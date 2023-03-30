Мировоззренческая катастрофа

Многие россияне не понимают, в какое опасное время живут. Потому что воспринимают так называемую СВО наподобие грузинской войны 2008-го, разве что побольше. Мол, победа не за горами, и нормальная жизнь продолжится. Увы, это НЕВЕРНО! Это даже похоже на мировоззренческую катастрофу.
Потому что мы входим в водоворот событий на уровне мировых войн, и никак не меньше. А раз так, нужны скорые и кардинальные преобразования страны, и чтобы не допустить больших жертв и лишений. Нужен современный Советский Союз, и чтобы выдержать мировую войну. И очень жаль, что масса россиян не понимает это. Мещанство съело мозги.
***
Один знакомый задался вопросом, почему Штаты вцепились в Украину. Вроде бы удавятся за доллар; но закачали кучу денег в бандеровскую хунту, и без цента возврата. Короче, где Вашингтон, а где Киев, и на кой ляд так впрягаться.
И вроде бы, верно. Россия продавала углеводороды на запад и хранила резервы в долларе; покупала уйму европейских товаров; а российские олигархи заполонили офшоры. Ан нет, запад поддержал (фактически организовал) киевские перевороты, взорвал газопроводы, приблизил НАТО – ну, испортил собственную малину. Так что знакомый вроде бы прав. Ну и жил бы запад на российском сырье, и зачем все портить.
А затем, что акционеры ФРС посмотрели на ближайшую историческую перспективу… и пришли к выводу, что рубль может стать мировым резервом! Если уж евро потеснил доллар; если фунт-йена-швейцарский франк не сдаются; то гирька рубля опрокинет чашу весов. Да ты че, удивится иной читатель, наш деревянный может стать мировым резервом?!.. МОЖЕТ, И ЕЩЕ КАК МОЖЕТ! Даже попытки Каддафи с Хуссейном создать крепкий динар напугали запад до милитаристского поноса; а что уж говорить о рубле. Ведь оный обеспечен нефтью, агропромом и химией, а если раскрутить и технический экспорт, тем более. Фактически, это нефтерубль точно также, как нефтедоллар. Еще чуть-чуть эффективности производства и финансовой культуры, - а тут еще рост БРИКС, - и ослабевший доллар может получить контрольный выстрел.
Еще раз, Сонины да Гуриевы ставят вопрос неправильно, что, мол, доллар не имеет сильного конкурента. Но не только одна сильная валюта, но и синергия устойчивых валют может ободрать доллар, как липку. В частности, многие котировки в нулевые стали выходить уже с четырьмя основными валютами – доллар, евро, швейцарский франк и рубль. Вот после краха 2008-2009 годов Штаты и воспылали любовью к «побратимам». Как грибы после дождя, пошли перевороты, санкции и далее по списку. И вот в чем главная причина украинского кризиса. Хозяева ФРС с чиновными слугами а-ля Пентагон-ЦРУ-Госдеп решили, что и миллиардов не жалко, чтобы сохранить устойчивость резервного статуса. Вот именно, оные не дураки. Врага надо убивать в зародыше. Что и началось.
***
Штаты напечатали доллары почти на весь мир, считая, что рублевый рынок фактически исчез с развалом Союза. Ан нет. Россия выжила, и начала завоевывать место под солнцем (но недостаточно, почему и непрекращающиеся проблемы). Доллар начал врезаться лбом в стены валютных зон. Выход только один. Снести стены. И великую китайскую; но начиная хотя бы с русской. А уж используя киевский таран или другой, без разницы. Поэтому Украина лишь повод - а речь идет о переделе всего мира. Речь идет о переделе валютных зон. Отсюда никакого перерыва не будет, пока одна из сторон не окочурится. Передышки не будет до тех пор, пока доверие или к рублю, или к евро, или к юаню, или к доллару не рухнет ниже плинтуса.
