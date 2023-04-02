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Московский листок

Председательство РФ в СБ ООН связали с Днем дурака

Опубликовано 02.04.2023 в разделе комментариев 1

оон мид
Председательство РФ в СБ ООН связали с Днем дурака

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обратил внимание, что председательство России в Совете Безопасности ООН началось 1 апреля — в День дурака.

«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН»,— написал Боррель в Twitter.

То есть подобные высказывания главы евродипломатии ничего не нарушают? Норм каких-нибудь, даже этических?

Сегодня ООН - это единственная международная организация, которая хоть как-то объединяет страны - европейские структуры уже действуют с большими изъятиями, а всякие ВТО, МАГАТЭ и прочее - вообще не играют роли.

Если забить на устав ООН, то правовых и дипломатических оснований для предотвращения мировой войны уже не останется.

Кстати, когда новую концепцию внешней политики РФ связали с 1 апреля - было смешно. А вот членство в СБ ООН - не смешно, а довольно стремно...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
За полярник написал 02.04.2023 10:55
Вот интересно, если Украина обявит награду за выдачу главного военного преступника в размере миллиард долларов США, сработает или нет?
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