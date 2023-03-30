Мировоззренческая катастрофа

Многие россияне не понимают, в какое опасное время живут. Потому что воспринимают так называемую СВО наподобие грузинской войны 2008-го, разве что побольше. Мол, победа не за горами, и нормальная жизнь продолжится. Увы, это НЕВЕРНО! Это даже похоже на мировоззренческую катастрофу.

Потому что мы входим в водоворот событий на уровне мировых войн, и никак не меньше. А раз так, нужны скорые и кардинальные преобразования страны, и чтобы не допустить больших жертв и лишений. Нужен современный Советский Союз, и чтобы выдержать мировую войну. И очень жаль, что масса россиян не понимает это. Мещанство съело мозги.

***

Один знакомый задался вопросом, почему Штаты вцепились в Украину. Вроде бы удавятся за доллар; но закачали кучу денег в бандеровскую хунту, и без цента возврата. Короче, где Вашингтон, а где Киев, и на кой ляд так впрягаться.

И вроде бы, верно. Россия продавала углеводороды на запад и хранила резервы в долларе; покупала уйму европейских товаров; а российские олигархи заполонили офшоры. Ан нет, запад поддержал (фактически организовал) киевские перевороты, взорвал газопроводы, приблизил НАТО – ну, испортил собственную малину. Так что знакомый вроде бы прав. Ну и жил бы запад на российском сырье, и зачем все портить.

А затем, что акционеры ФРС посмотрели на ближайшую историческую перспективу… и пришли к выводу, что рубль может стать мировым резервом! Если уж евро потеснил доллар; если фунт-йена-швейцарский франк не сдаются; то гирька рубля опрокинет чашу весов. Да ты че, удивится иной читатель, наш деревянный может стать мировым резервом?!.. МОЖЕТ, И ЕЩЕ КАК МОЖЕТ! Даже попытки Каддафи с Хуссейном создать крепкий динар напугали запад до милитаристского поноса; а что уж говорить о рубле. Ведь оный обеспечен нефтью, агропромом и химией, а если раскрутить и технический экспорт, тем более. Фактически, это нефтерубль точно также, как нефтедоллар. Еще чуть-чуть эффективности производства и финансовой культуры, - а тут еще рост БРИКС, - и ослабевший доллар может получить контрольный выстрел.

Еще раз, Сонины да Гуриевы ставят вопрос неправильно, что, мол, доллар не имеет сильного конкурента. Но не только одна сильная валюта, но и синергия устойчивых валют может ободрать доллар, как липку. В частности, многие котировки в нулевые стали выходить уже с четырьмя основными валютами – доллар, евро, швейцарский франк и рубль. Вот после краха 2008-2009 годов Штаты и воспылали любовью к «побратимам». Как грибы после дождя, пошли перевороты, санкции и далее по списку. И вот в чем главная причина украинского кризиса. Хозяева ФРС с чиновными слугами а-ля Пентагон-ЦРУ-Госдеп решили, что и миллиардов не жалко, чтобы сохранить устойчивость резервного статуса. Вот именно, оные не дураки. Врага надо убивать в зародыше. Что и началось.

***

Штаты напечатали доллары почти на весь мир, считая, что рублевый рынок фактически исчез с развалом Союза. Ан нет. Россия выжила, и начала завоевывать место под солнцем (но недостаточно, почему и непрекращающиеся проблемы). Доллар начал врезаться лбом в стены валютных зон. Выход только один. Снести стены. И великую китайскую; но начиная хотя бы с русской. А уж используя киевский таран или другой, без разницы. Поэтому Украина лишь повод - а речь идет о переделе всего мира. Речь идет о переделе валютных зон. Отсюда никакого перерыва не будет, пока одна из сторон не окочурится. Передышки не будет до тех пор, пока доверие или к рублю, или к евро, или к юаню, или к доллару не рухнет ниже плинтуса.

Более того, первый этап мировой войны уже был, и с миллионными жертвами. Разве что простые люди, и в плену забот, за деревьями не увидели леса. А зря. Недавняя пандемия, если бы все «получилось», стала бы неплохим стартом для запада. Если бы Россия опоздала с восстановлением научно-производственных кластеров, и не создала «Спутник»; если бы Китай не прибег к драконовским карантинным мерам на базе социальной устойчивости - то запад диктовал бы условия здесь и сейчас. Задумка, в принципе, неплохая и, если бы вирус разгулялся в многомиллионной китайской среде. Тогда и своих жертв не жалко; ведь побед без потерь не бывает. Но сорвалось.

