Очистка планеты от человеческого мусора

Инфантилы

Раз десять перечитывал и правил эту работу, чтобы сделать начало понятным. Но уж что получилось, то получилось.

Вот читаю: ««Они считают, что наша любовь, наш свет, наш смех и наша радость - это признаки слабости. Но они ошибаются. Потому что это наша сила. Трансвеститы - это морпехи сексуальных меньшинств. Не поймите превратно и не отвлекайтесь»: В США новый тренд - «трансвеститы - это морпехи сексменьшинств», которые скоро отомстят не понимающему их обществу за все унижения». Может, они и морпехи- хрен поймёт, сколько нынче развелось всяких помешанных на сексе дебилов, - но прежде всего они дегенераты. Я не знаю, кто такие трансвеститы, но знаю, что слово «дегенерат» у нас считается чуть ли не ругательством.

Как-то заговорил с молодой женщиной (кстати, матерью двоих детей) о тех людях, кто детей иметь не хочет, - о «чайлд-фри», - и когда назвал их дегенератами, то она встала на их защиту от моих «оскорблений». Пришлось объяснить, что оскорбления нет – это просто научное название вырожденца, вот словарь объясняет: «Дегенерат — (от лат. degeneгatus — выродившийся) — человек с признаками вырождения, дегенерации; вырожденец — человек, запрограммированный природой на вырождение». Это всё равно как обидеться на то, что больного воспалением лёгких назвать больным пневмонией.

Обычно смотрят на физические признаки вырождения дегенерата и на его умственную отсталость, но является ли отказ от детей или отказ от своего пола признаком полноценного ума? Отсутствием умственной отсталости? Сам дегенерат и прочие «гендерные» дебилы в моще своего ума уверены – это безусловно. Но если встать на место природы, то на кой чёрт природе нужны эти «гендеры» и эти «чайлд-фри»??

Тут можно говорить, что эти свихнувшиеся на сексе люди глупы, но разве природа в создании их ума участия не принимает?

Люди – дети природы во всей своей сущности, и даже если человека убило воспитание и образование, то оно убило качество, данное человеку природой. Это надо понять так, что после такого воспитания и образования человек не вписывается в требования законов природы. Да, непригодные природе люди – это не наказание божье. Это дело рук человеческих. Такие люди получаются после такого воспитания и образования, при котором «педагоги» убивают в человеке заложенный природой уровень ума.

Природа без человечества (без нашего ума) не имеет собственного ума, как такового, и без нас «не может понять», что с данным человеком происходит. Но свойства такого рода людей с покалеченным умом и психикой настолько противоречат целям природы, что природа от таких людей избавляется. Законы природы таковы, что они к этому ведут.

Но, природа слепа и не с рождения ребёнка видит, что из него получиться, посему создаёт и таким людям прочное тело - природа не может дегенератов немедленно убить, скажем, болезнью. И тогда природа (её законы, которые мы пока не поняли) меняет таким людям мировоззрение, убеждая, что этим дегенератам дети не нужны. Природа убеждает дегенератов, что главное – это счастье от секса, и этого счастья такому умному человеку, как дегенерат, вполне достаточно.

Природа (её законы) старается убрать с планеты таких людей, поскольку не для потомков таких дегенератов природа на Земле ресурсы запасла.

Ну, что тут непонятного?

Или вы отказ от детей можете истолковать иначе, нежели признать его причиной какие-то невидимые нам изменения в уме и психике такого человека? Будете спорить, что у этих трансгендеров с умом и психикой что-то не так?

Воспитание!

Вынужден ещё раз вернуться к своей статье «Рост и развитие». Итак, величайший советский и мировой биолог Т.Д. Лысенко открыл закон стадийности развития тела организма, согласно этому закону, рост тела – это умножение одних и тех же клеток, а развитие – образование новых клеток. И Лысенко показал и доказал, что изменением условий жизни растения можно или ускорить развитие растения, или затормозить его. Скажем, если озимой ржи не дать пережить холод и посеять рожь весной, то есть, если ей не дать испытать трудности и поместить в комфортные условия, то рожь будет выбрасывать и выбрасывать всё новые и новые листья, но не будет давать стебли и колоса – не будет развиваться. Образно говоря, она будет «довольна» своим «детством» и не будет видеть необходимость его заканчивать. Образно говоря, растение до конца останется ребёнком. Но если ржи дать пережить зиму, вернее холод, - «сделать её взрослой», - то даже помещённое потом в тяжёлые условия, скажем, засухи, растение полностью разовьётся и даст зерно. Образно говоря, растение будет бояться, что не сможет дать потомство, посему будет спешить со своим развитием. Я не знаю, сформулировал ли этот итог сам Лысенко, посему сформулирую это сам:

Без окончания «детства», у организма нет нужды развиваться дальше – организму как бы и так хорошо! И оно будет расти и расти в том состоянии, в котором на него обрушился комфорт. Организм не будет спешить развиваться в полноценный.

