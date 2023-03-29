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Московский листок

А ты говоришь, купаться...

Опубликовано 29.03.2023 в разделе комментариев 5

суд закон
А ты говоришь, купаться...

Власти Бали депортируют россиянина за снимок в обнаженном виде на священной горе Агунг.

Человек приехал на остров по туристической визе. Сделав фото без нижнего белья он выложил его в социальные сети, за что получил негативную реакцию со стороны местных властей и жителей Бали. После этого нарушитель удалил снимок и опубликовал видеоролик с извинениями.

Но ему все равно грозит депортация, после которой его имя внесут в черный список, не позволяющий вернуться в страну как минимум в течение следующих шести месяцев.

Индонезия депортирует с курортного острова Бали 47 человек, 13 из них — граждане России.

Зато в Крыму нет никаких священных гор, и можно фотографирооваться в любом виде. Правда, некоторых песен на украинском языке, к примеру, "Червону калыну", петь нельзя.

Нет нигде в мире совершенства... Хотя засилья индонезийцев, распевающих по-украински, не наблюдается. Ну так и россиян, стремящихся зимой в Индонезию, думаю, поубавится. Мир большой, и далеко не везде пачками депортируют туристов за невинные, в общем, вещи...

Туризм приносит людям бешеные деньги на пустом, в общем, месте. А их священные горы не уперлись никому ни в одно место. Ну и оставьте их один на один с их горами, пусть поклоняются - голодные и без благ цивилизации... Хотя Индонезия считается крупнейшей в мире исламской страной. Какие еще священные горы у мусульман? Разобрались бы с местными язычниками... Хотя ислам фотографирование голышом вроде как тоже не одобряет.

В общем, не съели, и хорошо. На Новой Гвинее, там неподалеку, могут и сожрать. Приятного отдыха.

А.Б.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 6
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Всего комментариев к статье: 5
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Re: главное
Day написал 30.03.2023 10:12
Индонезийцы проявили гуманность. А ведь могли бы скормить кацапа акулам.
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(без названия)
надя Толокно написал 29.03.2023 20:35
Если бы турист-путинист оголил свои м..и в Крыму, то его упекли бы за оскорбление чувств верующих или за дискредитацию путинской армии лет на пяток. Так что ему повезло - полгода на Бали не съездит. Все-таки на Бали люди живут, не путинские бесчеловечные скоты
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Re:
q написал 29.03.2023 19:21
"Подумал, что люди, которые отправили девочку в детдом за антивоенный рисунок, хуже, чем гестаповец в &#8220;Семнадцати мгновениях весны&#8221;, который клал ребенка Кэт на подоконник.
-
Кэт была советской шпионкой, и он хотел получить от нее важную информацию.
-
А эти просто в отместку сломали жизнь"
-
Алексей Миняйло
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(без названия)
++мвд++ написал 29.03.2023 13:22
в СВО отдохнет. там и трусы дадут
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(без названия)
За полярник написал 29.03.2023 10:57
Бали остров буддистов, посему депортировали, а вот если сделать подобное на острове Ява, что неподалеку, тогда депортацией не отделаешься.
Туризм приносит деньги, но уважение превыше всего, о чем догадались Пусси бунтующие.
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