной поток туристов в "финку", причем смотреть там особо не на что, а вот купить что-то - самое оно.

А когда со вступлением в ЕС финский легпром резкоь умер и поменялся на китайский, ситуация резко поменялась. Теперь же ездить в "финку" стало незачем, а с недавних пор и затруднительно. Вплоть до отмены поездов из Питера.

На что сейчас живут финны, особенно на приграничных территориях? Не знаю, и не особо интересуюсь. Думаю, как-то концы с концами сводят и без нас. А мы без них - точно. У нас китайские товары доступней, чем в Финляндии, а качество теперь такое же.

Может, расчитывают вернуть Выборг силами НАТО?

А.Б.