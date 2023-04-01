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Московский листок

Сроки СВО вызывают разногласия

Опубликовано 01.04.2023 в разделе комментариев 1

победа война
Сроки СВО вызывают разногласия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине может продлиться до 2027 года.

Астролог Татьяна Глоба считает, что все закончится к концу 2024 года.

На мой взгляд, оценки Шольца и Глобы равноценны - когда нет рациональных мотивов, возникают гадания. Скоро такими темпами появится и тотализатор, как на футболе.

Война очень выгодна как США и странам НАТО, так и противоположной стороне - в США военный бюджет вырос на 170 миллиардов долларов, а у нас такого звездопада на генеральские погоны вообще не было. А на Украине уже улицы переименовывают именем Залужного, причем не одну, а целых три.

Ну как можно такую замечательную войну взять и прекратить?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Олигархи не хотят прекращать войну, но они лишь небольшая кучка, влияние которой падает
Прекратить войну можно и нужно написал 01.04.2023 10:31
Вывести российские войска со всей территории Украины. Демобилизовать российскую армию. Решить вопрос о власти в интересах народа. Это зависит уже не от олигархов. Это зависит от того, что народ уже просыпается. Народ в России и Украине не хочет этой войны. А армия - часть народа.
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