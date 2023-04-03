На Камчаткеи сформируют дивизию носителей ядерных торпед"Посейдон"

Эти специальные атомные подлодки войдут в состав Тихоокеанского флота ВМФ РФ в конце 2024 или в начале 2025 года.

Такое сообщение поступило информационному агентству ТАСС от источника, близкого к Минобороны Российской Федерации.

Он сообщил, что дивизия, состоящая из атомных субмарин с «Посейдонами» на борту, будет базироваться на камчатском побережье.

Если учесть, что половина американского бюджета формирует Калифорния, и основные производственные мощности находятся вблизи побережья, то стратегически решение практически беспроигрышное.

Все забывают, что у РФ и США есть общая граница, пусть и не сухопутная. Только у России по этой границе производится менее 10 процентов ВВП, а в США, как уже сказано выше, больше половины...

А.Б.