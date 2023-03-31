Украина просит ядерное оружие

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале апокалиптическим бредом петицию с призывом разместить на Украине ядерное оружие.
По его словам, в ответ на этот шаг в России могут создать петицию с предложением незамедлительно превентивно использовать ядерное оружие, если президент США Джо Байден презентует украинским властям свой "чемоданчик" или "потеряет" его во время следующего визита в Киев.
Страны — члены НАТО уже поставляют Киеву танки и ракеты, а также близки к передаче самолетов, напомнил Медведев.
"Глядишь, и ядерное оружие свое отдадут. Не жалко для хороших людей. Тем более Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами", — написал зампред Совбеза.
Петиция с таким призывом появилась в четверг на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Ее авторы предложили разместить американское ядерное оружие на территории Украины или сделать ее государством с собственным подобным вооружением.
И я бы не стал отдавать вопрос с возможными апокалиптическими последствиями на откуп Медведеву, хоть он и бывший президент. Уже посылали послами на Украину и бывшего премьера, и бывшего министра - в результате упустили страну, важней которой для России, пожалуй, нету.
Во-первых, получив ЯО, Украина точно пострается его применить. Даже если это будет чужое ЯО, как в Турции или Германии.
На Украине и сегодня достаточно специалистов, чтобы активизировать чужое ЯО.
А.Б.
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до трупного окоченения! написал 31.03.2023 11:21
Умные люди которых на России десятки тысяч ясно знают, що Россия берет оружие у других сран : Иран, КНДР, Китай, Африканские сраны, Блядорусь и требует еще оружия!
Че пьяный МЕдведев не гутарит о том, що Рашка-путиняшка более тысячи "Шахедов" выпоросила у Ирана и порой с большими трагедиями ими бомбит Украину?
Или Мендель не знает или не хочет знать,що 24 февраля 2022 года на Украину напали сразу две сраны: Рашка и Блядорусь!!
До Мурашек аж Х У Й Л О очень хочет написал 31.03.2023 10:30
А где на второе, и на третье!
Ежели нет во-вторых, то какой смысл писать во-первых?
Переходим от тупости к сущности, зачем Украине применять ЯО? Состояние дел таково, что над Россией не смеется только труп, ибо просто убожество во всех проявлениях. Шпана.
Со шпаной не воюют ЯО!