Как разбудить совесть у чиновника

Сейчас местные чиновники на свободном выпасе. Структуры власти построены так, что никакого контроля за их действиями, почти нет. Назначают на различные государственные должности по знакомству, по родственным связям. Нет селекции, отбора по профессиональным качествам. В этих родственных кружках, государственных семьях, начинается обмен бюджетными средствами, расцветает коррупция. Часто ловят за руку тех, кого только, что поставил сверху на должность, а те, кто рекомендовал этого человека, остаются в стороне. Если у нас нет общественного обсуждения кандидатов на государственные должности, стоило бы поручителей сделать юридически и материально ответственными за своих выдвиженцев, как это делают банки при получении кредита физическими лицами, если они не смогут расплатиться по долгам, ответственным становятся поручители. Вот и здесь, уличили выдвиженца во взятке, часть штрафа должен заплатить тот, кто его ставил на должность. Сразу бы у нас уменьшилась коррупция. Улучшились бы нравственно даже ряды директоров школ, главных врачей в поликлиниках и больницах.

А ведь само население страны живет ни в Кремлевских покоях, ни в губернаторских поместьях, оно разбросано по всей стране, в различных закоулках, Для удержания население в строгости в эти углы направляются чинуши из различных центров. Вот и вся демократия. В нашей доброй Конституции расписано, что все начальники, а в нашей бытности, эти самые погонялы, в своей деятельности должны прислушиваться к предложениям и мнениям местных жителей. А те, должны оценивать их работу. Город, поселок, деревня, это общий, большой дом для жителей поселения. Вместе они и должны решать, как им устраивать свою жизнь комфортней. Но это все как бы из доброй сказки, при нашей правовой системе. На самом деле жители оказываются, в роли бесправных поселенцев, которые не имеют права голоса. Хозяином оказывается присланный из дальних краев чиновник.

Вопиющий случай произошёл в Тюменской области в деревне Субботина. Он и показал, кто настоящий хозяин различных поселений. Местные жители годами просили власти заасфальтировать проезд, соединяющий между собой две небольшие улицы. Устав от ожидания, жители сбросились и на собственные деньги построили себе новую дорогу. Купили песок, щебень и положили асфальт. Однако радоваться им пришлось недолго - власти снесли новострой. Мол, разрешения на строительство дороги не было.

Или вот в Краснодаре, у полутора тысяч жителей отобрали через суд садовые участки, которые они получили в 1990 году в бессрочное пользование. В 2012 году Октябрьской районный суд Краснодара признал собственником этих участков компанию Дружба. И тут же в 2013 году промелькнула информация, что два человека, не будем называть их фамилии, вступили в преступный сговор и достигли договоренности о фальсификации доказательств по гражданскому делу в целях незаконного завладением земельными участками в округе Краснодара. И опять все стихло. Теперь краснодарские огородники вместо выращивания овощей заняты рассылкой жалоб и читают ответные отписки. В минувшем году эти землевладельцы обратились в городскую администрацию и к президенту Владимиру Путину с просьбой найти способ компенсировать украденное и наказать жуликов. Ответ на этот запрос вызвал у пострадавших негодование и разочарование.

На это письмо администрация города Краснодара от 27 июля 2022 года сообщила, что земли садоводам выделялись всего на 5 лет. Однако в решении исполкома №445 написано, что земли совхоза «Краснодарский» передаются трудящимся под огороды бессрочно. Может быть, чиновники перепутали земли совхоза «Краснодарский» и совхоза «Пашковского», земли которого действительно выдавались всего на 5 лет?

Жалоб на действие местной власти много, могли и перепутать одно с другим, но почему сотрудники администрации президента не запросили из Краснодара текст решения исполкома № 445, а ответили пострадавшим словами краснодарских чиновников? Несостоявшиеся садоводы пишут теперь жалобы, а на их садовых участках, тем временем возводятся уже шикарные дома для богатых.

На последнем собрании обездоленные садоводы с последней надеждой на справедливость написали новое обращение к главе СК России Александру Бастрыкину и Владимиру Путину: «Мы собрались сегодня вместе, чтобы обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину и Владимиру Владимировичу Путину. Пока наши отцы и дети участвуют в спецоперации и защищают Родину, у нас на Кубани похищают земельные участки. Хищение земли совершено посредством очень простой мошеннической схемы»

Было совершенно преступление против простых граждан, наверное, опять коррупция размыла человеческую совесть. Вместо воли народа у нас чаще работает этот криминальный инструмент. Не боятся им пользоваться на местах, потому что нет угрожающих сигналов сверху. Вагоны жалоб, просьб о помощи приходят президенту. Он сам их не читает, для этого есть приемная. Но там эти жалобы для принятия мер отправляют тем, на кого жалуются люди.