Более того, первый этап мировой войны уже был, и с миллионными жертвами. Разве что простые люди, и в плену забот, за деревьями не увидели леса. А зря. Недавняя пандемия, если бы все «получилось», стала бы неплохим стартом для запада. Если бы Россия опоздала с восстановлением научно-производственных кластеров, и не создала «Спутник»; если бы Китай не прибег к драконовским карантинным мерам на базе социальной устойчивости - то запад диктовал бы условия здесь и сейчас. Задумка, в принципе, неплохая и, если бы вирус разгулялся в многомиллионной китайской среде. Тогда и своих жертв не жалко; ведь побед без потерь не бывает. Но сорвалось.
Тогда второй этап войны пошел в серию а-ля Украина-Тайвань. И вот здесь-то российская мировоззренческая катастрофа и может свершить свое черное дело. Да уже совершает. Многие россияне, привыкшие к короткой дистанции а-ля Грузия, рискуют выдохнуться и материально, и морально, если дистанция окажется длиннее. Мол, потерпеть рост цен еще чуть-чуть … а воз и ныне там. После ЦЕЛОГО ГОДА боевых действий не взят даже Славянск, а что уж говорить о Харькове или Одессе. А если он не будет взят и до середины этого года?!.. А если и до конца года?!.. А не пора ли тогда проснуться, послать лесом ложно понимаемый патриотизм, и задаться вопросом – а почему?..
А потому, что единороссы не вытягивают ни военно-политически, ни социально-экономически. Насчет пандемии уже были гигантские провалы. А если и так называемая СВО окажется долгой и тяжелой, и что выясняется все больше, то совсем плохо. Те же резервы истощаются галопирующим порядком, и подробнее ниже. Но тогда без модернизированного Советского Союза не обойтись. Полумеры не помогут. Но все же конкретнее, и насчет первого и военно-политического пункта.
Это вопиющее кощунство, что единороссы не уничтожают верхушку киевской хунты, и с соответствующей деморализацией противной стороны. Кремль устроил, понимаешь, большие гладиаторские бои двадцать первого века, когда рядовые бойцы гибнут с той и другой стороны; а буржуазные патриции, понимаешь, наблюдают свысока. Что, тайный договор имеется - когда Кремль не трогает Зеленского-Давыдова-Залужного с компанией, а запад позволяет единороссовским мажорам развлекаться на дубайских и подобных пляжах?!.. Иначе объяснить происходящий абсурд просто невозможно! Целы и невредимы и штаб-квартиры ВСУ и СБУ, и киевский Центробанк с прочими банками, и холдинги Ахметовых-Пинчуков, и «рублевки» украинской буржуазии. Вот Дудаева выследили даже примитивными технологиями девяностых; а наглейшего Геринга-Давыдова, видите ли, нельзя выследить с нынешними спутниками да «Кинжалами». Ответ этому позору только один, – единороссы, как буржуа до мозга костей, совершили сделку с такими же западными буржуа, чтобы не трогать «своих», - а на рядовых бойцов начхать. Но отсюда и весь ужас жертв и разрушений.
Тогда как модернизированный Советский Союз, - с приданием статуса советской республики каждому субъекту федерации, и с выборами вплоть до уровня трудовых коллективов, о чем автор писал много раз, - решит этот вопрос за неделю. От штаб-квартир нацистских организаций и СБУ-ВСУ не останется ни хрена, как, собственно, от самого Зеленского с компанией. Поэтому, или Ахметовы-Пинчуки приказывают своим купленным на корню депутатам начинать мирные переговоры, и на выгодных для Советского Союза условиях; или и от украинской буржуазии не останется и следа. И коль все буржуа насквозь эгоистичны, то военно-политическая победа будет скорой.
Но более того, для украинской буржуазии кнут – а вот для украинских трудящихся пряник (вообще для всех трудящихся, но коль тема выше). То есть, о втором пункте, и социально-экономическом. Советский Союз отменит все параллельные системы окладов и пенсий, и для элитного чиновничества. Все дивиденды исчезнут, потому что не будет самих частных предприятий с акциями. А сэкономленные деньги пойдут на высокий МРОТ трудящимся. Более того, четвертый и антиинфляционный фонд, и наряду с федеральным-территориальным-социального обеспечения, будет создан ОБЯЗАТЕЛЬНО. И в чем еще одно отличие новой Советской власти от старой.
