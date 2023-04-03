Только 20 процентов американского финансирования идет непосредственно украинскому правительству

29 марта председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол выступил на слушаниях в полном составе с участием генеральных инспекторов Государственного департамента, USAID и Министерства обороны по поводу механизмов прозрачности и подотчетности помощи США Украине.

Как оказалось, "Из 113 миллиардов долларов, выделенных на четыре транша, примерно 60 процентов идут американским войскам, американским рабочим и на модернизацию американских запасов. На самом деле только 20 процентов финансирования идет непосредственно украинскому правительству в виде прямой бюджетной помощи. (доклад на комитете по иностранным делам)".

Теперь бы выяснить, из этих 20 процентов сколько воруется уже украинским правительством?

А.Б.