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Московский листок

В Германии заполнят хранилища без поставок газа из России

Опубликовано 30.03.2023 в разделе комментариев 2

газ нефть
В Германии заполнят хранилища без поставок газа из России

Германия может обеспечить полное заполнение газохранилищ без поставок топлива из России, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, передает Handelsblatt.

По его мнению, газохранилища компенсируют колебания потребления газа и, таким образом, образуют буферную систему для рынка, а политика энергосбережения помогла стране пережить зиму с относительным успехом.

"Сейчас мы завершаем зиму с относительно полными хранилищами. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа", пообещал Мюллер.

Плохая новость для "Газпрома": По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы на пятое марта, газохранилища были заполнены на 59,57 процента. Это примерно на 20 процентных пунктов выше, чем в среднем к этому периоду за прошедшие 5 лет.

Четко дают понять - мы в Европе не нужны ни с газом, ни без газа. Только с танками...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье .4.. написал 30.03.2023 23:39
Баранов.Не просто с танками,а с танками превращенными в металлолом как те,что мы теперь возим по странам НАТО.Все понятно.Не хотите жить в своей пещере недосущества кацапорылые низшей расы на той территории которую вам выделят,а это Московия в границах 12 в.Будете утилизированы,или как принято говорить....проект кацапопомойка будет закрыт,а кацапский вопрос будет решен окончательно....Вот только одно мы в Украине понять не можем,так это того,что каким то непостижимым образом считали кацапье 300 лет человеками,при чем практически разумными.Это какие то непостижимые тайны мироздания.Может обьяснишь это Баранов мне,а заодно и всей Украине.
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Re: главное
Tee написал 30.03.2023 20:45
А кацапы вместо долларов и евро за нефть и газ будут сосать брудного китайского писюна.
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