Тогда второй этап войны пошел в серию а-ля Украина-Тайвань. И вот здесь-то российская мировоззренческая катастрофа и может свершить свое черное дело. Да уже совершает. Многие россияне, привыкшие к короткой дистанции а-ля Грузия, рискуют выдохнуться и материально, и морально, если дистанция окажется длиннее. Мол, потерпеть рост цен еще чуть-чуть … а воз и ныне там. После ЦЕЛОГО ГОДА боевых действий не взят даже Славянск, а что уж говорить о Харькове или Одессе. А если он не будет взят и до середины этого года?!.. А если и до конца года?!.. А не пора ли тогда проснуться, послать лесом ложно понимаемый патриотизм, и задаться вопросом – а почему?..

А потому, что единороссы не вытягивают ни военно-политически, ни социально-экономически. Насчет пандемии уже были гигантские провалы. А если и так называемая СВО окажется долгой и тяжелой, и что выясняется все больше, то совсем плохо. Те же резервы истощаются галопирующим порядком, и подробнее ниже. Но тогда без модернизированного Советского Союза не обойтись. Полумеры не помогут. Но все же конкретнее, и насчет первого и военно-политического пункта.

Это вопиющее кощунство, что единороссы не уничтожают верхушку киевской хунты, и с соответствующей деморализацией противной стороны. Кремль устроил, понимаешь, большие гладиаторские бои двадцать первого века, когда рядовые бойцы гибнут с той и другой стороны; а буржуазные патриции, понимаешь, наблюдают свысока. Что, тайный договор имеется - когда Кремль не трогает Зеленского-Давыдова-Залужного с компанией, а запад позволяет единороссовским мажорам развлекаться на дубайских и подобных пляжах?!.. Иначе объяснить происходящий абсурд просто невозможно! Целы и невредимы и штаб-квартиры ВСУ и СБУ, и киевский Центробанк с прочими банками, и холдинги Ахметовых-Пинчуков, и «рублевки» украинской буржуазии. Вот Дудаева выследили даже примитивными технологиями девяностых; а наглейшего Геринга-Давыдова, видите ли, нельзя выследить с нынешними спутниками да «Кинжалами». Ответ этому позору только один, – единороссы, как буржуа до мозга костей, совершили сделку с такими же западными буржуа, чтобы не трогать «своих», - а на рядовых бойцов начхать. Но отсюда и весь ужас жертв и разрушений.

Тогда как модернизированный Советский Союз, - с приданием статуса советской республики каждому субъекту федерации, и с выборами вплоть до уровня трудовых коллективов, о чем автор писал много раз, - решит этот вопрос за неделю. От штаб-квартир нацистских организаций и СБУ-ВСУ не останется ни хрена, как, собственно, от самого Зеленского с компанией. Поэтому, или Ахметовы-Пинчуки приказывают своим купленным на корню депутатам начинать мирные переговоры, и на выгодных для Советского Союза условиях; или и от украинской буржуазии не останется и следа. И коль все буржуа насквозь эгоистичны, то военно-политическая победа будет скорой.

Но более того, для украинской буржуазии кнут – а вот для украинских трудящихся пряник (вообще для всех трудящихся, но коль тема выше). То есть, о втором пункте, и социально-экономическом. Советский Союз отменит все параллельные системы окладов и пенсий, и для элитного чиновничества. Все дивиденды исчезнут, потому что не будет самих частных предприятий с акциями. А сэкономленные деньги пойдут на высокий МРОТ трудящимся. Более того, четвертый и антиинфляционный фонд, и наряду с федеральным-территориальным-социального обеспечения, будет создан ОБЯЗАТЕЛЬНО. И в чем еще одно отличие новой Советской власти от старой.

