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Московский листок

Киев должен пойти на компромисс с Россией и отдать Крым и Донбасс

Опубликовано 04.04.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Киев должен пойти на компромисс с Россией и отдать Крым и Донбасс

Шансы Украины на победу против России крайне низки, и долго она не протянет, пишет Asahi Shimbun.

"Союзники могут скорректировать свою политику, в результате чего их поддержка Украины постепенно уменьшится. Поэтому возможный компромисс — отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что украинская экономика разрушена боями и находится в руинах, а ВВП сократился вдвое.

Это так, с рациональной точки зрения Украина давно проиграла и сейчас "держится на зубах". И с краткосрочной позиции остановить войну сейчас для Киева - это синоним сохранения страны.

В долгосрочной перспективе все иначе - получится, что Кремль, начиная спецоперацию, был в конечном счете прав. Причем не только во внешней политике, но и во внутренней. ХХ век с его нарастающим гуманизмом был ошибкой, мы вернулись в эпоху Первой мировой войны, борющихся империй и свободного движения капитала. Просто в Кремле это поняли раньше других.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Бабушка сказала
Зозуля написал 04.04.2023 11:14
Так запад настроен на отрицательную победу РФ. И усилении военной помощи неньки нацистов. Но что то все равно задерживает самолеты ф16 с различной модификацией баз и атакамсы с дальностью 500 км. И если запад даст это оружие, то сможет ли Крым устоять вместе с дорогой жизни мостом. Есть ли чем ответить.
Укропы храбрые до тех пор пока есть поставки новейшего оружия. Хотя оно уже и устаревшее для НАТО и идет таким образом замена старья натовского оружия посредством лизинга или прямой продажи Украине.
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А вот что пишет Максим Калашников
Aleko 1, написал 04.04.2023 11:02
Максим Калашников
К нарастанию бюджетного дефицита в РФ
Дефицит казны РФ, запланированный в 3 трлн целковых на весь 2023-й, выбран уже в первом квартале. Даже если темпы его нарастания удастчя сбить вдвое, то один черт Москва может получить семитрилионную разницу между доходами и расходами казны.
План врага очевиден: сделать дефицит бюджета источником внутриполитического и военного кризисов. Особенно если совместить разверзание дыры в казне с успехом наступления ВСУ.
Этот план врага необходимо сломать! Излагаю свои соображения и предложения.
то бишь тут картина как бы обратная излагается
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