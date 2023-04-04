Киев должен пойти на компромисс с Россией и отдать Крым и Донбасс

Шансы Украины на победу против России крайне низки, и долго она не протянет, пишет Asahi Shimbun.

"Союзники могут скорректировать свою политику, в результате чего их поддержка Украины постепенно уменьшится. Поэтому возможный компромисс — отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что украинская экономика разрушена боями и находится в руинах, а ВВП сократился вдвое.

Это так, с рациональной точки зрения Украина давно проиграла и сейчас "держится на зубах". И с краткосрочной позиции остановить войну сейчас для Киева - это синоним сохранения страны.

В долгосрочной перспективе все иначе - получится, что Кремль, начиная спецоперацию, был в конечном счете прав. Причем не только во внешней политике, но и во внутренней. ХХ век с его нарастающим гуманизмом был ошибкой, мы вернулись в эпоху Первой мировой войны, борющихся империй и свободного движения капитала. Просто в Кремле это поняли раньше других.

А.Б.