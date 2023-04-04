Я много внимания уделяю эксцессам с ядерным оружием. Вот, одна из американских ядерных бомб, хранящихся на военно-воздушной базе Фолькель в Нидерландах, была повреждена в результате недавней аварии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Федерации американских ученых (FAS).

FAS изучила фото, сделанное на базе Фолькель в Нидерландах. На нем видно, что задняя часть бомбы была искорежена ударом, а одно из хвостовых оперений отсутствует.

Это не могло привести к ядерному взрыву никак, но факт показательный.

22 ядерные бомбы B61 хранятся в Фолькеле, которые будут использоваться 311-й и 312-й эскадрильями голландских F-16. Это важно - атомные бомбы США предназначены для голландских ВВС. То есть Нидерланды, по сути, располагают ядерным оружием - конечно, ВВС Нидерландов не могут активировать ядерное оружие США, но при определенных условиях попытка может быть сделана. Также как и в Германии, Турции и других местах, где хранится американское ядерное оружие.

И необязательно это будут государственные структуры - эксцессы при хранении обнажают недостатки ограничения доступа. То есть не то, чтобы кто попало, но вероятность попадания американского ядерного оружия к частным лицам и организациям весьма значительна.

Представьте себе декабристов на Сенатской площади, но с ядерным оружием...

А.Б.