Зеленский опасается компромисса с Россией

Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

"Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", — сказал Зеленский, отметив, что пока такого давления не ощущал.

Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.

Вот интересно, а разве не Зеленский во время выборов говорил, что конфликт на Донбассе нужно закончить в течение года, иначе он уйдет в отставку?

И именно с таким обещанием он и выиграл выборы. А теперь его, видите ли, подталкивают... Но он упирается, сколько хватает сил.

А может, хватит, может, пора капитулировать перед собственными предвыборными обещаниями?

А.Б.