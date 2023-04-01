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Московский листок

"Подпольный обком" действует

Опубликовано 01.04.2023 в разделе комментариев 3

рабочие капитализм
"Подпольный обком" действует

Сегодня открывается 4 съезд Объединенной компартии (ОКП), второй после КПРФ по численности, но, увы, не по регистрации - партия уже 9 лет функционирует по сути нелегально. 9 лет Минюст отказывает ей в регистрации. Хотя смысл в этой регистрации сегодня уже и потерян - РКРП, с которой ОКП находится в процессе объединения, в своей время регистрацию получила через суд, но участвовать в выборах ей не дали все равно, и регистрвция была потеряна.

Судя по всему, легальная политика в РФ откроется после смены режима, а пока идет имитиция политического процесса. Но "подпольный обком" действует, не сомневайтесь.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
ходжа написал 01.04.2023 12:01
А что такое "смена режима"? Смена того, который "своего рода топ-менеджер", это смена декорации. Найдется другой менеджер. Режим, это совершенно другие люди. Режим, это ельцинская семья, Дерипаска назвал их конкретно - себя, Абрамовича, Мельниченко... Назвать дочку Таню и зятя Валю постеснялся. Вот этот гадюшник и надо менять.
Пара слов украиньськм дегенератам. Уроды поганые, молитесь за Путина. Это благодаря ему вы еще живы и выстукиваете на клавиатурах свой бред. Нормальный руководитель России вас бы давно всех уничтожил.
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Ну не преувеличивай
Карабаряс написал 01.04.2023 10:48
А что разве у кого то была надежда что будет разрешена регистрация. Но дело не в регистрации было. А в позиционировании партии именно коммунистов, а не продажных кпрф членов по сути не являющихся коммунистами. А придатком единой России. Которые извратили и опошлили слово коммунизм.....
БАРАНОВ! Опять дрвхнет в кресле. Проснись.
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(без названия)
Напрасны были все старанья написал 01.04.2023 10:34
ОКП запятнала себя фактической поддержкой войны, но даже ей приходится действовать подпольно.
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