Во-первых, реальный хозрасчет с арендой и подрядные кооперативы с субподрядным индивидуальным предпринимательством появятся непременно. Да, тогда цены станут настоящими с конвертируемым рублем, и могут скакать. Но, еще раз, выход не в том, и в отличие от РКРП и подобных, чтобы зажать почти все цены «социальной неприемлемостью» и «учетным характером», - но, выходит, смотреть сквозь пальцы на неизбежный дефицит (а это, мол, социально приемлемо), - а в том, и во-вторых, чтобы создать государственный антиинфляционный фонд отчислениями от углеводородов (прочих природных ресурсов, это детали). А раз так – то и индексировать МРОТ РЕГУЛЯРНО. Раз в два месяца, и то для раскачки; а затем каждый месяц. Поэтому, никакого вреда от инфляции для трудящихся не будет – а уж само правительство и должно ломать голову, почему инфляция прет, как наполнить антиинфляционный фонд, и это его проблемы. Базовый принцип в том, что это не проблемы трудящихся, работающих честно, а проблемы руководства. От себя оторви, народу отдай. Если что, в отстой, и поумнее найдутся. И вот что такое подлинный социализм. Да что там говорить, следующий Советский Союз не будет существовать без антиинфляционного фонда в принципе.
Но тогда зачем украинскому трудящемуся идти в бандеровские банды?!.. Да пошли таковые лесом. Если социалисты предлагают полное политическое равноправие, - пожалуйста, пользуйся статусом советской республики вплоть до Харьковской или Одесской, и все козыри в руки, - отсюда и можно разобраться в случае чего, в чем централизованные перекосы. Но более того, банды не будут нужны потому, что социалисты предлагают полное экономическое равноправие высоким МРОТ со всеми коэффициентами, да плюс постоянная индексация. Говоря образно, но верно, лафа, а не жизнь.
Поэтому и сочетание кнута для буржуазии и пряника для трудящихся победит ни то, что киевскую хунту, а даже «элиту» США. Тамошние трудящиеся и так на взводе, - половина по опросам не против социализма, - ну так, тем более. И вот так нормальные дела и делаются. Именно так враги и одолеваются. Так что без второго Советского Союза никак. Совсем никак. Тянуть резину, и смотри на весьма подозрительную тягомотину СВО еще раз, вредить самому себе.
***
Путин, конечно, еще тот пиарщик. Опыт немалый за двадцать с гаком лет. Но шила в мешке не утаишь. На первое декабря 2021 года ФНБ был 13,9 трлн.; на июль 2022 г. 10,7 трлн.; на первое января 2023 года уже 10,4 трлн. И если результаты от санкций и скидок для Китая с Индией пойдут косяком, мы и не то увидим. ФНБ может дойти и до 6,3 трлн. в этом году https://1prime.ru/finance/20220922/838217945.html Конечно, наполнением можно манипулировать для красивых цифр, а все же вниз, а не вверх.
Но, к сожалению, многие россияне не смотря на эти цифры. Мол, Штаты бросят киевскую хунту, и займутся своими делами. Поэтому и победа союзных войск с прежней жизнью не за горами. Ничего подобного! Будет хуже, хуже и хуже. Поставки западного оружия будут увеличиваться, а цены расти. И по причине того, что никакой штатовский хоть банкир, хоть политик, хоть чиновник не захочет ставить под удар престиж мирового резерва. Все только начинается.