Во-первых, реальный хозрасчет с арендой и подрядные кооперативы с субподрядным индивидуальным предпринимательством появятся непременно. Да, тогда цены станут настоящими с конвертируемым рублем, и могут скакать. Но, еще раз, выход не в том, и в отличие от РКРП и подобных, чтобы зажать почти все цены «социальной неприемлемостью» и «учетным характером», - но, выходит, смотреть сквозь пальцы на неизбежный дефицит (а это, мол, социально приемлемо), - а в том, и во-вторых, чтобы создать государственный антиинфляционный фонд отчислениями от углеводородов (прочих природных ресурсов, это детали). А раз так – то и индексировать МРОТ РЕГУЛЯРНО. Раз в два месяца, и то для раскачки; а затем каждый месяц. Поэтому, никакого вреда от инфляции для трудящихся не будет – а уж само правительство и должно ломать голову, почему инфляция прет, как наполнить антиинфляционный фонд, и это его проблемы. Базовый принцип в том, что это не проблемы трудящихся, работающих честно, а проблемы руководства. От себя оторви, народу отдай. Если что, в отстой, и поумнее найдутся. И вот что такое подлинный социализм. Да что там говорить, следующий Советский Союз не будет существовать без антиинфляционного фонда в принципе.

Но тогда зачем украинскому трудящемуся идти в бандеровские банды?!.. Да пошли таковые лесом. Если социалисты предлагают полное политическое равноправие, - пожалуйста, пользуйся статусом советской республики вплоть до Харьковской или Одесской, и все козыри в руки, - отсюда и можно разобраться в случае чего, в чем централизованные перекосы. Но более того, банды не будут нужны потому, что социалисты предлагают полное экономическое равноправие высоким МРОТ со всеми коэффициентами, да плюс постоянная индексация. Говоря образно, но верно, лафа, а не жизнь.

Поэтому и сочетание кнута для буржуазии и пряника для трудящихся победит ни то, что киевскую хунту, а даже «элиту» США. Тамошние трудящиеся и так на взводе, - половина по опросам не против социализма, - ну так, тем более. И вот так нормальные дела и делаются. Именно так враги и одолеваются. Так что без второго Советского Союза никак. Совсем никак. Тянуть резину, и смотри на весьма подозрительную тягомотину СВО еще раз, вредить самому себе.

***

Путин, конечно, еще тот пиарщик. Опыт немалый за двадцать с гаком лет. Но шила в мешке не утаишь. На первое декабря 2021 года ФНБ был 13,9 трлн.; на июль 2022 г. 10,7 трлн.; на первое января 2023 года уже 10,4 трлн. И если результаты от санкций и скидок для Китая с Индией пойдут косяком, мы и не то увидим. ФНБ может дойти и до 6,3 трлн. в этом году https://1prime.ru/finance/20220922/838217945.html Конечно, наполнением можно манипулировать для красивых цифр, а все же вниз, а не вверх.

Но, к сожалению, многие россияне не смотря на эти цифры. Мол, Штаты бросят киевскую хунту, и займутся своими делами. Поэтому и победа союзных войск с прежней жизнью не за горами. Ничего подобного! Будет хуже, хуже и хуже. Поставки западного оружия будут увеличиваться, а цены расти. И по причине того, что никакой штатовский хоть банкир, хоть политик, хоть чиновник не захочет ставить под удар престиж мирового резерва. Все только начинается.

Итого. Автор этих строк даже и не думает заниматься конспирологией. И не собирается пугать страшилками. Возраст не тот, да и образование с опытом не позволяют. Поэтому оный говорит абсолютно ответственно – не исключено большое наступление хунты уже с современным западным оружием, и вплоть до дальних ракет. Не исключены боевые действия на Брянщине и диверсии вплоть до Москвы. Не исключены захваты танкеров с российской нефтью. Не исключен ввод войск НАТО в Западную Украину и Молдавию. Не исключена эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, и для оттягивания сил. Приднестровье может быть атаковано, и что тогда делать, черт его знает с нынешним отношением единороссов и неподготовленностью россиян. Траты на так называемую СВО вырастут на порядок, инвестиции перекосятся, и недалеко до вторых девяностых.

Следовательно, пора подумать, и крепко, о необходимости современного и второго Советского Союза. А кто посмелее да поумнее, может агитировать за антиинфляционный фонд уже сейчас, и в своем муниципалитете. Оный нужен хоть так, хоть этак. Потом свои же земляки скажут спасибо, и чтобы не страдать в лихие времена. И очень жаль, что этакая мировоззренческая катастрофа разразилась в российском общественном мозгу. Мол, все хорошо, прекрасная маркиза; только сарай горит, да лошадь подыхает. Прозрение, конечно, наступит; так в том-то и дело, кто раньше предупрежден, тот раньше вооружен.