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Московский листок

Зеленский опасается компромисса с Россией

Опубликовано 29.03.2023 в разделе комментариев 21

украина европа война киев
Зеленский опасается компромисса с Россией

Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

"Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", — сказал Зеленский, отметив, что пока такого давления не ощущал.

Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.

Вот интересно, а разве не Зеленский во время выборов говорил, что конфликт на Донбассе нужно закончить в течение года, иначе он уйдет в отставку?

И именно с таким обещанием он и выиграл выборы. А теперь его, видите ли, подталкивают... Но он упирается, сколько хватает сил.

А может, хватит, может, пора капитулировать перед собственными предвыборными обещаниями?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 21
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(без названия)
Цэ так написал 30.03.2023 18:49
Каковы сегодня настроения жителей Украины? Что рассказывают и о чем умалчивают СМИ? Сколько будет длиться конфликт? На чью помощь в Украине можно рассчитывать, а на кого не стоит? Эти и многие другие вопросы я задал человеку, проживающему на территории Украины, имя которого, по понятным причинам, не указывается. Текст большой.
Желающие прочесть полную версию могут это сделать вот здесь:
https://cont.ws/@Lohmatiy/2259892
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Re: Мыши молчите
Детям написал 30.03.2023 12:13
Не ходите дети по улицам гулять. Надо вам робята пиздышей воровских защищать. Они по Лондонам гуляют и папку мамку прославляют. Не каждый родичь так смогет. Из вас же сделать укропский помет. Украсть у вас и детство и жизню.... Если песка и пидоров уничтожит пригода буду пить неделю за его здоровье. Не. Месяц.
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Re: Мыши молчите
Ну вша толстомордая написал 30.03.2023 12:05
Укронацисты и вонючая падла Сальный и вонючий обрубок колбасы с телика вызвал маха противной жирной лысиной 40 спецов айтишников косорылых ютуб вырубить напрочь. Далее ждите статью ук за просмотр ютуба.
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Мыши молчите
Мыши кота леоподьда написал 30.03.2023 11:57
Укронацисты падлы дали русской девочке которой всего лишь 12. Карл. Ей 12 лет. Она рисовать любит. За мир она. Дали 2 года тюрьмы. Повсюду засели укоронационалисты сволочи фашисты.
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Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих будет многократно вздернут на гнилых веревках
до трупного окоченения! написал 30.03.2023 01:40
Пойми, ПИСЯ, что пан Зеленский не стал бы е6сти страшную, несовершеннолетнюю папиломную офисную уборщицу! Не стал бы!
А вот Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих много лет е6ал уборщицу будучи женатым!
Теперь эта уборщица (Светка Кривоногих) владеет курортами, квартирами, домами на России и в Монаке!
-
И вот нахкуй такое ЧМО поставленно распальцовывать Россией?? А?
Ответить
Re: Убивать насиловать пытать людей в Украине
это не вандализм-это освобождение, а убийцу облить написал 29.03.2023 22:45
к тому же не его лично, а бумажку - это КОНЦЛАГЕРЬ! - смерть фаршистам! смерть упырям в погонах гестапо и SS!
-
В Калининграде красной краской облили щит с изображением погибшего на СВО старшего сержанта Алексея Тараканова.
-
По информации "Осторожно, Media", он был установлен на деньги его жены.
-
Неизвестный облил плакат на проспекте Калинина в ночь на 23 марта. В этом районе отсутствует видеонаблюдение, его должны патрулировать полицейские. Сейчас они запросили видео с прилегающих территорий у &#171;Безопасного города&#187; и пытаются вычислить исполнителя.
-
На месте нашли строительные перчатки с остатками красной краски и коробку &#171;Гурьевскоих яиц&#187;, на которых тоже есть следы краски. Ущерб материальный составил 7000 рублей.
-
Уголовное дело уже возбудили, пока это статья за вандализм.
-
А если я установлю щит с фоткой серийного убийцы Блохина или Чекатилы?
Ответить
(без названия)
Кот Леопольд написал 29.03.2023 20:33
С Россией договориться можно всегда. Проблема в том, что у России и Украины общий враг - старик Байден и его шайка жуликов и воров, и чтобы договориться, их нужно замочить в сортире, дать этим подонкам вместо кровавых денег мертвого осла уши.
Ответить
(без названия)
Леопольд Кот написал 29.03.2023 20:29
С Россией договориться можно всегда. Проблема в том, что у России и Зеленского общий враг - гопник Путин и его шайка жуликов и воров, и чтобы договориться, их нужно замочить в сортире, дать этим подонкам вместо кровавых денег мертвого осла уши
