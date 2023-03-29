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Московский листок

Как победить бюрократизм

Опубликовано 29.03.2023 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 9

земля люди планета
Как победить бюрократизм

Недавно поздно вечером и перед небольшой аудиторией, в принципе компетентных лиц мне пришлось прочесть лекцию о том, как победить бюрократизм. То, что лекция проходила поздно вечером, и менеджеры уже были слегка навеселе, немного скомкало её бурное окончание перепалкой, но в целом, как я полагаю, раскрыть тему получилось. Да и для меня главным было то, что я очень редко выступаю по этой теме, а тут даже аудитория была из специалистов.

https://www.youtube.com/watch?v=TZ7LLLG5o9Y

Однако в связи с тем, что мне полагалось уложиться в час времени, я впервые сделал то, чего раньше не делал – написал тезисы выступления по основной теме, разумеется, я говорил больше и, разумеется, и о войне с Украиной, тем не менее, решил предложить вам и эти тезисы:

 

1. Человек всегда действует так, чтобы в результате своего действия получить максимально необходимое ему поощрение и минимальное наказание – это закон поведения человека.

 

2. Человек всегда стремится достичь результата своей деятельности с минимальными затратами для себя, минимальные затраты – это поощрение человека.

 

3. Власть - способность и возможность определять поведение людей.

 

4. Возникает власть, когда подчиненный или просто человек считают для себя выгодным подчиниться. Люди подчиняются по своей воле.

 

5. Да, человек подчиняется той инстанции, которая поощряет или наказывает его. Эта инстанция может быть как человеком – неким начальником, так и соображениями высшего порядка – долгом или совестью.

 

6. Каждый человек делает только то, что указывает ему инстанция, которая его поощряет или наказывает – это закон.

 

7. Под Делом понимается такой результат труда человека, за который готовы платить только истинные его потребители, а не руководители.

 

8. Человек может сам найти себе Дело, и Дело может указать ему начальник – указать ему потребителей, которых надо удовлетворить.

 

9. Но в любом случае истинные потребители Дела могут поощрять или наказывать исполнителя – могут взять на себя обязанности наказать и поощрить его как бы от самого Дела.

 

10. Следовательно, поручаемое подчиненному Дело, которым человек занимается, или Дело, исполнить которое указывает начальник, являются инстанцией, способной поощрять и наказывать своего исполнителя. И без начальника, и при его наличии.

 

11. Следовательно, Дело само способно указывать подчиненному, как себя исполнить – способно подчинить его себе.

 

12. Таким образом управленец, как таковой, имеет возможность:

- подчинить работника себе, взяв себе право поощрять и наказывать подчиненного за результаты исполнения поручаемого ему дела;

- или организовать управление так, чтобы поручаемое подчиненному Дело само поощряло и наказывало подчиненного и этим подчинило его себе.

 

13. В бюрократической системе управления обязанность поощрять и наказывать подчинённых за результаты исполнения ими поручаемых им Дел остаётся у начальников – у бюро.

 

14. В делократической системе управления, начальники организовывают управление так, что власть над подчиненными имеют поручаемые им дела – начальники дают этим Делам поощрять и наказывать подчиненных без вмешательства начальников. Если вам приходилось слышать понятие «единоначалие» – так вот это о делократии.

 

15. Звучит это просто, но это гладко всего лишь на бумаге. И чтобы оценить проблему прервёмся и задумаемся над тем, а из каких умственных усилий состоит работа человека, как таковая?

 

16. Любая работа состоит из трёх этапов:

-оценка обстановки;

-принятие решения;

- собственно действия.

 

16. А если работник вместо нужного потребителю результата получит брак и наказание, то какой этап его работы самый важный в том, чтобы избежать наказания?

 

17. Таким образом для человека самым страшным является принятие неправильного решения.

 

18. Дело глухое и немое, Дело может подсказать, как его правильно решить, только достаточно опытному человеку.

 

19. Но люди, начиная заниматься деятельностью взрослых людей, неопытны, мало того, они ещё и ленивы, поскольку согласно законам поведения человека - человек всегда стремится достичь результата своей деятельности с минимальными затратами для себя. И такие люди будут не понимать, как им делать Дело, посему будут бояться и ненавидеть ситуацию, когда они подчинены Делу, а не начальнику. Малоопытные и ленивые будут ненавидеть делократическую систему управления и делать всё, чтобы она не была внедрена.

 

20. Ленивым и тупым исполнителям, вместо того чтобы изучать дело, гораздо проще прийти к начальнику и у него узнать решение по своему делу. И если решение будет правильным, то это ты, тупой исполнитель, герой, а если наступят убытки, то это виноват начальник – это же он указал тебе это глупое решение.

 

21. Поэтому бюрократическая система управления является убежищем для тупых и ленивых исполнителей. Чем она плоха с точки зрения того управленца или хозяина, который её создаёт? Она исключает умственный потенциал всех своих работников – думать должен только начальник, причём, думать должен сразу за всех

 

22. Создание делократической системы управления

Выглядит всё просто.