Но в случае с рожью речь идёт о видимых нам изменениях тела организма, по которым мы можем увидеть, что развитие завершено, – детство осталось позади. Увидеть это по новым органам организма – по стеблю и колосу.

При воспитании детей окончание детства тоже видно – это безусловное послушание родителям. Однако от получения безусловного послушания (если требуется, то и поркой) ребёнка, идиоты педагогики навязчиво рекомендуют родителям отказаться. Ну и в результате этого отказа (в результате «счастливого детства») по внешнему виду человека никто не видит брака - никто не видит детей по их психологическому созреванию в уже физически выросших особях. Не видит, что это не люди, а пока всё ещё заготовки людей, которые так и остались без воспитательной обработки. Посему дегенераты не годятся для их дальнейшего использования природой. Природа не даёт им «выбросить стебель и образовать колос», но не даёт им это сделать в мозгах. И природа советует этим неудачным заготовкам людей не иметь детей.

То есть эти особи не потому дегенераты, что не имеют детей, а потому и не имеют детей, что дегенераты.

Кроме такого объяснения, – ну, сами посудите, - какие-такие дети могут быть у детей? Детям нужны не взрослые заботы, а игрушки, как в виде каких-то компьютерных игр, так и в виде игры «в заботу», но не в заботу о детях, сопряжённую, порою с большим трудом и переживаниями, а в видимость такой заботы - в заботу о кошечках, собачках или, на худой конец, кроликах. Если вы не воспитали из своих детей взрослого человека, то почему вас удивляет, что великовозрастным детям не только в тягость любая работа, но они не хотят иметь и заботы о детях?

Смысл жизни

Если на этом объяснении остановиться, то эта теория будет уязвима в части того, что какое природе (её законам, тупо обеспечивающим развитие всего в мире), казалось бы, дело до того, встал ли данный человек взрослым или нет? Тело у человека взрослое, зачем природе (её законам) вмешиваться и программировать эту особь не иметь детей?

(Навязчиво повторяю и повторяю, что природа -это результат действия её законов, поскольку именно это многие комментаторы не могут себе представить, и полагают, что я природой считаю какого-то бога).

И теперь повторю то, что повторять обязывает моя должность, и что повторять, извините, обязан. Цель человечества – цель жизни во вселенной - спасти природу, став её умом и руками. Отсюда выводится цель отдельного человека.

Людей – миллиарды, а жизнь – она одна, и природа – одна. И чтобы эти миллиарды были умом и руками этой природы, они должны жить во имя этой цели – во имя вечного существования жизни и природы, а поскольку эта цель, повторю, одна на всех, то все должны жить во имя этой ОБЩЕЙ цели – во имя выживания своего общества и человечества в целом.

Насколько мне известно, за всю историю человечества никто из людей такую цель не имел, и это понятно – никто не думал о цели природы – не думал, что у её законов тоже есть цель - и не связывал цель природы и со своей жизнью, и с целью своей жизни. Смешно, но ни одна религия, уверяя, что, скажем, некий бог собирает людей в Раю, даже не пытается разрешить вопрос, а зачем это богу надо? В чём для бога практический смысл этого собрания?

Уверяют, что бог этим занят потому, что любит людей. Но в случае любви он бы собирал всех подряд, а он ведь сортирует на нужных и ненужных! Значит ему нужны не кто попало, а определённые люди. Зачем?

И если философски вдуматься в проблему, то главное это не то, понимает ли человек своё природное предназначение, а воспитал ли он себя (свою Душу) так, что способен жить во имя благополучия общества, в котором он живет. Воспитал ли в себе способность жить с этой целью без насилия над собой? Логика говорит о том, что жизнь даже просто во имя семьи природе тоже годится, поскольку и общество, и семья - это тоже то, что природе необходимо для реализации своей цели.

Таким образом человеку надо выработать в себе свойство именно такую жизнь во имя общества считать тем, что человеку и надо, - тем, что и является самым интересным в жизни.

И, понятное дело, совершенно не годится жить во имя себя, любимого. Во имя того, чтобы кушать и развлекаться.

Ещё раз - цель жизни каждого отдельного человека – жить во имя интересов общества. Если человек это умеет, если человек получает от такой жизни удовлетворение, то с ним всё в порядке.

Но что значит, «всё в порядке»? Что может быть, если ты не хочешь подчиняться той задаче, которую природа ставит перед людьми? Такие, как ты, становятся ей не нужны, ни при жизни в теле, ни при жизни после смерти. Такие становятся мусором природы, и природа старается себя от мусора очистить, не давая таким размножаться.

