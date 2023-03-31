Украина просит ядерное оружие

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале апокалиптическим бредом петицию с призывом разместить на Украине ядерное оружие.

По его словам, в ответ на этот шаг в России могут создать петицию с предложением незамедлительно превентивно использовать ядерное оружие, если президент США Джо Байден презентует украинским властям свой "чемоданчик" или "потеряет" его во время следующего визита в Киев.

Страны — члены НАТО уже поставляют Киеву танки и ракеты, а также близки к передаче самолетов, напомнил Медведев.

"Глядишь, и ядерное оружие свое отдадут. Не жалко для хороших людей. Тем более Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами", — написал зампред Совбеза.

Петиция с таким призывом появилась в четверг на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Ее авторы предложили разместить американское ядерное оружие на территории Украины или сделать ее государством с собственным подобным вооружением.

И я бы не стал отдавать вопрос с возможными апокалиптическими последствиями на откуп Медведеву, хоть он и бывший президент. Уже посылали послами на Украину и бывшего премьера, и бывшего министра - в результате упустили страну, важней которой для России, пожалуй, нету.

Во-первых, получив ЯО, Украина точно пострается его применить. Даже если это будет чужое ЯО, как в Турции или Германии.

На Украине и сегодня достаточно специалистов, чтобы активизировать чужое ЯО.

А.Б.