Для делократизации системы управления предприятия необходимо:

- планировать не производство какого-либо конкретного продукта или какую-либо деятельность, а удовлетворение внутренних потребителей предприятия, указывая в планах каждого подчиненного его Дело в общем процессе и потребителя его Дела;

- изменить систему расчетов внутри предприятия так, чтобы вся выручка от продукции предприятия двигалась навстречу технологическому потоку и проходила (в идеальном случае) через каждого работника;

- ввести и сделать незыблемыми стандартные условия (товары, услуги, цены) для каждого работника предприятия (в идеале);

- дать возможность работникам, опираясь на стандартные условия, самим договариваться с внутренними потребителями о наилучшем их удовлетворении;

- провести делократизацию управления сверху вниз.

Но даже при наличии энтузиазма у хозяина предприятия, провести делократизацию будет неимоверно трудно ввиду отчаянного нежелания подчинённых делократизироваься.

Тем не менее, есть примеры, такой делократизации и даже не такой, плохо понимаемый пример, как организация немецкой армии ко Второй мировой войне. Есть, скажем, удивительный пример Рикардо Семлера.

 

«Мы смогли остаться на плаву даже в худшие годы и неплохо зарабатывали в обычное время. Каждый из наших сотрудников, выпускающий в среднем товаров на 10 800 долларов в год в 1980 году, теперь производит их на сумму 92 000 долларов в год (с учетом инфляции), что в четыре раза выше среднего по стране показателя. По величине добавленной стоимости производительность труда выросла в шесть с половиной раз. Ежегодный объем продаж вырос с 4 млн до 20 млн долларов, и это при трети рабочих от первоначального количества. Да, у нас наблюдается спад по сравнению с пиком в 35 млн долларов в 1987 году (с 830 рабочими), но это все равно чертовски замечательный показатель в условиях кризисной экономики. К концу 1992 года мы располагали оборотными средствами в полугодовом объеме, без единого банковского кредита». (Из аннотации к книге следует, что ко времени ее написания «Семко» уже давала продукции на 160 миллионов долларов в год).

 

23. Работа в бюрократической системе управления

Как решать вопросов) в бюрократической системе управления вы знаете лучше меня, разве что обращу внимание на то, что не так страшен чёрт, как его чертенята.

 

24. Для выработки собственных способностей к творческим решениям и работы на перспективу, не думать о карьере и считать любую свою должность последней в жизни.

 

25. По отношению к своим подчиненным стараться быть им отцом, а не сукиным сыном.

 

26. В процессе управления научиться точно оценивать Дело и принимать по нему эффективные решения, научить этому подчиненных.

 

27. Научиться вычленять Дело из информационного мусора.

 

28. Думать о том, как ухватить звезду с неба.

 