Итого. Автор этих строк даже и не думает заниматься конспирологией. И не собирается пугать страшилками. Возраст не тот, да и образование с опытом не позволяют. Поэтому оный говорит абсолютно ответственно – не исключено большое наступление хунты уже с современным западным оружием, и вплоть до дальних ракет. Не исключены боевые действия на Брянщине и диверсии вплоть до Москвы. Не исключены захваты танкеров с российской нефтью. Не исключен ввод войск НАТО в Западную Украину и Молдавию. Не исключена эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, и для оттягивания сил. Приднестровье может быть атаковано, и что тогда делать, черт его знает с нынешним отношением единороссов и неподготовленностью россиян. Траты на так называемую СВО вырастут на порядок, инвестиции перекосятся, и недалеко до вторых девяностых.
Следовательно, пора подумать, и крепко, о необходимости современного и второго Советского Союза. А кто посмелее да поумнее, может агитировать за антиинфляционный фонд уже сейчас, и в своем муниципалитете. Оный нужен хоть так, хоть этак. Потом свои же земляки скажут спасибо, и чтобы не страдать в лихие времена. И очень жаль, что этакая мировоззренческая катастрофа разразилась в российском общественном мозгу. Мол, все хорошо, прекрасная маркиза; только сарай горит, да лошадь подыхает. Прозрение, конечно, наступит; так в том-то и дело, кто раньше предупрежден, тот раньше вооружен.
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сколько в быдлостане народов проживает? написал 30.03.2023 22:38
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Галичина - где проживали русины!
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Австрия - где проживали этруски.
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а у вас на болотах или в степях кто там проживал? Славяне это - словенцы, а вы зверье азиатское.
вот про то и речь -тыж дегенерат дурачек олигофрен написал 30.03.2023 22:30
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или они лежат в западных банках?? так оттуда их уже не забрать?
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а по сути эти деньги КАПИТАЛИЗАЦИЯ!!!!! принадлежащих этим ворам фирм - в акциях на бирже! и не в москве!!!!! дурачек ты рабсиянский.
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что бы взять деньги - нужно продать акции, а их ВЫКИНУЛИ из листинга на лондоне и в нью-йорке!
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нет у вас никаких миллиардов! понял?
и деньги ваши скоро будут жоппу подтирать.
вот и посмотрим написал 30.03.2023 22:22
ИМПЕРИЯ УГОЛОВНИКОВ. срана победившего быдлозомбычья и скотомрази, садистов, убийц, воров и насильников в погонах и без. РАБЫ сверху до низу.
Кастовое рабовладельческое бандюганство.
Никакой Украины в истории не было написал 30.03.2023 22:20
Была Малороссия в составе Российской Империи.
А так как она была на задворках русской империи,то ее называли Окраина.
Затем постеспенно слово Окраина трансформировалось в слово Украина.
Во времена СССР землицы вам прирезали.
Сначала Ленин за счет русских губерний,потом чуток Сталин,ну и волюнтарист Хрущев,который на ночных посиделках у Сталина изображал придворного шута,украл наш Крым после войны незаконым своим указом и присобачил его к Окраине.
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Вы даже по большому счету не славяне,вы потомки помеси австрияк и галичан.
согласен - копылов полный зомбак написал 30.03.2023 22:14
Все зло в мордоре - от призывной армии - где ледей ломают как в тюрьме. и делают из них дебилов, уголовников, быдлоту. которая потом хочет пытать насиловать командовать всеми кем смогут. БЫДЛОТА.
Merfy написал 30.03.2023 22:06
Отакэ написал 30.03.2023 21:33
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И когда закончится война до "последнего украинца" - по причине их окончания, они объявят новую - "до последнего русского".
И вот, для того, чтобы нам не оказаться последним русским, последним чеченцем, последним татарином или последним лезгином, нам надо их сломить!
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Без сильной армии и без боя, где не будет место Минским переговорам - этого не получится. А враг, когда будет отступать к Рейхстагу или оказываться в котлах, будет нас искушать этими очередными "Минскими переговорами" - чтобы затянуть время и перегруппироваться.
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Но без помощи союзников и тех, кто идейно с нами, - не обойтись! А потому рецепт здесь прост и очевиден. К нашей 500-тысячной армии (200 тысяч ветеранов и 300 тысяч мобилизованных) необходимо добавить еще одну 500-тысячную армию. Армию Ближнего Востока. И 1-миллионная армия двинется к Ла-Маншу.
