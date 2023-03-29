А ты говоришь, купаться...

Власти Бали депортируют россиянина за снимок в обнаженном виде на священной горе Агунг.
Человек приехал на остров по туристической визе. Сделав фото без нижнего белья он выложил его в социальные сети, за что получил негативную реакцию со стороны местных властей и жителей Бали. После этого нарушитель удалил снимок и опубликовал видеоролик с извинениями.
Но ему все равно грозит депортация, после которой его имя внесут в черный список, не позволяющий вернуться в страну как минимум в течение следующих шести месяцев.
Индонезия депортирует с курортного острова Бали 47 человек, 13 из них — граждане России.
Зато в Крыму нет никаких священных гор, и можно фотографирооваться в любом виде. Правда, некоторых песен на украинском языке, к примеру, "Червону калыну", петь нельзя.
Нет нигде в мире совершенства... Хотя засилья индонезийцев, распевающих по-украински, не наблюдается. Ну так и россиян, стремящихся зимой в Индонезию, думаю, поубавится. Мир большой, и далеко не везде пачками депортируют туристов за невинные, в общем, вещи...
Туризм приносит людям бешеные деньги на пустом, в общем, месте. А их священные горы не уперлись никому ни в одно место. Ну и оставьте их один на один с их горами, пусть поклоняются - голодные и без благ цивилизации... Хотя Индонезия считается крупнейшей в мире исламской страной. Какие еще священные горы у мусульман? Разобрались бы с местными язычниками... Хотя ислам фотографирование голышом вроде как тоже не одобряет.
В общем, не съели, и хорошо. На Новой Гвинее, там неподалеку, могут и сожрать. Приятного отдыха.
А.Б.
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Day написал 30.03.2023 10:12
надя Толокно написал 29.03.2023 20:35
q написал 29.03.2023 19:21
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Кэт была советской шпионкой, и он хотел получить от нее важную информацию.
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А эти просто в отместку сломали жизнь"
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Алексей Миняйло
++мвд++ написал 29.03.2023 13:22
За полярник написал 29.03.2023 10:57
Туризм приносит деньги, но уважение превыше всего, о чем догадались Пусси бунтующие.