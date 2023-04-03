Почему Запад помогает террористическому режиму?

В Петербурге в воскресенье в кафе на Университетской набережной произошел взрыв во время творческого вечера военного корреспондента Татарского, погиб один человек - сам Владлен Татарский. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек, информация о количестве пострадавших уточняется. Взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.

По подозрению в убийстве Татарского задержана Дарья Трепова, 1997 года рождения, она доставлена к следователю. У следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

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В двух словах - если это был не теракт, то что? И связь этого теракта с событиями на Украине прослеживается, что называется, невооруженным глазом.

Тем более, что Украина уже отметилась индивидуальным террором против медийных персон - вспомним хотя бы Дарью Дугину.

Возникает вопрос, почему террористическая активность киевского режима никак не влияет на оказываемую ему западную помощь? Почему на Западе не хотят видеть очевидного - они вскормили монстра,