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На первый взгляд, это кажется сюрреалистично и мифично. Но это - только на первый.
С набором такого воинства из четырех странах Ближнего Востока - Сирии, Ирана, Ирака и Афганистана - думаю, проблем не будет никаких. Говорят, желающих там - много. Возможность поквитаться с США и Западом, которые отняли у этих людей не только их кров, но и самое дорогое - близких людей - станет решающей в принятии решения.
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Думаю, многие вообще согласятся сражаться бесплатно - лишь бы рвать американцев на куски - но, предположим, это будет средняя зарплата в 2000 долларов в месяц. Плюс еще 1000 долларов - за трофеи и за ранения. Итого - 3 тысячи долларов (привожу цифры в долларах исключительно для понимания объема финансирования).
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Для 500-тысячной армии - это 1,5 миллиарда долларов в месяц. Если предположить, что поход "Возмездие" продлится год, то это - 18 миллиардов долларов.
Да, конечно, всех их нужно еще обмундировать. 300 тысяч рублей или 4 тысячи долларов на каждого- это еще 2 миллиарда.
Итого, общая сумма - 20 миллиардов долларов, или 1,5 триллиона рублей.
Теперь - еще более главный вопрос. Где взять эти деньги и насколько они сопоставимы с нашим бюджетом и нашими возможностями.
Источника для этой цели - три:
1. Наш Фонд национального Благосостояния состоит примерно из 10 триллионов рублей. То есть, на Армию Ближнего Востока понадобится 15% из этого Фонда.
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2. Тогда, когда идет война, о всяких прибылях, яхтах и бесконечных кофе-брейках хотя бы на один год можно забыть. Годовая прибыль наших крупнейших компаний значительно превышают 1,5 триллиона рублей и в военное время именно они могли бы взять на себя бремя собрать такую армию.
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3.Вы знаете, сколько примерно суммарно имеют на своих личных счетах наши олигархи-миллиардеры, входящие в российский список Forbes? Всего таких "товарищей" - 88. Тех, кто имеют более 1 миллиарда долларов. Так вот, общая сумма у этих 88 - 330 миллиардов долларов. Если они отдадут на создание такой армии всего-то по 0,5 процента от своих личных капиталов - этого будет достаточно!
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Не будем забывать, что помимо добровольцев с Ближнего Востока у нас есть еще 70-тысячная армия Белоруссии, есть огромное желание спецназа армии Северной Кореи, которая по своему числу не уступает даже армии США, есть много желающих с Латинской Америки и многих других уголков планеты.
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И вот такое воинство, которое будет мотивировано до скрежета в зубах - как с моральной, так и с финансовой точки зрения, - да еще в таком количестве, победить будет очень сложно. Потому что у него будет еще и самое лучшее оружие.
ни территории ни правительства ни герба ни флага написал 30.03.2023 21:20
на кавказе все дома каменные с водой и туалетом, в русских ярослявлях и тверях с костромой - живут хуже чем при царе.
скорее всего из нее сделают страну тюрьму написал 30.03.2023 21:16
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Пособие как разорить и уничтожить любое государство БЕЗ войны.
1. Необходимо обложить всех граждан максимальным количеством налогов и штрафов, налоговое законодательство должно быть максимально запутанным и занимать несколько томов.
2. Необходимо лишить граждан права выдвигать законы, менять конституцию и проводить референдумы по любым вопросам
3. Необходимо полностью исключить возможность для граждан поднимать вопрос об отстранении депутатов парламента, совета федерации, правительства и президента от власти.
4. Граждане обязаны БОЯТЬСЯ "своего" правительства, обязаны бояться "своих" "органов власти", обязаны бояться "своей полиции", налоговой инспекции, должны бояться судей, прокуратуры, судебных приставов и друг друга
5. Необходимо лишить граждан свободного времени путем изматывания их на "РАБоте".
