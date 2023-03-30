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Московский листок

США будут воевать с РФ и КНР одновременно

Опубликовано 30.03.2023 в разделе комментариев 4

сша война рф
США будут воевать с РФ и КНР одновременно

США объявили о подготовке к конфликту с Китаем и Россией, так как эти державы представляют угрозу для Белого дома, заявил бывший журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

"США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть", — высказался ведущий.

Он также добавил, что на этой неделе глава пентагона Ллойд Остин объявил о военном бюджете на 2024 год. Проект, по словам журналиста, "непосредственно направлен на Китай", а в бюджете предусмотрено увеличение расходов на "нападение на КНР" на 40 процентов.

Согласно заявлению Пентагона, Пекин представляет "самую очевидную и серьезную опасность для национальной безопасности США", так как он становится экономической сверхдержавой.

Собственно, главное тут "Казус белли" - Пекин становится экономически слишком силен, пора убивать.

Причем тут мы, с нашей убитой экономикой, не знаю. Видимо, за компанию.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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10 коварных планов победы над Россией
Но они просто неосуществимы написал 30.03.2023 18:54
Нет такой задницы, через которую на Украине что-то бы не сделали, и нет таких преград, которые там бы не превозмогли. Более того, чем сложнее и опаснее преграда, тем с большей готовностью за ее преодоление и возьмутся гордые потомки протоукров, выкопавших пару морей и насыпавших из образовавшейся земли Атлантиду.
-
Украина родина подвигов, мать чудес и теща всех пэрэмог. Поэтому неудивительно, что именно там сейчас и куется тот самый конец истории, когда все хорошие демократические ребята собираются и приводят к покорности всех плохих недемократических пацанов.
-
Ах, как прекрасен был бы мир евроукров без клятых москалей. Никакой боротьбы, никаких зрад. Знай пей себе горилку да смотри на вишневый садочек, где гудят хрущи и сыто хрюкает порося. Денно и нощно лучшие умы нэзалэжной пребывают в думах о скорейшем решении русского вопроса. Предложений на этот счет множество, включая весьма коварные. О самых коварных вы сейчас узнаете.
Читаем
-
https://newsland.com/post/7659228-10-kovarnyh-planov-pobedy-nad-rossiey
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сегодня Китай заявил что готовится к войне!
так что сша мордор и китай написал 30.03.2023 17:51
будут кушать рабсиянский скот.
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Рашу надо сравнивать именно с КНДР
нет. мордор - под террористами с 1917 написал 30.03.2023 17:48
РИ готовили для захвата планеты - методом террористов - которых воспитывали десятилетиями, потом они хапнули огромную страну и начали инкапсулировать террористов во все страны мира.
.
ныне мордор - хочет развязать атомную войну. что и будет сделано - по плану ГОЛГОФА - мордор расхерачат атомными бомбами и разделят на протектораты.
.
дальше спокойно ошкурят рабсиянских олигархоф за кордоном и от русских останется пустое место.
.
велика вероятность после опускания мордора в каменный век - гражданско-межнацинальную войну всех со всеми, которая НАВСЕГДА истребит скотомразь в погонах гитлеровских нацистов карателей.
.
куски мордора будут концлагерями помельче и максимально нищими - будут снова жить в земле и топить по черному. скорее всего начнут есть человечину, а потом вымрут полностью. все это результат плана ГОЛГОФА - плана по самоистреблению народа РССФР руками чиновников-уголовников и псов-садистов карателей в гитлеровских погонах.
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(без названия)
Aleko 1, написал 30.03.2023 14:02
Северная Корея тоже представляет собой угрозу миру. Хотя экономика ее не сравнима с китайской.
Рашу надо сравнивать именно с КНДР. Но угроза от нее никуда не делась.
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