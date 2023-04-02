"Единая Россия" требует продвигать патриотизм в интернете

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова планирует обратиться в министерство цифрового развития с предложением выработки мер, чтобы в интернете патриотический контент был более заметен, а для тех, кто публикует и распространяет данный контент в соцсетях, нужно предусмотреть программу лояльности.

Видимо, у "Единой России" есть какой-то свой интернет, в котором патриотизм существует только в определенном контексте. Допустим, российский казенный патриотизм заметен, а украинского или польского ну совсем не видно.

Кстати, интернет у нас как-то не патриотично называется, на англосаксонский манер... Всемирная сеть было б куда патриотичней. Тем более, Путин же уже подписал указ, чтоб не использовать иностранные словечки, когда есть отечественные аналоги. Вот Всемирная сеть - наглядный пример.

Да и "патриотизм" тоже - что, нельзя, что ли, говорить Отечестволюбие или Родинославие? Почему производить от латинского "патриа", хотя есть Родина и Отечество, которое вообще соответствует дословно?

Да и вообще интернет изобрел советский изобретатель Афанасий Зайцев в 1964 году. Поскольку в этот период СССР испытывал сложности в связи с отстранением Хрущева, изобретению не дали хода.

Впервые Зайцеву пришла мысль об изобретении Интернета, когда он работал сторожем в одном из колхозов Рязанской области.

А академик Глушков, создав первую ЭВМ в 1966 году, тогда же спроектировал и первую сеть.

А наше Минобороны запустило сеть для управления ракетными войсками еще в 1952 году. Судя по всему, до сих пор работает...

А.Б.