6. Работа для граждан должна быть обязательно нелюбимой и низкооплачиваемой.
7. Покупка своего жилья для большинства граждан должна быть абсолютно нереальна. Нужно всех загнать в кредитно-ипотечное рабство.
8. Каждый гражданин должен верить, что от него ничего не зависит и гражданин ни на что не может влиять.
9. Каждый гражданин должен всегда испытывать СТРАХ, причина страха не важна. Главное, чтобы страх ПАРАЛИЗОВАЛ действия гражданина.
10. Необходимо в масштабах всей страны УБРАТЬ принцип СПРАВЕДЛИВОСТИ в оплате труда. Вознаграждаться должен самый бесполезный "труд".
11. Воры должны быть в почете и на свободе. Честные люди должны быть всегда бедными.
12. Необходимо в масштабах всей страны УГОЛОВНО ПРЕСЛЕДОВАТЬ и НАКАЗЫВАТЬ граждан за инициативы, идеи, предложения, касающиеся переустройства государственного управления.
13. Необходимо внушить всем гражданам, что без взятки ни одна государственная услуга не оказывается.
14. Необходимо на подсознательном уровне ежедневно внушать гражданам, что они РАБЫ, не имеют никаких прав и их задача только РАБотать.
неизбежная война, садизм, распад и людоедства написал 30.03.2023 21:08
- 50 % детей рождаются больными.
- Старики и ветераны живут в нищете.
- Молодежи абсолютно все равно, им жизнь кажется прекрасной, под действием наркотиков и алкоголя.
- Дети и взрослые тупеют благодаря СМИ и социальным сетям.
- Вокруг ненависть и насилие. Нас будто учат этому по жизни.
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Людям, которые осознают все это – нужно сплотиться и помогать тем, кто этого еще не понимает.
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В Российской Федерации 4 млн бомжей, 3 млн нищих, 3 млн уличных и привокзальных проституток, примерно 1,5 млн российских женщин “работают” на панели стран Европы и Азии. 6 млн российских граждан страдают душевными расстройствами, 5 млн - наркоманы, более 6 млн болеют СПИДом.
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Каждый день в Российской Федерации производится 10 тысяч абортов, 7 миллионов браков в РФ бездетные. Совершается более 80 тысяч убийств в год. В дорожно-транспортных происшествиях гибнет около 30 тысяч человек.
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Около 100 тысяч россиян гибнет ежегодно от наркотической передозировки.
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Ежегодно в России совершают преступления около 3 миллионов человек. Заключенных в стране свыше 1 миллиона - больше, чем в СССР в период сталинских репрессий. РФ занимает по показателю репрессивности правоохранительной системы первое место в мире - 800-810 заключенных на 100 тысяч населения.
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Потребление спиртного в РФ - 14 литров условного спирта на человека в год -по другим данным - 18 литров-. С уровня 8 литров начинается физическая деградация нации.
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В России проживает 31 млн детей до 18 лет. Здоровы не более 30 процентов, 3,5 млн - инвалиды, 1 млн - наркоманы. Детей-сирот 750 тысяч -больше, чем по окончании Великой Отечественной войны, когда детей-сирот было 678 тысяч-.
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Два млн детей безграмотны. Около пяти миллионов беспризорных. В России полтора миллиона чиновников - втрое больше, чем в СССР. На взятки и подкуп должностных лиц ежегодно затрачивается около 33,5 миллиарда долларов.
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По добыче угля Россия “достигла” уровня 1957 года, по производству грузовых автомобилей - 1937-го, комбайнов - 1933-го, тракторов - 1931-го, вагонов и тканей - 1910-го, обуви - 1900-го. Практически полностью разрушена авиационная, радиоэлектронная, автомобильная промышленность.
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К сожалению, ты знаешь только:
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Успех Олимпийской сборной (заменили мочу и подделали результаты), как Путин вернул Крым (проведя молниеносный референдум за 2 дня), напал на Украину, Россия встает с колен.. То есть, тебе дают знать то, что им надо, чтобы ты знал, не больше.