Вроде логично.

«Чайлд-фри»

Посему, раз физически здоровый человек сам не оставляет потомства, то это не он от своего большого ума не оставляет, это природа запрограммировала его на вырождение – такой человеческий мусор природе лишний, как бы этот мусор человечества и не объяснял своё превосходство над теми дураками, которые заводят детей. Вот, кстати, наверное, один из уже миллионов дегенератов, в своём «посте» задаёт вопрос читателям с явной целью получить одобрение:

«Накипело! Мне 41 год. Холост. Нет детей. Живу ради себя. Вопрос, какого хрена мне последние 20 лет все жужжали в уши, что надо женится и рожать детей? Особенно все женатые однокурсники, одноклассники, и прочие товарищи моего возраста, причем, 80% из них на данный момент уже пережили разводы и все эти скандалы, и дележи имущества, и детей, некоторые даже по 2 раза. У каждого свой путь, я, например, люблю детишек, но не хотел тратить свою молодость и жизнь на них, но ведь никого же не заставляю и не пропагандирую свои взгляды на жизнь. Хотите, рожайте воспитывайте, хотите не рожайте, каждый волен в своем выборе. Но почему «чайлд-фри» вызывают такую ненависть? Ладно, баб можно понять: ишь ты какие свободные, но мужики то почему так бесятся? Только честно и без стандартного «родить, дерево, дом-сына, и стакан воды в старости»».

Кстати, первые два ответа:

«Никогда не осуждал и не буду. Каждый дрочит так как хочет!», - и в добавление к этому комментарию: «Золотые слова! Отлить в граните и в рамочку».

А ведь тут ответ этому «чайлд-фри» должен быть один – в тебе нет ничего уникального или удивительного. Это не ты не хочешь иметь детей, это природа в тебе решила, что такие, как ты, ей не нужны, что такие, как ты, для природы – мусор, и ты не имеешь права своим потомством засорять планету!

А для врачей и исследователей ты дегенерат.

Но вообще-то, ради удовлетворения любопытства, один вопрос этому «чайлд-фри» надо бы задать. Риторический - на который ответ понятен.

Дегенерат пишет, что «не хотел тратить свою молодость и жизнь» на детей, соответственно вопрос: «А на что такое очень ценное ты потратил свою молодость и жизнь»? Выпил на цистерну больше пива, да ещё и самого дорогого? Наигрался «в танчики» в своё удовольствие? Покупал дорогих проституток? Сфотографировался у пирамид в Египте?

И из-за этого все отцы должны тебе завидовать? Уверен?

Что делать нормальным людям

Мужиков, вернее, инфантилов мужского пола не жаль – раз дегенерат, то в мусор! А вот женщин жаль. Да, они зависимы и копируют мужчин. Но в данном случае всё равно их не понять. Многие из них воют от одиночества, но ведь в отличие от дегенератов мужского пола вы можете исключить своё одиночество рождением себе детей. Чего боитесь исполнить требование природы? Зачем соглашаетесь стать её мусором? Да, без мужа – страшно. Но не страшнее одиночества!

Вообще-то, против природы не попрешь, да и, казалось бы, зачем переть против природы?

Однако у меня уже давно есть теория (объяснение того), почему, к примеру, бывают органические гомосексуалисты и лесбиянки – люди, которых реально тянет к своему полу в сексуальном плане, которые реально любят представителей своего пола. Как я полагаю, проблема в том, что девушка прорывает себе девственную плеву не с помощью мужчины, а каким-либо предметом, и после этого у неё от полового контакта уже с мужчиной может родиться вот такой аномальный ребёнок. То есть можно говорить о патологии – о том, что это не извращённый разврат, а о том, что данный человек болен.

Но это не препятствие иметь своих детей и быть отцом или матерью! Я в своей жизни в СССР долго имел дело всего с одним мужчиной, в котором подозревал педераста. Тем не менее, этот мужчина имел жену и двоих детей. То есть болезнь болезнью, но если общество настроено враждебно к данному явлению, то само это явление (даже если это болезнь) скрывается самими больными – они стараются себя вести как здоровые.

Поэтому вряд ли полезно физическое насилие над такими людьми и даже «борьба» с ними и с явлением, поскольку такой борьбой чаще всего занимаются как раз умственные пидорасы. Но надо чётко и громко таким людям объяснять, что они не просто оригиналы среди людей, а простые дегенераты.

Да, они используют своё право на свободу воли, и никто не будет им физически мешать, поскольку они не задевают свободу воли остальных (разве что необходимо ввести налог на бездетность, чтобы компенсировать пенсию таких людей). Но эти «гендеры» и «чайлд-фри» не вполне люди – они мусор человечества, они – ДЕГЕНЕРАТЫ.

И это надо (с сожалением) им объяснять.