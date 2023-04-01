Сегодня открывается 4 съезд Объединенной компартии (ОКП), второй после КПРФ по численности, но, увы, не по регистрации - партия уже 9 лет функционирует по сути нелегально. 9 лет Минюст отказывает ей в регистрации. Хотя смысл в этой регистрации сегодня уже и потерян - РКРП, с которой ОКП находится в процессе объединения, в своей время регистрацию получила через суд, но участвовать в выборах ей не дали все равно, и регистрвция была потеряна.
Судя по всему, легальная политика в РФ откроется после смены режима, а пока идет имитиция политического процесса. Но "подпольный обком" действует, не сомневайтесь.
А.Б.
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ходжа написал 01.04.2023 12:01
Пара слов украиньськм дегенератам. Уроды поганые, молитесь за Путина. Это благодаря ему вы еще живы и выстукиваете на клавиатурах свой бред. Нормальный руководитель России вас бы давно всех уничтожил.
Карабаряс написал 01.04.2023 10:48
БАРАНОВ! Опять дрвхнет в кресле. Проснись.
Напрасны были все старанья написал 01.04.2023 10:34