США пытаются сорвать зерновую сделку

Крупный американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil прекратит экспорт российского зерна. 28 марта Минсельхоз получил от компании информацию о прекращении экспорта зерна из России. И ясно, что решение носит чисто политический характер.
Cargil входит в десятку крупнейших экспортеров российского зерна. На отечественном рынке компания появилась в 1991 году, а в 2022 году прекратила инвестиции в российские предприятия. Ясно, что тоже не по доброй воле уходят с рынка, который осваивали 20 лет.
И вот вопрос: а зачем России эта зерновая сделка? Спасибо нам никто не скажет все равно. Африка голодает? Они привычные, а за лишний доллар и споют и спляшут. Ну хотят на западе организовать голод в некоторых частях земли - пусть голодают...
Или пользуются услугами российских компаний. Вот китайцы в Севастополе огромные терминалы для зерна возвели в украинский период, а в Киеве с зерном их "кинули". Ну так заполняйте их сейчас зерном и возите африканцам. Почему обязательно из Одессы-то? Чем Севастполь хуже... Судов нет? Так загоняйте грузовики с зерном в БДК и везите - заодно снимете кино, как африканцы встречают российские военные корабли цветами и флагами...
А.Б.
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Кастрюлеголовым хохлопитекам посвящается написал 30.03.2023 19:05
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До евромайдана здравомыслящие люди могли хоть как-то влиять на общественное мнение. Сейчас их лишили такой возможности. Гнусность возведена в ранг добродетели, а подлость стала доблестью. Низость выдается за достоинство.
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Если нырнуть в психологические глубины украинствующей душонки, мы увидим, что бешенство и злоба, демонстрируемое этой душонкой в отношении Донбасса, вид сублимированной мести за собственную наивность.
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Теперь только набитый дурак еще не догадывается, что Украину обвели вокруг пальца. Сторонников евромайдана разыграли, как малых детей.
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Они гомерично ржали над неумением бывшего премьера Азарова (Озирива) говорить по-украински, но не видели, что он грамотно изъясняется по-русски. Теперь у евромайдана есть свое посмешище Виталий Кличко. Тот не умеет изъясняться ни по-русски, ни по-украински.
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Они страстно требовали изгнать из власти олигархов, а теперь ради олигархических интересов Вальцмана-Порошенко отсылают на верную гибель собственных сыновей.
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Они кричали, что уже завтра их возьмут в ЕС, но ЕС заявил, что принимать Украину в свои ряды даже не собирается. Разве это не лоховство? Лоховство, да еще высшей пробы!
Молодежное высказывание "Лох- это судьба", очень подходит к Украине, особенно если добавить слово "политический". Т.е. "политический лох-это судьба". Два майдана за 10 лет! И это после того, как первый майдан просто вытер об украинцев ноги! Это ли не политическое лоховство? Украина такая хитромудрая, что перехитрила саму себя.
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Постепенно это доходит до самых твердых украинских лбов. Лбы начинают злиться, потому что понимают степень собственной недалекости. Но под надбровными дугами у них начинают шевелиться не столько мозги, сколько эмоции. Их обуревает желание отомстить тем, кто оказался проницательней, умнее, трезвее, дальновидней.
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Умнее и дальновидней оказался Донбасс. Он издалека разглядел, что евромайдан это попугай в чужих перьях. Пока пол-Украины кланялись цветистому попугаю в ноги, Донбасс презирал эту горланящую птицу.
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За это "бывшие умные", которые вдруг поняли, что их держали за дураков, хотят утопить Донбасс в крови, чтобы заставить его замолчать, чтобы убить свидетеля собственного позора.
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Но свидетель живуч. И не только живуч, но и более благороден. Евромайдан мстит даже мертвым бойцам Донбасса. Оскотинившиеся на почве украинского патриотизма нелюди, мало того, что злорадствуют смертям мирных жителей, так еще заваливают гнусными комментариями странички вдов ополченцев в "Одноклассниках" или "ВКонтакте".
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Их мужья погибли, защищая родной дом. Их дома разрушены. Вдовы с детьми вынуждены были бежать в Россию. Здесь им тоже нелегко. В РФ около 1 млн. украинских беженцев, и эти несчастные женщины затерялись среди многолюдного потока. Ночами они убаюкивают своих детей-сирот, думают, чем их кормить завтра и как жить дальше. Для многих единственная возможность поддерживать связь с родственниками на Донбассе это Интернет.
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Но для укропатриота нет ничего святого. Любители Эненьки УкраиныЭ заваливают их оскорблениями и угрозами.
Благородство к погибшему врагу в перечне доблестей украинской армии и ее сторонников такого не значится. Они способны угрожать даже несчастным женщинам и их детям, вся вина которых лишь в том, что они потеряли мужа и отца.
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Открытым остается вопрос: почему именно на почве украинского патриотизма у людей просыпаются внутри такие мерзкие наклонности? И радует, что не все украинцы таковы. Все чаще в глубоком тылу хунты на городских улицах появляются протестные надписи "Хунту геть!", а с памятников воинам Великой Отечественной войны неизвестные подпольщики срывают желто-голубые тряпки, навешанные туда необандеровскими оккупантами. Еще много есть людей на Украине, которые не позволять пачкать память своих дедов-ветеранов символами украинского неонацизма.
общество украина
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https://newsland.com/post/7660255-loh-eto-sudba
ответ прост - США ждут - когда у мордора кончатся: написал 30.03.2023 17:07
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ВСЕ снаряды.
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ВСЕ пушки.
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ВСЕ танки.
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ВСЕ грады и другие "катюши"
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ВСЕ солнцепеки.
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ВСЕ бтр.
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ВСЕ радары.
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ВСЕ самолеты/ветролеты.
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ВСЕ патроны.
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ВСЯ взрывчатка.
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ВСЕ мины.
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ВСЕ гранаты.
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ВСЕ командиры.
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ВСЕ солдаты.
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только тогда можно будет что хочешь делать с мордористаном, даже мелкософт не понадобится просить отрубить винду, ведь на ней и атомные станции и ядерные шахты. может грохнуть, так что ждут пока сами кончатся.
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А потом КИТАЙ зайдет для возвращения в родную гавань улуса Джу-Чи.
Df написал 30.03.2023 10:23
до появления трупных пятен! написал 30.03.2023 08:48
Почему США не спускает с цепи Майкрософта и не натравливает его на Рашку-путиняшку??
Вот загадка десятилетия!
УЖЕ НЕ БУДЕТ - пока фаршка цела написал 29.03.2023 22:17
пока лежит там упырь.
пока закрыты архивы ЧКГБ.
пока не казнены ВСЕ судьи депутаны мэры пэры и сэры быдлостана.
пока не лишены всего наворованного чиновники-уголовники.
пока не казнены все псы-садисты получающие пенсию к 35 годам - выше среднего работающего до 65 лет мужика в 3 - 5 раз.
Доктор Пустьболит написал 29.03.2023 20:37
<<27 >> написал 29.03.2023 15:53
Это называетя санкции.
Все прекращают работать с Россией.
Прекращайте войну и тогда все буде по старому.