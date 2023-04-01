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Московский листок

Торговля рушится

Опубликовано 01.04.2023 в разделе комментариев 3

торговля бизнес
Торговля рушится

Доля свободных площадей в торговых центрах Москвы достигла максимума за последние 10 лет. В первом квартале 2023 года показатель составил 14 процентов, сообщает ТАСС.

Причина роста объема свободных помещений — завершение расторжения договоров аренды с иностранными ритейлерами. Ушедшие бренды заменяют новые зарубежные марки из Индии, Китая и Турции. Также на московский рынок выходят бренды из Армении и Белоруссии.

Картинка как в Крыму до прихода РФ, только там турецко-китайское засилье происходило от бедности, а сейчас причины другие... Но в Крыму все возвращается к привычной картинке, а для Москвы это в новинку...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Да и херсней
Карабаряс написал 01.04.2023 10:40
Быстрее холодильник отпиздитТелевизор
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Да и ***** с ней
Карабаряс написал 01.04.2023 10:38
.
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(без названия)
Прибыли финансовой олигархии увеличились написал 01.04.2023 10:38
Торговля рушится, а грабеж населения России растет.
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