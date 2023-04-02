Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич 1 апреля сообщил о присоединении Украины к Евросоюзу. В своем Twitter он написал, что Украину приняли «в европейскую семью», пишет Sputnik, приводя скриншот твита.

Однако позже он признался, что это была «первоапрельская» шутка. Ринкевич извинился за «неприемлемый» юмор, а затем удалил обе публикации.

Однако Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном принятии Украины в блок в конце февраля 2022 года, а вовсе не 1 апреля.

Вслед за Украиной заявки на вступление в ЕС подали Молдавия и Грузия. Киев и Кишинев летом получили статус кандидата в члены Евросоюза, а Тбилиси была предложена «европейская перспектива».

Так что не исключено, что на следующее 1 апреля и примут в ЕС. А диплом университета в Виннице приравняют к Сорбонне...

А.Б.