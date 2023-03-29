Байден выразил обеспокоенность решением России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии сша война рф — Конечно, я этим обеспокоен, — цитирует Белый дом ответ Байдена на вопрос журналистов, потревожило ли президента США решение России. Из чего стало ясно, что обеспокоен не очень. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии 31 марта. Очередное заседание Совбеза пройдет по инициативе делегаций сразу нескольких западных стран. Но Россия тоже член Совбеза, и легко заблокирует любое решение, которое ей не понравится. Любопытно, что Россия с 1 марта вообще председательствует в СБ ООН, то есть может и не ставить вопрос в повестку дня. Но в последний день председательствует Мозамбик... Общий годовой объём импортируемой Мозамбиком пшеницы в среднем составляет 650 тыс. тонн. Вот и увидим, как Африка на самом деле заинтересована в России.



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