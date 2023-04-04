Уничтожение государственного здравоохранения продолжается

Численность медперсонала российских госклиник в прошлом году сократилась на 50 тысяч человек, из которых почти 10 тысяч — врачи, а остальные — средний медперсонал. При этом сокращения и увольнения продолжаются.

По данным Центрального НИИ организации и информатизации (ЦНИИОИЗ) Минздрава, численность медицинских работников в учреждениях государственного сектора в 2022 году уменьшилась в абсолютном большинстве российских регионов (79) и продолжает снижаться, эта тенденция наблюдается на протяжении последних двух лет, ярче всего она выражена в Южном федеральном округе (только в 2022 году численность среднего медицинского персонала там упала на 4,7%). В 22 регионах страны дефицит врачебных кадров является «существенным».

С 1 сентября в российских поликлиниках, возможно, больше не останется: акушеров-гинекологов, терапевтов участковых цехового врачебного участка; педиатров городских (районных); терапевтов и психиатров подростковых, психиатров подростковых участковых; психиатров-наркологов участковых; сексологов; сурдологов-протезистов; дезинфектологов; клинических и лабораторных микологов; офтальмологов-протезистов.

Зато в районных амбулаториях откроются новые ставки: врача выездной бригады СМП; врача и старшего врача по спортивной медицине спортивной сборной команды; медицинского логопеда. А также специалистов, которым вообще не требуется высшее медицинское образование.

А.Б.