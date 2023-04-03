Почему Запад помогает террористическому режиму?

В Петербурге в воскресенье в кафе на Университетской набережной произошел взрыв во время творческого вечера военного корреспондента Татарского, погиб один человек - сам Владлен Татарский. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек, информация о количестве пострадавших уточняется. Взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.
По подозрению в убийстве Татарского задержана Дарья Трепова, 1997 года рождения, она доставлена к следователю. У следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.
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В двух словах - если это был не теракт, то что? И связь этого теракта с событиями на Украине прослеживается, что называется, невооруженным глазом.
Тем более, что Украина уже отметилась индивидуальным террором против медийных персон - вспомним хотя бы Дарью Дугину.
Возникает вопрос, почему террористическая активность киевского режима никак не влияет на оказываемую ему западную помощь? Почему на Западе не хотят видеть очевидного - они вскормили монстра,
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плесень написал 03.04.2023 00:31
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все что видим мы видимость только одна
далеко от поверхности моря до дна
почитай несущественным явное в мире
ибо тайная сущность вещей не видна
Вот почему написал 03.04.2023 00:25
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Ответ на этот вопрос может звучать так.
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Немного перефразируя известное изречение правителей США про латиноамериканского диктатора,поклонника Гитлера и фанатичного убийцу Сомосу:
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"Зеленский конечно сукин сын,но это наш сукин сын!"