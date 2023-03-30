Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью

Крупнейшие мировые сырьевые компании должны поделиться с Украиной своими сверхприбылями, полученными из-за конфликта, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко в интервью Politico.
«Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль из-за войны. Мы оценили ее в более чем 200 миллиардов долларов. <...> Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор", — сказал украинский чиновник.
Министр также призвал Запад "закрыть лазейки" в санкциях, касающихся продажи российских энергоносителей. По его словам, Киев может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы страны ЕС могли избавиться от зависимости от поставок из России.
Ну, насчет украинского ядерного топлива, Киев пока только планирует его производить, но готов уже щедро им поделиться... И, видимо, совсем недорого.
А поделиться прибылями - это предложение сильное. Думаю, при слове "Украина" западный бизнес уже начинает колотить мелкая дрожь.
А.Б.
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Часть 1. Вступление написал 30.03.2023 20:26
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Украина никогда не будет частью русского мира, так как вся суть ее - противостоять русскому миру. Украина это антиРоссия. Антагонист. Оплот русофобии, построенный на исконно русской земле врагами русского народа. Смена вывески не решит проблему. Проблему решит только демонтаж.
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Денацифицировать, в классическом понимании этого термина, Украину невозможно. Для немцев - нацизм был ошибкой, горьким заблуждением. Для украинцев - нацизм (те уродливые инстинкты, которые лежат в основе этой идеологии) - суть национальной ментальности.
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Немецкие обыватели узнали о ужасах нацизма только после его крушения, и ужаснулись; украинские же прекрасно понимают, что есть нацизм, но вместо отвращения и ужаса, испытывают маниакальное возбуждение, проецируя черно-белые картинки немецкой хроники, на современную Украину. Они воображают себя колоннами марширующих штурмовиков, втаптывающих головы врагов в дорожную грязь черными сапогами, сжигающих города и села, оставлявших позади горы русских трупов.
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Фотографии крематориев из хроники нюрнбергского трибунала вдохновляют украинцев на реванш, напоминая о мгновениях, когда ОНИ были "великими", пробуждают дремлющие гены дедов-полицаев. Вспомните те сладострастные комментарии, что оставляли украинские домохозяйки под фотографиями убитых детей Донбасса, и вам станет ясно что это за нация.
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https://gawrusha.livejournal.com/54437.html
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З.Ы.
Материал будет выкладываться по частям
Дмитрий г.Запорожье .4.. написал 30.03.2023 19:25
Значит будут лечить написал 30.03.2023 18:41
Иоанн Васильевич написал 30.03.2023 12:20