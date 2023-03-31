Пробка на трассе "Дон" в Ростовской области сократилась до 30 км

В Ростовской области сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь попавшим в снежный плен автомобилистам на трассе М-4 "Дон", затор на автодороге сократился с 50 до 30 километров.

В пунктах временного размещения находятся 147 человек, в том числе 34 ребенка. Вдоль трассы также функционируют семь мобильных и восемь стационарных пункта обогрева и питания.

Режим ЧС введен в городе Шахты, а также Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.

Это на сегодня лучшая трасса в стране, которая связывает, думаю, 80% экономически значимого населения. Которая практически каждый год примерно в это время перекрывается "по погоде".

Сам отморозил ногу на ней еще в 2000-м году, в марте тоже. Больше полутора суток ехал до Москвы и был еще рад, что вообще доехал.

Почему слова из песни "Степь да степь кругом": "А жене скажи, что в степи замерз" - актуальны у нас и в 21-м веке?

А.Б.