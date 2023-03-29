Зеленский опасается компромисса с Россией

Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Associated Press.
"Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", — сказал Зеленский, отметив, что пока такого давления не ощущал.
Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Вот интересно, а разве не Зеленский во время выборов говорил, что конфликт на Донбассе нужно закончить в течение года, иначе он уйдет в отставку?
И именно с таким обещанием он и выиграл выборы. А теперь его, видите ли, подталкивают... Но он упирается, сколько хватает сил.
А может, хватит, может, пора капитулировать перед собственными предвыборными обещаниями?
А.Б.
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Цэ так написал 30.03.2023 18:49
Желающие прочесть полную версию могут это сделать вот здесь:
https://cont.ws/@Lohmatiy/2259892
Детям написал 30.03.2023 12:13
Ну вша толстомордая написал 30.03.2023 12:05
Мыши кота леоподьда написал 30.03.2023 11:57
до трупного окоченения! написал 30.03.2023 01:40
А вот Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих много лет е6ал уборщицу будучи женатым!
Теперь эта уборщица (Светка Кривоногих) владеет курортами, квартирами, домами на России и в Монаке!
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И вот нахкуй такое ЧМО поставленно распальцовывать Россией?? А?
это не вандализм-это освобождение, а убийцу облить написал 29.03.2023 22:45
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В Калининграде красной краской облили щит с изображением погибшего на СВО старшего сержанта Алексея Тараканова.
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По информации "Осторожно, Media", он был установлен на деньги его жены.
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Неизвестный облил плакат на проспекте Калинина в ночь на 23 марта. В этом районе отсутствует видеонаблюдение, его должны патрулировать полицейские. Сейчас они запросили видео с прилегающих территорий у «Безопасного города» и пытаются вычислить исполнителя.
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На месте нашли строительные перчатки с остатками красной краски и коробку «Гурьевскоих яиц», на которых тоже есть следы краски. Ущерб материальный составил 7000 рублей.
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Уголовное дело уже возбудили, пока это статья за вандализм.
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А если я установлю щит с фоткой серийного убийцы Блохина или Чекатилы?
Кот Леопольд написал 29.03.2023 20:33
Леопольд Кот написал 29.03.2023 20:29
Закрой хлебало,свинарником пахнет! написал 29.03.2023 19:37
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Димасик,ну что ты,как попугай.
Одну и ту же хрень постишь постоянно?
Заклинило на русофобии?-)
Судя по тому,что Баранов тебе не отвечает,то срать он на тебя хотел -)
А ссылаться тебе бандеронацисту на великого Сталина-это действительно сильно-))
ФАРШКЕ МОГИЛА. написал 29.03.2023 19:24
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Кэт была советской шпионкой, и он хотел получить от нее важную информацию.
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А эти просто в отместку сломали жизнь"
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Алексей Миняйло
[[[[[[[[ написал 29.03.2023 19:17
Не надоело тупо постить компромат на Саакашвили??
Наступ ВСУ написал 29.03.2023 18:53
Aleko 1, написал 29.03.2023 17:01
это слишком гуманно. слишком легко. написал 29.03.2023 16:21
Дмитрий г.Запорожье .4.. написал 29.03.2023 16:04
Мимо проходил написал 29.03.2023 15:55
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В распоряжении "Ленты.ру" оказались фото татуировок пленных бойцов полка Национальной гвардии Украины (НГУ) "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). Они опубликованы в материале "Ленты.ру" об истории и идеологии этого подразделения.
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На татуировках украинских бойцов часто встречается неонацистская символика и символика украинских националистов. Также можно увидеть неонацистские лозунги, скандинавские руны, популярные у неонацистов, портреты политических лидеров и военачальников Третьего рейха (например, Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса) и таких деятелей украинского националистического движения, как Степан Бандера и Евгений Коновалец.
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Исследование посвящено истории зарождения "Азова" из организации "Патриот Украины". В нем подробно разбирается идеология полка, его ритуальная составляющая и роль, которую сыграл "Азов" в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.
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https://lenta.ru/news/2023/03/29/partaki/
Кущ, дядя убитой вами племянницы написал 29.03.2023 15:13
Вопросы есть?
Цэ так написал 29.03.2023 15:01
Есть еще один псих-того Вы узнаете по словам план Голгофа,НКВД,ФСЖБ...
А так в принципе террариум из клубка змеенышей тут небольшой.
Пара-тройка отмороженных нациков с Украины.
Вот пожалуй и все.
А сократить надо миллионов под сто!! написал 29.03.2023 14:31
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нажаль, что тех кого нужно утилизировать всяких псов-садистов карателей в гитлеровских погонах НКВД на фронт не шлют, а шлют зомбычье, которое конечно не люди, но работу могут делать на оставшихся заводах мордора, вот их перебьют всех - тогда встанет экономика тогда серия техногенных катастроф зачнет гражданскую войну голод и распад поганой на сотни воюющих бандюганств, впереди концлагеря массовые людоедства и ЭПОХА ВЕЛИКОГО САДИЗМА - когда 80% женщин будут изнасилованы группой садистов, 80% мужчин будут запытаны и изнасилованы до смерти, а 90% детей превращены в "живые консервы".
Пациенту психушки написал 29.03.2023 14:15
"А сократить надо миллионов под сто!!"
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У тебя какой диагноз,болезный?