29. Быть исключительно упорным в достижении цели – нет безвыходных положений, есть безвольные люди.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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Re: Re: Странно что Мухин не знает как ... ?
Говностепей написал 30.03.2023 11:13
Падла голиковская убеждала по тв что зарплаты выросли, жить стало лучше и веселей. Путяха верит. У нее конечно выросла. Жижу которая говножижа теперь коли всем ваякам. Опять мильярды на долбоебы. Сукапоганая.
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Re: Странно что Мухин не знает как ... ?
***** степей написал 30.03.2023 11:09
Сразу ответственность появиться у элиты сраной
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Re: главное
Kiss написал 30.03.2023 10:08
Если мухину зашить рот, то он сможет трындеть, испуская кишечные газы. Другое дело, что его красноречие вызвано отсутствием в аптеках ингибиторов моноаминоксидазы.
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Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих будет многократно вздернут на гнилых веревках
до видимого трупного окоченения! написал 30.03.2023 04:17
Какой двойник Навозной Мухи писал эту вонючую портянку? А?
Не в курсе?
Спецы по муховодству из НКВД гутарят, що у Нвозной Мухи множество двойников :
1.Сортирная при железножорожном вокзале Муха.
1а).Сортирная при автовокзале Муха.
2.Муха Пучеглазая.
3.Лунь-Катынская Муха могущая летать в невисомости и под сильной радиацией.
4.Тракторная Муха
5.Помойная Муха рожденная в США 11 сентября 2001 года.
6.Гэбэвская Муха - работающая под прикрытиев внедряющаяся в стаю лохов и сдающая этих лохов ГолуБянке. (Имеет бесплатный проезд в метро как элитный стукач)
7. Муха Лысенковская - выведенная в период опалы Лысенкой - неоднократным лауреатом премий Йосика Сухоручки.
На количество личинок плодовитая - ужас!!!!
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(без названия)
плесень написал 29.03.2023 22:36
очередной набор благоглупостей, да?
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Срочное сообщение!
Наступ ВСУ написал 29.03.2023 22:24
Леопарды входят в Мелитополь! Народ встречает танки с цветами и флагами Украины!https://youtu.be/X8vxxfsirrQ
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Re: Странно что Мухин не знает как ... ?
РАЗОГНАТЬ И КАЗНИТЬ с конфискацией написал 29.03.2023 14:14
все конторы прокладки ЖКХ - всех кто собирает с народа деньги и придумывает услуги. КАЗНИТЬ С КОНФИСКАЦИЕЙ ВСЕ СЕМЬИ - этих мафий.
и главное заменить название поганой с ее нынешнего погонялова на НОВОЕ.
.
отпустить экономически и по всякому, чичню и дагестран из новой страны.
провести во всех народах референдумы о желании жить в НОВОЙ стране.
Ответить
Странно что Мухин не знает как ... ?
свобода слова - это первое, презумпция ВИНОВНОСТИ. написал 29.03.2023 14:00
когда страну захватила банда ТЕРРОРИСТОВ белее 100 лет уже убивает грабит насилует - народ, ВСЕ поголовно чиновники-управленцы - получают должности от ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ СЕЛЕКЦИИ - и никогда в плановой экономике не будет хорошего результата.
Рашкозона - быдлостан - не для того создавался, что бы людям жилось хорошо свободно и богато, а для обратного!
.
Хотите убрать коррупцию - уберите 90% чиновников, 90% государственных структур всяких министерств надзоров ВСЕ военные образоования от ФСО - до ФСИН и налоговиков, отменить монополии во ВСЕХ областях!!! убрать гос-каналы, и гос-газеты, убрать ГАИ и МВД - всех казнить с конфискацией и у самок и змеенышей ОТОБРАТЬ ВСЁ
.
За создание ОПГ - пожизненное.
За создание ОПГ погононосцами - рассстрел всей семьи упыря!
За создание ОПГ чиновниками с использованием служебного положения - расстрел всей семи С КОНФИСКАЦИЕЙ ВСЕГО У РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЭТОЙ СЕМЬИ!
.
Защита частной собственности, всем жителям бесплатно раздать навсегда гектар в любом месте страны.
.
Всем садистам отрезать руку и ногу, на лоб клеймо САДИСТ.
.
Всем убийцам отрезать руку и ногу. на лоб клеймо УБИЙЦА.
.
всем ворам отрезать руку и ногу, на лоб клеймо ВОРЮГА.
.
Всех судей - ВСЕХ карателей - казнить купированием конечностей, отрезать стопы ног по колени, и кисти рук по локти - всей семье карателя. С ТОТАЛЬНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ у всего кубла.
.
ОБНУЛИТЬ ВСЕ вклады - и создать КАЖДОМУ - равную ежемесячную сумму БАЗОВЫЙ ДОХОД - всем одинаково.
.
ОТМЕНИТЬ ВСЕ - льготы и пенсии погононосцам - ПОЛНОСТЬЮ.
.
ЕСЛИ ЛЮБОЙ ПОГОНОНОСЕЦ ИЛИ ЧИНОВНИК ИЛИ БЮДЖЕТНИК - попал под уголовку или административку - давать 2 года - с конфискацией! или отрезать руку без 2х лет и конфискации.
.
казнить ВСЕХ депутан их самок и змеенышей с конфискацией у всей семьи.
.
казнить ВСЕХ имеющих награды РАШКОЗОНЫ - с конфискацией.
.
все конфискованные деньги распределять всем - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ - контролировать ежедневно! за махинации КАЗНИТЬ ВСЮ СЕМЬЮ С РОДНЫМИ И ЗНАКОМЫМИ.
.
ОТМЕНИТЬ ВСЕ ФАРШИСТСКИЕ ЗАНКОНЫ - ВСЕ.
.
РАЗРЕШИТ УБИВАТЬ НАСИЛЬНИКОВ И БАНДИТОВ ХУЛИГАНОВ БЫДЛОГАНОВ ПЬЯНЬ И СКОТОМРАЗЬ. - ЭТО ОЧИЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА НА 5 ЛЕТ ВВЕСТИ.
.
ОТМЕНИТЬ ВСЕ НАЛОГИ УВОЛИТЬ НАЛОГОВИКОВ - ВСЕХ ПРОВЕРИТЬ НА НАЛИЧИЕ БОГАТСВ НЕДВИГИ СЧЕТОВ МАШИН ИТД.
.
землю только в аренду с пролонгацией.
.
разрешить любые организации по улучшению жизни людей и общества.
.
следить за экологическими нарушениями - СТРОГО.
.
разрешить любую торговлю где угодно.
.
ПЛАТИТЬ ЛЮДЯМ - за список сделаных ими вещей для общества, например сделал дорогу в село, высадил рощу акаций, заполнил водоем мальком рыб.... - получи премию НО ПРИЛЮДНО и ВСЕНАРОДНО с вопросом к гражданам стоит ли премировать данное лицо.
.
много можно написать - НО в фаршистской бандюга-быдлотной империи уголовников и ворья - все это фантастика.
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Пздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих будет вздернут на гнилой веревке несколько раз
до появления трупных пятен! написал 29.03.2023 09:48
ПИСЯ, не в курсе - какой это двойник Навозной Мухи эту вонючую портянку настрочил?
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