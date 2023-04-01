Сегодня открывается 4 съезд Объединенной компартии (ОКП), второй после КПРФ по численности, но, увы, не по регистрации - партия уже 9 лет функционирует по сути нелегально. 9 лет Минюст отказывает ей в регистрации. Хотя смысл в этой регистрации сегодня уже и потерян - РКРП, с которой ОКП находится в процессе объединения, в своей время регистрацию получила через суд, но участвовать в выборах ей не дали все равно, и регистрвция была потеряна.

Судя по всему, легальная политика в РФ откроется после смены режима, а пока идет имитиция политического процесса. Но "подпольный обком" действует, не сомневайтесь.

А.Б.