Вклады граждан сократились на рекордный процент

На начало 2023 года россияне хранили на долгосрочных вкладах около 7,92 триллиона рублей, что стало минимумом за последние 10 лет.

За прошлый год объем сбережений граждан на депозитах сроком от одного года сократился на 30,4 процента. Большее падение зафиксировано в валютных вкладах — по итогам 2022 года в рублевом выражении они уменьшились на 62,4 процента. Длинные вклады в российской валюте просели на 24,3 процента.

То есть либо у людей нет денег, либо риск слишком велик. Либо и то, и другое вместе взятое.

А нас убеждают, что российская экономика как ледокол, преодолевает все препятствия.

И еще один факт, подтверждающий, что проблемы именно у нашей экономики: Forbes сообщает, что около 8 процентов своих ежемесячных доходов россияне в последнее время переводят за границу - из опасений новых валютных ограничений и эмиграции. В общей сложности за 2022 год граждане вывели за границу четыре триллиона рублей, что стало максимумом за всю историю статистики ЦБ.

А.Б.