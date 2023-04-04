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Московский листок

Представьте себе декабристов на Сенатской площади, но с ядерным оружием...

Опубликовано 04.04.2023 в разделе комментариев 1

война атомная бомба
Представьте себе декабристов на Сенатской площади, но с ядерным оружием...

Я много внимания уделяю эксцессам с ядерным оружием. Вот, одна из американских ядерных бомб, хранящихся на военно-воздушной базе Фолькель в Нидерландах, была повреждена в результате недавней аварии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Федерации американских ученых (FAS).

FAS изучила фото, сделанное на базе Фолькель в Нидерландах. На нем видно, что задняя часть бомбы была искорежена ударом, а одно из хвостовых оперений отсутствует.

Это не могло привести к ядерному взрыву никак, но факт показательный.

22 ядерные бомбы B61 хранятся в Фолькеле, которые будут использоваться 311-й и 312-й эскадрильями голландских F-16. Это важно - атомные бомбы США предназначены для голландских ВВС. То есть Нидерланды, по сути, располагают ядерным оружием - конечно, ВВС Нидерландов не могут активировать ядерное оружие США, но при определенных условиях попытка может быть сделана. Также как и в Германии, Турции и других местах, где хранится американское ядерное оружие.

И необязательно это будут государственные структуры - эксцессы при хранении обнажают недостатки ограничения доступа. То есть не то, чтобы кто попало, но вероятность попадания американского ядерного оружия к частным лицам и организациям весьма значительна.

Представьте себе декабристов на Сенатской площади, но с ядерным оружием...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ну не гони
Зозуля написал 04.04.2023 11:04
Чтоб взорвать бомбу надо еще постараться с компонентами соединить. А не просто как снаряд с взрывателем. Треснул по взрывателю и взрыв. Нехуя страшного. Страшно то что нато имеет бомб дохуя и оно рабочее. И в случае чего и ответ будет аналогичным. А это значит всем. Карлуха. Всемпизлец. Всем врагам и всем пидарасамворам и их шлюхами и тебе и мне.
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