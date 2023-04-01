У нас новая внешняя политика

Путин на совещании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о новой концепции внешней политики.
«Россия определяет себя как оплот русского мира и самобытную страну-цивилизацию, поддерживающую глобальный баланс»,— говорится в концепции.
Такое впечатление, что концепцию писал поэт...
Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него;
Приоритеты гуманитарной политики России — противодействие русофобии;
Россия считает исламскую цивилизацию дружественной, будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней, а также с Китаем, Индией и странами Латинской Америки;
США названы главным проводником антироссийской линии;
Угрозы безопасности России со стороны «недружественных» стран в концепции признаны «экзистенциальными».
Словарь: Экзистенция — это непосредственная данность. Её основной особенностью принято считать то, что её никак нельзя вывести из каких-либо объективных причин.
Интересная концепция получилась...
А.Б.
|
|
27 написал 01.04.2023 11:42
А новая концепция не дает ответа на главный вопрос - для чего ради нее русские и украинцы физически уничтожают друг друга?
Карабаряс написал 01.04.2023 10:55
У вас старая внешняя политика написал 01.04.2023 10:26
До Мурашек с ррр а т ь хочет Х у й л о написал 01.04.2023 08:50
Москва Кремль 1 апреля 2023 года