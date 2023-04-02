Настоятель лавры под арестом

Шевченковский суд Киева отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла под домашний арест до 30 мая. Он будет находиться в селе Воронки в Бориспольском районе Киевской области, хоть и просил оставить его в лавре.

Митрополита подозревают в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании «вооруженной агрессии РФ против Украины».

Эпизоды обвинения связаны с «оправданием агрессии» во время телефонного разговора, а также с высказываниями против ПЦУ.

Вот это мне нравится - це Европа, поговорил по телефону и сел! Про высказывания против ПЦУ вообще молчу - а как должен о ней высказываться руководитель конкурирующей организации? И почему нельзя?

А.Б.