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Московский листок

Трамп под арестом

Опубликовано 05.04.2023 в разделе комментариев 0

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Трамп под арестом

Около двух часов бывший президент США, в соответствии с американскими процессуальными нормами, находился под арестом. Подобное произошло впервые в истории.

Трампа обвиняют в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам. Конечной целью, как отмечает прокуратура, было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на выборах-2016. Обвинение по каждому из пунктов предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения.

Экс-президент США добровольно явился в суд на Манхэттене, где ему должны были формально выдвинуть обвинения в результате решения Большого жюри. Согласно американскому праву, арест – неотъемлемая часть этого процесса. Он не подразумевает, например, помещения под стражу. 

Кроме того, Дональда Трампа избавили от необходимости надевать наручники и фотографироваться для материалов дела. Под арестом экс-президент провел около двух часов, после чего вышел из здания и отправился в свое поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида), где около 15.00 по Москве намерен сделать завление.

***

Тут что важно? Важно, что такое возможно. Не только то, что бывшие главы государства в США как правило продолжают жить долго и счастливо.  У нас за тысячу лет истории первым главой государства, переживашим надолго собственную отставку, был Хрущев. Да и тот остаток дней прожил фактически под домашним арестом.

После Хрущева только трое - Горбачев, Ельцин и Медведев. Каденция Путина еще не закончилась, но ему на спокойное пенсионерское житье расчитывать, кажется, не приходится...

Для Трампа же 2 часа под арестом будут только плюсом в предстоящей президентской кампании.

Почему Россия не Америка?

А.Б.



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