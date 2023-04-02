Настоятель лавры под арестом

Шевченковский суд Киева отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла под домашний арест до 30 мая. Он будет находиться в селе Воронки в Бориспольском районе Киевской области, хоть и просил оставить его в лавре.
Митрополита подозревают в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании «вооруженной агрессии РФ против Украины».
Эпизоды обвинения связаны с «оправданием агрессии» во время телефонного разговора, а также с высказываниями против ПЦУ.
Вот это мне нравится - це Европа, поговорил по телефону и сел! Про высказывания против ПЦУ вообще молчу - а как должен о ней высказываться руководитель конкурирующей организации? И почему нельзя?
А.Б.
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Карабаряс написал 02.04.2023 10:59
За полярник написал 02.04.2023 10:46
На секундочку!!!
Ё маЁ, растрел на месте, а тут суд, административка, сюси пуси...