Россия в начале 2023 года втрое нарастила поставки авто из Грузии

В январе-феврале 2023 года в Россию поставили 978 машин на 13,5 млн долларов. Годом ранее их количество составляло 209. Отмечается, что в самой Грузии автомобили не выпускаются, однако страна активно импортирует их.

Из Грузии непосредственно в Россию реэкспортируются машины низкой ценовой категории, не подпадающие под санкции.

Ну почему из не имеющей выходов к морю Белоруссии к нам могли постцпать морепродукты и морская рыба, а из не имеющей автопрома Грузии не могут поступать автомобили?

Кстати, когда-то в Грузии был автопром - на весь СССР поставлялись грузовики "Колхида". Собственной в автомобиле была только компоновка, а узлы и агрегаты были использованы от серийного грузовика ЗИЛ-164.

Сейчас на месте ЗИЛа находится жилой комплекс ЗИЛАРТ, а на месте кутаисского завода и вовсе руины. Хотя среди этих руин бродят оставшиеся там полтораста рабочих старшего возраста. В Грузии не производят ничего для автомобилей, только торгуют. А жаль... Было время, могли иначе.

Но кому сейчас нужна грузинская промышленность или русский автопром?

А.Б.