Недавно поздно вечером и перед небольшой аудиторией, в принципе компетентных лиц мне пришлось прочесть лекцию о том, как победить бюрократизм. То, что лекция проходила поздно вечером, и менеджеры уже были слегка навеселе, немного скомкало её бурное окончание перепалкой, но в целом, как я полагаю, раскрыть тему получилось. Да и для меня главным было то, что я очень редко выступаю по этой теме, а тут даже аудитория была из специалистов.

https://www.youtube.com/watch?v=TZ7LLLG5o9Y

Однако в связи с тем, что мне полагалось уложиться в час времени, я впервые сделал то, чего раньше не делал – написал тезисы выступления по основной теме, разумеется, я говорил больше и, разумеется, и о войне с Украиной, тем не менее, решил предложить вам и эти тезисы:

1. Человек всегда действует так, чтобы в результате своего действия получить максимально необходимое ему поощрение и минимальное наказание – это закон поведения человека.

2. Человек всегда стремится достичь результата своей деятельности с минимальными затратами для себя, минимальные затраты – это поощрение человека.

3. Власть - способность и возможность определять поведение людей.

4. Возникает власть, когда подчиненный или просто человек считают для себя выгодным подчиниться. Люди подчиняются по своей воле.

5. Да, человек подчиняется той инстанции, которая поощряет или наказывает его. Эта инстанция может быть как человеком – неким начальником, так и соображениями высшего порядка – долгом или совестью.

6. Каждый человек делает только то, что указывает ему инстанция, которая его поощряет или наказывает – это закон.

7. Под Делом понимается такой результат труда человека, за который готовы платить только истинные его потребители, а не руководители.

8. Человек может сам найти себе Дело, и Дело может указать ему начальник – указать ему потребителей, которых надо удовлетворить.

9. Но в любом случае истинные потребители Дела могут поощрять или наказывать исполнителя – могут взять на себя обязанности наказать и поощрить его как бы от самого Дела.

10. Следовательно, поручаемое подчиненному Дело, которым человек занимается, или Дело, исполнить которое указывает начальник, являются инстанцией, способной поощрять и наказывать своего исполнителя. И без начальника, и при его наличии.

11. Следовательно, Дело само способно указывать подчиненному, как себя исполнить – способно подчинить его себе.

12. Таким образом управленец, как таковой, имеет возможность:

- подчинить работника себе, взяв себе право поощрять и наказывать подчиненного за результаты исполнения поручаемого ему дела;

- или организовать управление так, чтобы поручаемое подчиненному Дело само поощряло и наказывало подчиненного и этим подчинило его себе.

13. В бюрократической системе управления обязанность поощрять и наказывать подчинённых за результаты исполнения ими поручаемых им Дел остаётся у начальников – у бюро.

14. В делократической системе управления, начальники организовывают управление так, что власть над подчиненными имеют поручаемые им дела – начальники дают этим Делам поощрять и наказывать подчиненных без вмешательства начальников. Если вам приходилось слышать понятие «единоначалие» – так вот это о делократии.

15. Звучит это просто, но это гладко всего лишь на бумаге. И чтобы оценить проблему прервёмся и задумаемся над тем, а из каких умственных усилий состоит работа человека, как таковая?

16. Любая работа состоит из трёх этапов:

-оценка обстановки;

-принятие решения;

- собственно действия.

16. А если работник вместо нужного потребителю результата получит брак и наказание, то какой этап его работы самый важный в том, чтобы избежать наказания?

17. Таким образом для человека самым страшным является принятие неправильного решения.

18. Дело глухое и немое, Дело может подсказать, как его правильно решить, только достаточно опытному человеку.

19. Но люди, начиная заниматься деятельностью взрослых людей, неопытны, мало того, они ещё и ленивы, поскольку согласно законам поведения человека - человек всегда стремится достичь результата своей деятельности с минимальными затратами для себя. И такие люди будут не понимать, как им делать Дело, посему будут бояться и ненавидеть ситуацию, когда они подчинены Делу, а не начальнику. Малоопытные и ленивые будут ненавидеть делократическую систему управления и делать всё, чтобы она не была внедрена.

20. Ленивым и тупым исполнителям, вместо того чтобы изучать дело, гораздо проще прийти к начальнику и у него узнать решение по своему делу. И если решение будет правильным, то это ты, тупой исполнитель, герой, а если наступят убытки, то это виноват начальник – это же он указал тебе это глупое решение.

21. Поэтому бюрократическая система управления является убежищем для тупых и ленивых исполнителей. Чем она плоха с точки зрения того управленца или хозяина, который её создаёт? Она исключает умственный потенциал всех своих работников – думать должен только начальник, причём, думать должен сразу за всех

22. Создание делократической системы управления

Выглядит всё просто.

Для делократизации системы управления предприятия необходимо:

- планировать не производство какого-либо конкретного продукта или какую-либо деятельность, а удовлетворение внутренних потребителей предприятия, указывая в планах каждого подчиненного его Дело в общем процессе и потребителя его Дела;

- изменить систему расчетов внутри предприятия так, чтобы вся выручка от продукции предприятия двигалась навстречу технологическому потоку и проходила (в идеальном случае) через каждого работника;

- ввести и сделать незыблемыми стандартные условия (товары, услуги, цены) для каждого работника предприятия (в идеале);

- дать возможность работникам, опираясь на стандартные условия, самим договариваться с внутренними потребителями о наилучшем их удовлетворении;

- провести делократизацию управления сверху вниз.

Но даже при наличии энтузиазма у хозяина предприятия, провести делократизацию будет неимоверно трудно ввиду отчаянного нежелания подчинённых делократизироваься.

Тем не менее, есть примеры, такой делократизации и даже не такой, плохо понимаемый пример, как организация немецкой армии ко Второй мировой войне. Есть, скажем, удивительный пример Рикардо Семлера.

«Мы смогли остаться на плаву даже в худшие годы и неплохо зарабатывали в обычное время. Каждый из наших сотрудников, выпускающий в среднем товаров на 10 800 долларов в год в 1980 году, теперь производит их на сумму 92 000 долларов в год (с учетом инфляции), что в четыре раза выше среднего по стране показателя. По величине добавленной стоимости производительность труда выросла в шесть с половиной раз. Ежегодный объем продаж вырос с 4 млн до 20 млн долларов, и это при трети рабочих от первоначального количества. Да, у нас наблюдается спад по сравнению с пиком в 35 млн долларов в 1987 году (с 830 рабочими), но это все равно чертовски замечательный показатель в условиях кризисной экономики. К концу 1992 года мы располагали оборотными средствами в полугодовом объеме, без единого банковского кредита». (Из аннотации к книге следует, что ко времени ее написания «Семко» уже давала продукции на 160 миллионов долларов в год).

23. Работа в бюрократической системе управления

Как решать вопросов) в бюрократической системе управления вы знаете лучше меня, разве что обращу внимание на то, что не так страшен чёрт, как его чертенята.

24. Для выработки собственных способностей к творческим решениям и работы на перспективу, не думать о карьере и считать любую свою должность последней в жизни.

25. По отношению к своим подчиненным стараться быть им отцом, а не сукиным сыном.

26. В процессе управления научиться точно оценивать Дело и принимать по нему эффективные решения, научить этому подчиненных.

27. Научиться вычленять Дело из информационного мусора.

28. Думать о том, как ухватить звезду с неба.

29. Быть исключительно упорным в достижении цели – нет безвыходных положений, есть безвольные люди.