Ответить
Запорожскому неонацисту
Закрой хлебало,свинарником пахнет! написал 29.03.2023 19:37
Дмитрий г.Запорожье .4.. написал 29.03.2023 16:04
-------------------
Димасик,ну что ты,как попугай.
Одну и ту же хрень постишь постоянно?
Заклинило на русофобии?-)
Судя по тому,что Баранов тебе не отвечает,то срать он на тебя хотел -)
А ссылаться тебе бандеронацисту на великого Сталина-это действительно сильно-))
Ответить
Re: Re: Срочное сообщение!
ФАРШКЕ МОГИЛА. написал 29.03.2023 19:24
"Подумал, что люди, которые отправили девочку в детдом за антивоенный рисунок, хуже, чем гестаповец в &#8220;Семнадцати мгновениях весны&#8221;, который клал ребенка Кэт на подоконник.
-
Кэт была советской шпионкой, и он хотел получить от нее важную информацию.
-
А эти просто в отместку сломали жизнь"
-
Алексей Миняйло
Ответить
Re: Срочное сообщение!
[[[[[[[[ написал 29.03.2023 19:17
Дебил кацапорылый.
Не надоело тупо постить компромат на Саакашвили??
Ответить
Срочное сообщение!
Наступ ВСУ написал 29.03.2023 18:53
Леопарды прорвали оборону противника https://youtu.be/X8vxxfsirrQ
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Re: Опубликованы уникальные фото татуировок с нацисткой символикой пленных боевиков "Азова"
Aleko 1, написал 29.03.2023 17:01
Нацисты - это все кроме нас, в переводе с языка ватников на язык человеческий
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Re: А.Б. - свинорылого друга Кучеренко пристрелим как бешеных собак
это слишком гуманно. слишком легко. написал 29.03.2023 16:21
им нужно купировать ноги и руки по локти колени. а на лоб клеймо - УБИЙЦА, хорошо бы вместе с самками и змеенышами. и с полной конфискацией.
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье .4.. написал 29.03.2023 16:04
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Опубликованы уникальные фото татуировок с нацисткой символикой пленных боевиков "Азова"
Мимо проходил написал 29.03.2023 15:55
"Лента.ру" опубликовала фото татуировок пленных бойцов "Азова" с нацистской символикой.
=
В распоряжении "Ленты.ру" оказались фото татуировок пленных бойцов полка Национальной гвардии Украины (НГУ) "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). Они опубликованы в материале "Ленты.ру" об истории и идеологии этого подразделения.
=
На татуировках украинских бойцов часто встречается неонацистская символика и символика украинских националистов. Также можно увидеть неонацистские лозунги, скандинавские руны, популярные у неонацистов, портреты политических лидеров и военачальников Третьего рейха (например, Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса) и таких деятелей украинского националистического движения, как Степан Бандера и Евгений Коновалец.
=
Исследование посвящено истории зарождения "Азова" из организации "Патриот Украины". В нем подробно разбирается идеология полка, его ритуальная составляющая и роль, которую сыграл "Азов" в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.
=
https://lenta.ru/news/2023/03/29/partaki/
Ответить
Ну вы знаете
Кущ, дядя убитой вами племянницы написал 29.03.2023 15:13
Говорить с вами ниочем, убеждать вас низачем. Я просто хочу убивать ваших племянниц.
Вопросы есть?
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R: У тебя какой диагноз,болезный?
Цэ так написал 29.03.2023 15:01
Конкретно у этого-либерастия головного мозга.
Есть еще один псих-того Вы узнаете по словам план Голгофа,НКВД,ФСЖБ...
А так в принципе террариум из клубка змеенышей тут небольшой.
Пара-тройка отмороженных нациков с Украины.
Вот пожалуй и все.
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Re: Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих будет многократно вздернут на гнилых веревках
А сократить надо миллионов под сто!! написал 29.03.2023 14:31
НЕТ на быдлостане даже 80 миллионов!
.
нажаль, что тех кого нужно утилизировать всяких псов-садистов карателей в гитлеровских погонах НКВД на фронт не шлют, а шлют зомбычье, которое конечно не люди, но работу могут делать на оставшихся заводах мордора, вот их перебьют всех - тогда встанет экономика тогда серия техногенных катастроф зачнет гражданскую войну голод и распад поганой на сотни воюющих бандюганств, впереди концлагеря массовые людоедства и ЭПОХА ВЕЛИКОГО САДИЗМА - когда 80% женщин будут изнасилованы группой садистов, 80% мужчин будут запытаны и изнасилованы до смерти, а 90% детей превращены в "живые консервы".
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(без названия)
Пациенту психушки написал 29.03.2023 14:15
до трупного окоченения!
"А сократить надо миллионов под сто!!"
---------------------------
У тебя какой диагноз,болезный?
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