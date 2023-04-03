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Московский листок

Почему Запад помогает террористическому режиму?

Опубликовано 03.04.2023 в разделе комментариев 2

убийство терроризм
Почему Запад помогает террористическому режиму?

В Петербурге в воскресенье в кафе на Университетской набережной произошел взрыв во время творческого вечера военного корреспондента Татарского, погиб один человек - сам Владлен Татарский. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек, информация о количестве пострадавших уточняется. Взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.

По подозрению в убийстве Татарского задержана Дарья Трепова, 1997 года рождения, она доставлена к следователю. У следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

***

В двух словах - если это был не теракт, то что? И связь этого теракта с событиями на Украине прослеживается, что называется, невооруженным глазом.

Тем более, что Украина уже отметилась индивидуальным террором против медийных персон - вспомним хотя бы Дарью Дугину.

Возникает вопрос, почему террористическая активность киевского режима никак не влияет на оказываемую ему западную помощь? Почему на Западе не хотят видеть очевидного - они вскормили монстра, 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
плесень написал 03.04.2023 00:31
прослеживается, что называется, невооруженным глазом.
.
все что видим мы видимость только одна
далеко от поверхности моря до дна
почитай несущественным явное в мире
ибо тайная сущность вещей не видна
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(без названия)
Вот почему написал 03.04.2023 00:25
Почему Запад помогает террористическому режиму?
===============================
Ответ на этот вопрос может звучать так.
-
Немного перефразируя известное изречение правителей США про латиноамериканского диктатора,поклонника Гитлера и фанатичного убийцу Сомосу:
=
"Зеленский конечно сукин сын,но это наш сукин сын!"
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