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Московский листок

Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью

Опубликовано 30.03.2023 в разделе комментариев 4

украина европа война киев
Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью

Крупнейшие мировые сырьевые компании должны поделиться с Украиной своими сверхприбылями, полученными из-за конфликта, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко в интервью Politico.

«Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль из-за войны. Мы оценили ее в более чем 200 миллиардов долларов. <...> Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор", — сказал украинский чиновник.

Министр также призвал Запад "закрыть лазейки" в санкциях, касающихся продажи российских энергоносителей. По его словам, Киев может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы страны ЕС могли избавиться от зависимости от поставок из России.

Ну, насчет украинского ядерного топлива, Киев пока только планирует его производить, но готов уже щедро им поделиться... И, видимо, совсем недорого.

А поделиться прибылями - это предложение сильное. Думаю, при слове "Украина" западный бизнес уже начинает колотить мелкая дрожь.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Денацификация Украины. Цели, задачи, методы
Часть 1. Вступление написал 30.03.2023 20:26
Когда мы говорим "денацификация Украины" - мы подразумеваем деукраинизацию. Ибо "пророссийская Украина" это утопия.
/
Украина никогда не будет частью русского мира, так как вся суть ее - противостоять русскому миру. Украина это антиРоссия. Антагонист. Оплот русофобии, построенный на исконно русской земле врагами русского народа. Смена вывески не решит проблему. Проблему решит только демонтаж.
/
Денацифицировать, в классическом понимании этого термина, Украину невозможно. Для немцев - нацизм был ошибкой, горьким заблуждением. Для украинцев - нацизм (те уродливые инстинкты, которые лежат в основе этой идеологии) - суть национальной ментальности.
/
Немецкие обыватели узнали о ужасах нацизма только после его крушения, и ужаснулись; украинские же прекрасно понимают, что есть нацизм, но вместо отвращения и ужаса, испытывают маниакальное возбуждение, проецируя черно-белые картинки немецкой хроники, на современную Украину. Они воображают себя колоннами марширующих штурмовиков, втаптывающих головы врагов в дорожную грязь черными сапогами, сжигающих города и села, оставлявших позади горы русских трупов.
/
Фотографии крематориев из хроники нюрнбергского трибунала вдохновляют украинцев на реванш, напоминая о мгновениях, когда ОНИ были "великими", пробуждают дремлющие гены дедов-полицаев. Вспомните те сладострастные комментарии, что оставляли украинские домохозяйки под фотографиями убитых детей Донбасса, и вам станет ясно что это за нация.
/
https://gawrusha.livejournal.com/54437.html
/
З.Ы.
Материал будет выкладываться по частям
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье .4.. написал 30.03.2023 19:25
Баранов,не выдавай желаемое за действительное.Не....Киев только планирует его производить...,а США разрешили компании "Вестинхауз"производить в Украине Я.Т.для замещения в редакторах типа ВВР топлива изготавливаемого в эрефии,ибо эта самая эрефия превращается в кацапопомойку,населенной кацапопитеками(это такая нация кацапорылых существ низшей расы).Кацапопитекам не до Я.Т.В кацапопомойке кацапье именующее себя генетиками о природе первородного греха дискутирует.Какое уж тут Я.Т.Живите в своей пещере сами недосущества кацапорылые низшей расы.Территорию вам выделят.Московия в границах 12 в.Вот только одно мы в Украине понять не можем,так это того,что каким то непостижимым образом считали кацапье 300 лет человеками,при чем практически разумными.Это какие то непостижимые тайны мироздания.
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(без названия)
Значит будут лечить написал 30.03.2023 18:41
Жидовско-хохляцкий кивеский режим совсем уже ***** от наглости и безнаказанности.
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(без названия)
Иоанн Васильевич написал 30.03.2023 12:20
Дурак думкою богатие.
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