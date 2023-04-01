Сроки СВО вызывают разногласия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине может продлиться до 2027 года.
Астролог Татьяна Глоба считает, что все закончится к концу 2024 года.
На мой взгляд, оценки Шольца и Глобы равноценны - когда нет рациональных мотивов, возникают гадания. Скоро такими темпами появится и тотализатор, как на футболе.
Война очень выгодна как США и странам НАТО, так и противоположной стороне - в США военный бюджет вырос на 170 миллиардов долларов, а у нас такого звездопада на генеральские погоны вообще не было. А на Украине уже улицы переименовывают именем Залужного, причем не одну, а целых три.
Ну как можно такую замечательную войну взять и прекратить?
А.Б.
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Прекратить войну можно и нужно написал 01.04.2023 10:31