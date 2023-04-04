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Московский листок

Голодовку объявили протестующие безработные в Жетыбае

Опубликовано 04.04.2023 в разделе комментариев 0

европа газ нефть
Голодовку объявили протестующие безработные в Жетыбае

Безработные жители села Жетыбай в Каракиянском районе Мангыстауской области Казахстана устроили голодовку. Радикальные меры приняли из-за требований трудоустроить забастовщиков в нефтяную сферу. В свою очередь, в акимате района отметили, что проведение акции с отказом от приема пищи не регулируется действующим законодательством.

Безработные жители села требуют предоставить преимущество при распределении вакансий от акционерного общества (АО) «Мангистаумунайгаз» по принципу «70 на 30»: 70 процентов вакансий - жителям села Жетыбай, остальные 30 процентов - безработным других сел Каракиянского района и иных районов области.

Интересно - в одном селе сеют пшеницу, в другом разводят свиней, а в селе Жетыбай добывают нефть...

А.Б.



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