при ссср - был Украинским написал 30.03.2023 20:54
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при Иване 4 - был Украинским.
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при Боголюбском - был Украинским.
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так что зомбированный ты дурачек. насмотрелся тельавизора видимо.
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даже москва - город московитов, а не русских.
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русских нет и не было никогда - это погоняло типа советские граждане.
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советские это какой национальности? да ЛЮБОЙ! даже в фильме "Цирк" - хоть серо-буро малиновый.
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так же и руския - это просто скот для еды и езды, хозяина в кремле.
Киев-русский город и он будет в составе России написал 30.03.2023 20:11
"1. Ударить по Куеву - атомным оружием! где погибнут смертью храбрых все генералы и правительство и сам пан Зеленский."
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"Шикарный план,шеф!"(c)
Только зачем?
не думал что пригожка такой глупый написал 30.03.2023 19:47
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если крысогномия хочет победить великую Украину - он может в один пункт уложиться!
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1. Ударить по Куеву - атомным оружием! где погибнут смертью храбрых все генералы и правительство и сам пан Зеленский.
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а обсуждать эти 12 пунктов - по поговорке "не общайтесь с дураками, они опустят вас на свой уровень и задавят своим дебилизмом"
Мимо проходил написал 30.03.2023 19:12
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2. Почему не уничтожен генеральный штаб ВСУ, здание ГУР и СБУ в Киеве, если эти структуры официально совершают теракты в РФ. Уничтожить!
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3. Четко и ясно обозначить границы СВО. Наши солдаты не знают за что воюют. Харьков, Одесса, Николаев, можно раз и навсегда ответить на этот вопрос? Это наша историческая земля, и мы ее освободим. Все, точка, никаких иллюзий и "договорняков".
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4. Почему до сих пор целы ж\д мосты на Украине, по которым на Донбасс едут военные эшелоны? Эта задача выполняется ракетной атакой за несколько часов.
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5. Незамедлительно начать боевые действия под Киевом. Зеленский отдает приказы на бомбежки Донецка, Белгорода, Брянской области. Не нужно разрушать Киев, но фронт возле украинской столицы быстро остудит горячие головы, мечтающие бомбить Крым и другие регионы России.
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6. Заставить олигархов работать на страну и на Победу! Отобрать у живущих за границей и в шикарных особняках миллиардеров их активы и направить их на военные нужды. Это должно стать приоритетом для государства. Все для фронта, все для Победы!
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7. Неэффективных командиров и руководителей войск нужно не просто отправлять в отставку, они должны предстать перед судом!
Это поднимет боевой дух всех бойцов, когда они увидят, что справедливость реально существует.
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8. Каждый командующий хоть армии, хоть роты, хоть дивизии, хоть взвода должен регулярно приезжать на передовую. Во-первых, только так он получит понимание, как воюют его бойцы и чем они живут. И во-вторых, только так можно будет нормально планировать проведение операций: не из теплого штаба, а прямо на месте!
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9. Никаких переговоров с Киевом садиться за стол можно только с реальными хозяевами Украины, то есть, с Британией и США. И то, обсуждать можно лишь на условиях их выхода с Украины и никак иначе.
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10. У нас мобилизационный ресурс 31 млн! Нужно отобрать из них 500 тыс. самых мотивированных граждан, исключительно добровольцев и оснастить их по наивысшему разряду и они сметут все на своем пути. У нас богатейшая страна. Посмотрите на успехи ЧВК Вагнер при численности не более 30-40 тыс.
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11. Поставить страну на "военные рельсы". В этом вопросе не должно быть иллюзий. Все должны работать на Победу. Ввести военный налог для всех у кого доход выше прожиточного минимума. Кто не хочет воевать пусть поможет рублем.
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12. Во времена ВОВ два родных и один приемный сын Сталина воевали. Пока подобное не произойдет у нас народ до конца не поверит, что все руководство страны заинтересовано в Победе.
Победа будет за нами!
Источник:
https://m.vk.com/wall-40067852_2413534