В Германии заполнят хранилища без поставок газа из России

Германия может обеспечить полное заполнение газохранилищ без поставок топлива из России, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, передает Handelsblatt.

По его мнению, газохранилища компенсируют колебания потребления газа и, таким образом, образуют буферную систему для рынка, а политика энергосбережения помогла стране пережить зиму с относительным успехом.

"Сейчас мы завершаем зиму с относительно полными хранилищами. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа", пообещал Мюллер.

Плохая новость для "Газпрома": По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы на пятое марта, газохранилища были заполнены на 59,57 процента. Это примерно на 20 процентных пунктов выше, чем в среднем к этому периоду за прошедшие 5 лет.

Четко дают понять - мы в Европе не нужны ни с газом, ни без газа. Только с танками...

А.Б.