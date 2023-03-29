Крупный американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil прекратит экспорт российского зерна. 28 марта Минсельхоз получил от компании информацию о прекращении экспорта зерна из России. И ясно, что решение носит чисто политический характер.

Cargil входит в десятку крупнейших экспортеров российского зерна. На отечественном рынке компания появилась в 1991 году, а в 2022 году прекратила инвестиции в российские предприятия. Ясно, что тоже не по доброй воле уходят с рынка, который осваивали 20 лет.

И вот вопрос: а зачем России эта зерновая сделка? Спасибо нам никто не скажет все равно. Африка голодает? Они привычные, а за лишний доллар и споют и спляшут. Ну хотят на западе организовать голод в некоторых частях земли - пусть голодают...

Или пользуются услугами российских компаний. Вот китайцы в Севастополе огромные терминалы для зерна возвели в украинский период, а в Киеве с зерном их "кинули". Ну так заполняйте их сейчас зерном и возите африканцам. Почему обязательно из Одессы-то? Чем Севастполь хуже... Судов нет? Так загоняйте грузовики с зерном в БДК и везите - заодно снимете кино, как африканцы встречают российские военные корабли цветами и флагами...

А.Б.