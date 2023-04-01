У нас новая внешняя политика

Путин на совещании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о новой концепции внешней политики.

«Россия определяет себя как оплот русского мира и самобытную страну-цивилизацию, поддерживающую глобальный баланс»,— говорится в концепции.

Такое впечатление, что концепцию писал поэт...

Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него;

Приоритеты гуманитарной политики России — противодействие русофобии;

Россия считает исламскую цивилизацию дружественной, будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней, а также с Китаем, Индией и странами Латинской Америки;

США названы главным проводником антироссийской линии;

Угрозы безопасности России со стороны «недружественных» стран в концепции признаны «экзистенциальными».

Словарь: Экзистенция — это непосредственная данность. Её основной особенностью принято считать то, что её никак нельзя вывести из каких-либо объективных причин.

Интересная концепция получилась...

А.Б.