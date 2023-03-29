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Московский листок

Байден выразил обеспокоенность решением России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии

Опубликовано 29.03.2023 в разделе комментариев 2

сша война рф
Байден выразил обеспокоенность решением России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии

— Конечно, я этим обеспокоен, — цитирует Белый дом ответ Байдена на вопрос журналистов, потревожило ли президента США решение России.

Из чего стало ясно, что обеспокоен не очень.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии 31 марта. Очередное заседание Совбеза пройдет по инициативе делегаций сразу нескольких западных стран.

Но Россия тоже член Совбеза, и легко заблокирует любое решение, которое ей не понравится. Любопытно, что Россия с 1 марта вообще председательствует в СБ ООН, то есть может и не ставить вопрос в повестку дня. Но в последний день председательствует Мозамбик... Общий годовой объём импортируемой Мозамбиком пшеницы в среднем составляет 650 тыс. тонн. Вот и увидим, как Африка на самом деле заинтересована в России.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Кристофер Робин Гуд написал 29.03.2023 20:42
Путинское ЯО - такой же блеф, как мощь второй армии мира, неспособной 9 месяцев справиться со взятием поселка городского типа Бахмут. Все сгнило в королевстве плешивого карлика. Но и западные буржуи те еще твари. Давно пора назначить хорошую цену за голову кремлевского мясника
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Мдя
За полярник написал 29.03.2023 10:53
Чтобы убедить Си поддержать Россию, Путин два дня изображал из себя китайского вассала, готового отдать своему суверену все богатства контролируемой им территории. Он всерьез рассчитывал, что это произведет неизгладимое впечатление на китайского лидера и тот решит ради российского сырья перейти к военной помощи России.
Многие расценили такое расшаркивание Путина перед Си как окончательный переход России в политическую зависимость от Китая и признание своей роли младшего брата в отношениях с Поднебесной. Однако я так не думаю. Не для того Путин затеял всю эту кашу, начавшуюся с ультиматума НАТО, чтобы под кого-то лечь. Путин считает себя величайшим историческим лидером, возвращающим России былое имперское величие. Уверен, что Путин про себя считает китайцев косоглазыми обезьянами, искренне не понимая, как они, имея такую армию и экономику, еще не воюют со всем миром.
Однако путинские подношения и лесть не заинтересовали Си: он и так может все это взять без каких-либо обязательств по отношению к Москве, т.к. другой альтернативы у России из-за санкций нет. В Китае, похоже, прекрасно осознают, как уязвима их экономика к возможным санкциям и не собираются идти по пути самоубийства, который выбрал Путин.
Китай не стал давить на Путина, так как никуда не спешит. Его совершенно невнятный, казалось бы, план, позволяет ему вернуться в эту историю в любой момент. Он прекрасно понимает, что положение Путину лишь продолжит ухудшаться. А значит он в любой момент сможет вернуться со своим подходом к мирному урегулированию.
В результате встреча завершилась пшиком: подписанием вороха ничего не значащих рамочных соглашений и совместных заявлений. При этом Путин, затаив обиду на Си, умудрился допустить большую ошибку: еще не успели высохнуть чернила на его подписи под совместным заявлением с Си о недопустимости размещения ядерными державами ядерного оружия на территории третьих стран, как он объявил о якобы готовности к размещению ядерного оружия в Беларуси. Тем самым Путин даже своим близким партнерам наглядно продемонстрировал, что подписанные с ним соглашения не стоят бумаги, на которой они написаны.
При этом само заявление о размещение ядерного оружия скорее всего стало итогом провала переговоров с Си и отчаянным желанием хоть как-то напугать Запад. Мало того, что готовность к размещению ядерного оружия в Беларуси скорее всего является фэйком, оно еще и не способно качественно изменить соотношение сил в регионе, а потому просто бессмысленно. Вероятно, это была истерическая попытка вновь вернуться к угрозам применения ядерного или еще какого-то таинственного "чудо-оружия", которыми Путин отличался значительную часть прошлого года
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