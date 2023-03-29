А ты говоришь, купаться...

Власти Бали депортируют россиянина за снимок в обнаженном виде на священной горе Агунг.

Человек приехал на остров по туристической визе. Сделав фото без нижнего белья он выложил его в социальные сети, за что получил негативную реакцию со стороны местных властей и жителей Бали. После этого нарушитель удалил снимок и опубликовал видеоролик с извинениями.

Но ему все равно грозит депортация, после которой его имя внесут в черный список, не позволяющий вернуться в страну как минимум в течение следующих шести месяцев.

Индонезия депортирует с курортного острова Бали 47 человек, 13 из них — граждане России.

Зато в Крыму нет никаких священных гор, и можно фотографирооваться в любом виде. Правда, некоторых песен на украинском языке, к примеру, "Червону калыну", петь нельзя.

Нет нигде в мире совершенства... Хотя засилья индонезийцев, распевающих по-украински, не наблюдается. Ну так и россиян, стремящихся зимой в Индонезию, думаю, поубавится. Мир большой, и далеко не везде пачками депортируют туристов за невинные, в общем, вещи...

Туризм приносит людям бешеные деньги на пустом, в общем, месте. А их священные горы не уперлись никому ни в одно место. Ну и оставьте их один на один с их горами, пусть поклоняются - голодные и без благ цивилизации... Хотя Индонезия считается крупнейшей в мире исламской страной. Какие еще священные горы у мусульман? Разобрались бы с местными язычниками... Хотя ислам фотографирование голышом вроде как тоже не одобряет.

В общем, не съели, и хорошо. На Новой Гвинее, там неподалеку, могут и сожрать. Приятного отдыха.

А.Б.