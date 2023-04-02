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Московский листок

"Единая Россия" требует продвигать патриотизм в интернете

Опубликовано 02.04.2023 в разделе комментариев 1

закон дума депутаты
"Единая Россия" требует продвигать патриотизм в интернете

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова планирует обратиться в министерство цифрового развития с предложением выработки мер, чтобы в интернете патриотический контент был более заметен, а для тех, кто публикует и распространяет данный контент в соцсетях, нужно предусмотреть программу лояльности.

Видимо, у "Единой России" есть какой-то свой интернет, в котором патриотизм существует только в определенном контексте. Допустим, российский казенный патриотизм заметен, а украинского или польского ну совсем не видно.

Кстати, интернет у нас как-то не патриотично называется, на англосаксонский манер... Всемирная сеть было б куда патриотичней. Тем более, Путин же уже подписал указ, чтоб не использовать иностранные словечки, когда есть отечественные аналоги. Вот Всемирная сеть - наглядный пример.

Да и "патриотизм" тоже - что, нельзя, что ли, говорить Отечестволюбие или Родинославие? Почему производить от латинского "патриа", хотя есть Родина и Отечество, которое вообще соответствует дословно?

Да и вообще интернет изобрел советский изобретатель Афанасий Зайцев в 1964 году. Поскольку в этот период СССР испытывал сложности в связи с отстранением Хрущева, изобретению не дали хода.

Впервые Зайцеву пришла мысль об изобретении Интернета, когда он работал сторожем в одном из колхозов Рязанской области.

А академик Глушков, создав первую ЭВМ в 1966 году, тогда же спроектировал и первую сеть.

А наше Минобороны запустило сеть для управления ракетными войсками еще в 1952 году. Судя по всему, до сих пор работает...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Еще одна лизоблюдка
Карабаряс написал 02.04.2023 10:56
От льстивое словечек патриотизм не усилить. Усилить патриотизм можно только одним способом. Простым. Выкинуть на помойку не хера не делающих, а только обозначающих некий патриотизм. И направить в лагеря труда либо под снаряды химерсов в поля сражений всех песков, соловьев, симонях, сакабеих и прочую херотень которая при первой возможности предаст, отговорится и заложит за свои миллионы любого хоть своего хоть чужого. Всех проституток и шлюх навок в швейные цеха пошива формы для сво. А пидарасов под пули вместо пригожинских. И загралотряды. Не убегут падлы.
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