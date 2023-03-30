Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью

Крупнейшие мировые сырьевые компании должны поделиться с Украиной своими сверхприбылями, полученными из-за конфликта, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко в интервью Politico.

«Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль из-за войны. Мы оценили ее в более чем 200 миллиардов долларов. <...> Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор", — сказал украинский чиновник.

Министр также призвал Запад "закрыть лазейки" в санкциях, касающихся продажи российских энергоносителей. По его словам, Киев может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы страны ЕС могли избавиться от зависимости от поставок из России.

Ну, насчет украинского ядерного топлива, Киев пока только планирует его производить, но готов уже щедро им поделиться... И, видимо, совсем недорого.

А поделиться прибылями - это предложение сильное. Думаю, при слове "Украина" западный бизнес уже начинает колотить мелкая дрожь.

А.Б.