В связи с этим произошла трагедия в семье одной медсестры, в городе Сафоново Смоленской области. Её 14-летняя дочь написала письмо Путину, что их у мамы двое, она и сестра. Мама работает санитаркой в больнице и получает 10-12 тысяч рублей, а им нужно купить школьную форму и многое что ещё. В школе её обзывают нищенкой.

Ответил на это письмо не Путин, а руководитель больницы, куда переслали письмо, для принятия мер, Главный врач выговорил матери, что она воспитала такую дерзкую дочь. Мать рассказала все дочери, и та через два дня повесилась от безысходности в подъезде соседнего дома. И написала прощальную записку «Мама, прости меня. Я не хочу быть тебе обузой. Выполни мою просьбу, похорони меня в школьной форме».

Трудно достучаться до местного чиновника, и часто после отписок на жалобы люди устраивают протесты. Вот в городе Пышма Свердловской области этой зимой нельзя было проехать по городским улицам жителям к своим домам. Снег, которого выпало в этом году много, редко расчищали, нужной техники оказалось в городе мало. Коммунальщики еле успевали очищать основные магистрали. До маленьких улочек очередь не доходила.

Несколько жителей в Пышме по этому случаю возле кафе «Обжорка» устроили своеобразную протестную акцию. Возглавил ее Алексей Розин. Он ещё с тремя горожанами начали акцию в форме непрерывного хождения по пешеходному переходу на федеральной трассе «Екатеринбург – Тюмень». В результате Алексея Розина арестовали на 10 суток за организацию акции, вместе с ним задержали ещё трёх человек, ходивших по пешеходной дорожке.

Много вопросов должна решать местная администрация. Дороги, электричество, газ, водоснабжение, культура и много еще чего. Стоит только открыть всем известный «сто тридцать первый» закон и прочитать все обязанности. Никто не скажет, что все это дается легко. Часто, просто нет денег в местном бюджете. Регионы, которые зависят от денег из центра, а это большинство областей, не могут их дождаться. Многие дети- сироты, которые стоят в очереди на жилье, в перспективе могут получить его только перед уходом на пенсию. Рядом работает предприятие, а налоги идут в центр, в Москву. Жди, когда тебе отщипнут немного на местные нужды. Конечно, на административной работе, должно быть чувство ответственности, любыми способами нужно уметь добиваться необходимых целей. Но отправляют в районы не тех чиновников, кто умеет добиваться справедливости, а тех, кто умеет молчать, умеет писать отписки и прятаться от проблем.

Я долгое время руководил общественной приемной Московской Хельсинкской группы, которую сейчас закрыли, потому что она боролась за права человека. Из опыта правозащитной работы мы сделали вывод, что наши люди судятся в основном с государством, примерно 60 процентов исков.

Потоком шли к нам посетители, неся с собой килограммы бесполезной переписки. Это ведь наши граждане, наш измученный народ. В процессе работы приемной приходилось сотрудничать не только с судами, прокуратурой, открывать множество дверей: судебная экспертиза, комитет опеки, милиция, органы исполнительной власти, различные министерства, депутаты и так далее. Разве мог человек самостоятельно, без нашей помощи, пройти эти дороги и перекрестки.

Можно до бесконечности рассказывать о проблемах наших клиентов. Они несли к нам свое горе, его было очень много. Мы ввели процедуру знакомств, выясняли откуда они о нас узнали. Многие узнавали о нас из газет, различных справочников. Но самое главное – это народная молва. Многим посетителям мы помогли, и они посылали к нам друзей, знакомых – включалась народная эстафета. И вот эту приемную закрыли.

Именно сейчас власть на местах держится у нас на таких должностных лицах, которые потеряли чувство ответственности перед народом. Их не выбирают граждане, а в большинстве назначают сверху. Вот сейчас хотят отменить выборность мэров городов, мол, денег на выборы нет. Готовятся назначать их сверху.

Фракция -Новые люди- в Госдуме подготовили проект, в котором предлагает предоставить россиянам право ежегодно ставить оценки через портал "Госуслуги" депутатам всех уровней, руководству регионов и муниципальных образований. О внесении такого законопроекта для обсуждения сообщил глава думской фракции Алексей Нечаев,

А, может ещё судить о деятельности и полезности чиновников по количеству жалоб из мест их службы. Это не листки бумаги, а судьбы людей, которым нанесли душевные травмы. Письма потоком идут в администрацию президента. Откуда пришло больше такого людского горя, там и нужно ставить под сомнение саму деятельность губернатора. Также действовать и в областях. Какой район вырастил самый большой урожай народных претензий, тоже нужно начинать разговор о способностях данного чиновника руководить людьми и обширным хозяйством. Если такой порядок ввести, сразу бы прекратились отписки, стали бы соревноваться чиновники в любви к людям. Пока же чиновники, несмотря на многочисленные жалобы граждан, рассказывают байки о сладкой жизни в их вотчине. И руководство им как бы верит.