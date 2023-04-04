Киев должен пойти на компромисс с Россией и отдать Крым и Донбасс

Шансы Украины на победу против России крайне низки, и долго она не протянет, пишет Asahi Shimbun.
"Союзники могут скорректировать свою политику, в результате чего их поддержка Украины постепенно уменьшится. Поэтому возможный компромисс — отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что украинская экономика разрушена боями и находится в руинах, а ВВП сократился вдвое.
Это так, с рациональной точки зрения Украина давно проиграла и сейчас "держится на зубах". И с краткосрочной позиции остановить войну сейчас для Киева - это синоним сохранения страны.
В долгосрочной перспективе все иначе - получится, что Кремль, начиная спецоперацию, был в конечном счете прав. Причем не только во внешней политике, но и во внутренней. ХХ век с его нарастающим гуманизмом был ошибкой, мы вернулись в эпоху Первой мировой войны, борющихся империй и свободного движения капитала. Просто в Кремле это поняли раньше других.
А.Б.
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Зозуля написал 04.04.2023 11:14
Укропы храбрые до тех пор пока есть поставки новейшего оружия. Хотя оно уже и устаревшее для НАТО и идет таким образом замена старья натовского оружия посредством лизинга или прямой продажи Украине.
Aleko 1, написал 04.04.2023 11:02
К нарастанию бюджетного дефицита в РФ
Дефицит казны РФ, запланированный в 3 трлн целковых на весь 2023-й, выбран уже в первом квартале. Даже если темпы его нарастания удастчя сбить вдвое, то один черт Москва может получить семитрилионную разницу между доходами и расходами казны.
План врага очевиден: сделать дефицит бюджета источником внутриполитического и военного кризисов. Особенно если совместить разверзание дыры в казне с успехом наступления ВСУ.
Этот план врага необходимо сломать! Излагаю свои соображения и предложения.
то бишь тут картина как бы обратная излагается