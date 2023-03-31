Прокуратура хочет 10 000 земельных участков

Мы уже писали о том, как сочинская прокуратура отбирает у людей землю. Мы вынуждены вернуться к этой теме снова.

Напоминаем, осенью 2022 года сочинская прокуратура неожиданно поняла, что участки, выделенные гражданам с 86-го по 95-й год (!!!) под подсобное хозяйство, под индивидуальное жилищное строительство были выделены незаконно.

Далее последовали иски со стандартными формулировками:

«Нарушение границ Сочинского национального парка. Незаконное межевание».

Заседания происходили с ураганной (для слушаний по подобным делам) быстротой. В два приёма. Одно предварительное заседание, одно основное.

Впрочем, если учесть, что ходатайства, подаваемые владельцами земли, судом просто не рассматривались. А именно - люди просили предъявить доказательства, на основании которых у них отбирают землю. Суд и прокуратура отказывали им. Было заявлено, что эти документы для служебного пользования.

Вот так. Отберём у вас, что захотим, на основании секретных материалов и жалуйтесь куда хотите.

На настоящий момент прокуратурой подано около 1600 исков, прокуратурой выиграно (в суде первой инстанции) 700дел . А вообще, прокуратура заявляла, что хочет изъять 10 000 участков.

Что тут ещё можно сказать?

Когда-то нам говорили, что при капитализме частная собственность священна и свята. И это правда. Забыли рассказать другое. Данная святость имеет накопительный характер. То есть, человек, накопивший собственность большего размера (святости) имеет право собственность меньшей святости невозбранно изымать. Более того – это его святой долг. А священные служители частной собственности (то есть, всевозможные чиновники и правоохранители) ему в исполнении оного святого долга помогут!

Такие дела.