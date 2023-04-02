Председательство РФ в СБ ООН связали с Днем дурака

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обратил внимание, что председательство России в Совете Безопасности ООН началось 1 апреля — в День дурака.

«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН»,— написал Боррель в Twitter.

То есть подобные высказывания главы евродипломатии ничего не нарушают? Норм каких-нибудь, даже этических?

Сегодня ООН - это единственная международная организация, которая хоть как-то объединяет страны - европейские структуры уже действуют с большими изъятиями, а всякие ВТО, МАГАТЭ и прочее - вообще не играют роли.

Если забить на устав ООН, то правовых и дипломатических оснований для предотвращения мировой войны уже не останется.

Кстати, когда новую концепцию внешней политики РФ связали с 1 апреля - было смешно. А вот членство в СБ ООН - не смешно, а довольно стремно...

А.Б.