Доля свободных площадей в торговых центрах Москвы достигла максимума за последние 10 лет. В первом квартале 2023 года показатель составил 14 процентов, сообщает ТАСС.

Причина роста объема свободных помещений — завершение расторжения договоров аренды с иностранными ритейлерами. Ушедшие бренды заменяют новые зарубежные марки из Индии, Китая и Турции. Также на московский рынок выходят бренды из Армении и Белоруссии.

Картинка как в Крыму до прихода РФ, только там турецко-китайское засилье происходило от бедности, а сейчас причины другие... Но в Крыму все возвращается к привычной картинке, а для Москвы это в новинку...

А.Б.