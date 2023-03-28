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Московский листок

Финны жалуются на жизнь венгерским депутатам

Опубликовано 28.03.2023 в разделе комментариев 3

украина закон финляндия
Финны жалуются на жизнь венгерским депутатам

Финские граждане опасаются, что после вступления в НАТО их страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США начнут их эксплуатировать для отстаивания своих интересов против России, заявил глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш в соцсетях, сославшись на письма, полученные им от финнов и финских политиков.

Конечно, венгерский и финский принадлежат к одной языковой группе, но это, мне кажется, недостаточное основание для венгерских парламентариев вмешиваться в финские дела. У законодательных собраний Ленинграда и области их куда больше - в течение десятилетий финская экономика буквально держалась на заказах из СССР, а потом отчасти на российском туризме - именно из Питера шел основной поток туристов в "финку", причем смотреть там особо не на что, а вот купить что-то - самое оно.

А когда со вступлением в ЕС финский легпром резкоь умер и поменялся на китайский, ситуация резко поменялась. Теперь же ездить в "финку" стало незачем, а с недавних пор и затруднительно. Вплоть до отмены поездов из Питера.

На что сейчас живут финны, особенно на приграничных территориях? Не знаю, и не особо интересуюсь. Думаю, как-то концы с концами сводят и без нас. А мы без них - точно. У нас китайские товары доступней, чем в Финляндии, а качество теперь такое же.

Может, расчитывают вернуть Выборг силами НАТО?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Киса написал 28.03.2023 23:07
И те, и другие-фашисты, дикие азиаты.Сейчас у наших с Финляндией вражда. Они стали такими же, как и эстонцы.
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В мире животных
Николай Дроздов написал 28.03.2023 22:13
После угроз кремлевского лиходея разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, финны должны быть готовы к появлению ТЯО на своей территории. Питерского гопника, узурпировавшего власть в РФ, НАТО продолжает сжимать как удав скалившую на него зубы красножопую макаку
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Re:главное
Yle написал 28.03.2023 18:50
Финны воевали с кацапней четыре раза. Когда еще НАТО и в проекте не было. Баранофф, как всегда, высасывает новости из двадцать первого пальца.
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