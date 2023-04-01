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Московский листок

У нас новая внешняя политика

Опубликовано 01.04.2023 в разделе комментариев 4

лавров мид захарова
У нас новая внешняя политика

Путин на совещании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о новой концепции внешней политики.

«Россия определяет себя как оплот русского мира и самобытную страну-цивилизацию, поддерживающую глобальный баланс»,— говорится в концепции.

Такое впечатление, что концепцию писал поэт...

Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него;

Приоритеты гуманитарной политики России — противодействие русофобии;

Россия считает исламскую цивилизацию дружественной, будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней, а также с Китаем, Индией и странами Латинской Америки;

США названы главным проводником антироссийской линии;

Угрозы безопасности России со стороны «недружественных» стран в концепции признаны «экзистенциальными».

Словарь: Экзистенция — это непосредственная данность. Её основной особенностью принято считать то, что её никак нельзя вывести из каких-либо объективных причин.

Интересная концепция получилась...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
27 написал 01.04.2023 11:42
Есть концепция..и есть ее практическая реализация. Была концепция социализхма..и реализовывали ее всякие политбюро и цккпссы.
А новая концепция не дает ответа на главный вопрос - для чего ради нее русские и украинцы физически уничтожают друг друга?
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Знакомое слово данность
Карабаряс написал 01.04.2023 10:55
А кем и зачем эта данность задана. Если ответить на этот вопрос будет ясно кем и зачем. Именно поэтому и провал. Олигархия воровка жизней.
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(без названия)
У вас старая внешняя политика написал 01.04.2023 10:26
Это политика финансовой олигархии. Теперь она терпит провал.
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(без названия)
До Мурашек с ррр а т ь хочет Х у й л о написал 01.04.2023 08:50
Володька Х У Й Л О обдолбался гашишей, вступил в половой контакт с Димой Мендель, издал указ о прекращении СВО на Украине и одновременно выплате репараций за каждого убитого украинца, выпустил всех политзаключенных и назначил новые выборы, предварительно расстрелял всех мэров, Совет Федераций в полном составе и Избирательную Комиссию , включая эллочку панфилову.
Москва Кремль 1 апреля 2023 года
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