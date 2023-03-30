США будут воевать с РФ и КНР одновременно

США объявили о подготовке к конфликту с Китаем и Россией, так как эти державы представляют угрозу для Белого дома, заявил бывший журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

"США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть", — высказался ведущий.

Он также добавил, что на этой неделе глава пентагона Ллойд Остин объявил о военном бюджете на 2024 год. Проект, по словам журналиста, "непосредственно направлен на Китай", а в бюджете предусмотрено увеличение расходов на "нападение на КНР" на 40 процентов.

Согласно заявлению Пентагона, Пекин представляет "самую очевидную и серьезную опасность для национальной безопасности США", так как он становится экономической сверхдержавой.

Собственно, главное тут "Казус белли" - Пекин становится экономически слишком силен, пора убивать.

Причем тут мы, с нашей убитой экономикой, не знаю. Видимо, за компанию.

А.Б.