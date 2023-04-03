Начальник жрёт твоё нерабочее время. Что делать?

Есть такие люди, у которых профессия — окружающим жизнь осложнять (и иметь с этого много денег, естественно). Креативность и менеджористость этих ребят покоряет всё новые высоты наглости. Что характерно, господа-начальники уже давно считают, что им принадлежит не только рабочее время работников. Господа претендуют на нерабочее время также.

Итак, письмо работников НЗТА (Ногинск. Московская обл.), пришедшее в нашу редакцию.

«На заводе НЗТА в г. Ногинске вышел приказ, согласно которому, работники завода должны проходить через проходную за 15 минут раньше начала рабочего времени, выходить через проходную через 15 минут после окончания рабочего времени. Время прохождения через проходную фиксируется системой контроля и управления доступом (СКУД). По результатам одного месяца работы один из цехов был признан администрацией завода, как цех, не выполнивший план. Четверть рабочих этого цеха была лишена премии. Начальники участков этого цеха объяснили в устной форме этим работникам, что они наказаны за нарушение приказа о прохождении через проходную, тем самым, являющимися «злостными нарушителями».

Коллектив цеха и всего завода был возмущен тем, что рабочие были наказаны не за какие-то конкретные трудовые нарушения, а за деяния выходящие за рамки рабочего времени, но приписанных администрацией завода как к рабочему времени. Согласно приказу директора работодатель ставит под свой контроль ежедневно 30 минут свободного времени работника. В месяц это общее время составляет как минимум 10 часов, т.е. как минимум приравнивается к одному рабочему дню. Как нужно реагировать на эту ситуацию?»

Наша редакция отвечает. Во-первых, в соответствии со статьей 91 Трудового кодекса — работник должен выполнять свои обязанности в РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. Причём, продолжительность оного рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. В данном же случае мы видим, что работодатель, накладывая дополнительные обязанности, продляет рабочее время на 30 минут в день и соответственно, на 2.5 часа в неделю. Причём, это продление рабочего времени не оплачивается. Данные действия работодателя являются грубым нарушением ст. 91 Трудового кодекса.

Что касается штрафов, то ч. 1 ст. 192 ТК РФ содержит перечень наказаний, которым может быть подвергнут работник. и лишение премии в данный список не входит. Соответственно, наказание в виде лишения премии не может являться законным.

Что мы можем посоветовать.

- Во-первых — обратиться с жалобой на удлинение работодателем рабочего дня в прокуратуру и трудинспекцию, а так же в федеральные органы власти, представители которых вроде заявлялм, что поддерживают борьбу профсоюз

- Во-вторых — лучше действовать вместе. На жалобы 10, а лучше - 100 человек и трудинспекция и прокуратура отреагирует лучше, чем на жалобу одного. Ещё лучше, если жалоба будет подана не просто от работников, а от зарегистрированной профсоюзной организации. Кстати вопрос, есть ли на заводе зарегистрированная организация и что она скажет в защиту работников?

- В- третьих — заявление действует гораздо лучше, если совместить его с коллективным видеообращением, выложенным в интернет. А ещё лучше — с коллективным походом в ту инстанцию, в которую обращаешься, опять же записанным на видео, и выложенным в инет.

Понятно, что чести и совести у наших властей нет. Но репутация жулика, особенно крупного – это его рабочий инструмент. Поэтому репутационного урона наши власти стремятся избежать, пытаются выглядеть не паразитами, а напротив — защитниками трудового народа, поэтому сказанное публично имеет гораздо больше шансов быть услышанным.

Наша редакция будет отслеживать развитие ситуации и поддерживать работников всеми силами.