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Московский листок

В России тигры стали жрать людей...

Опубликовано 07.04.2023 автором Петр Мангустов в разделе комментариев 0

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В России тигры стали жрать людей...

Не успела отгреметь история об охотнике, который чудом выжил после нападения тигра, и вот снова в новостной повестке очередной ужасающий случай. Его героем стал тракторист, пострадавший от лап грозного хищника на лесозаготовительном участке в 40 километрах от поселка Мухен.

Тигр подкрался к трактористу со спины и набросился на него. Оружия у вахтовиков не было и они отгоняли краснокнижную кошку тем, что попалось под руку — топором и палками. Когда хищник отпустил свою жертву, мужчины прогнали его в лес, а товарища доставили до сельской больницы в Мухен. Затем пострадавшего в срочном порядке перевезли Хабаровск в реанимационное отделение ККБ-1 имени профессора Сергеева. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Жители соседнего поселка Золотой уже третий месяц страдают от вылазок тигров. Здесь погибшей от клыков тигра собакой уже никого не удивишь.

Ночью полосатый хищник в очередной раз пришел на территорию поселка, пробрался в крытый сарай и набросился на годовалого теленка. При этом хищник успел ранить корову и задавить дюжину куриц. Буренке удалось убежать от тигра в поле, а теленок от полученных ран погиб под утро. Но на этом история не закончилась: по канонам детективного жанра, "преступник" все же вернулся на место преступления.

На следующую ночь краснокнижная кошка попыталась тем же путем пробраться в сарай за раненой им коровой. Однако ей это не удалось: сельчане предвидели такой вариант развития событий и накрепко заколотили все окна постройки досками. После неудачной попытки добыть пропитание, тигр пробрался в баню, в которой сельчане прятали сторожевого пса. Выжить у бедолаги не было никаких шансов.

По официальной информации, ситуация с крупными хищниками, заходящими на территорию населенных пунктов края, отслеживается сотрудниками охотуправления, КГБУ "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края", сотрудниками Центра «Амурский тигр» на постоянной основе. Проверяется каждый факт захода в населенные пункты либо нападения на домашних животных.

В этом году выход тигра к людям стал чуть ли не ежедневным событием. Охотоведы реагируют на конфликтные ситуации, проводят ликбез, объясняя людям, что делать при встрече с хищником, но очевидно, что принятых мер недостаточно. Сельчане уже потеряли надежду на помощь местных властей и обращаются в вышестоящие инстанции.

Напавшего на тракториста тигра отловили 28 марта и отвезли в центр реабилитации в Приморье. Зверь оказался самцом с внешними признаками болезни. У него были обморожены пальцы на лапах и критическое истощение.

Это далеко не первый случай подтвержденного нападения тигра на человека. В феврале в лесу были найдены останки охотника, жителя Сахалина, которого в хабаровской тайге загрызла полосатая кошка.

Позднее, подтвержденное нападение тигра на человека в Хабаровском крае произошло 12 февраля. Пострадавший - 19-летний охотник Сергей. Парень находился в зимовье и посмотрел в окно. Внезапно в него влетел тигр, разбив головой окно.

Сергея спас его товарищ, который убил зверя. Около суток охотник с тяжелейшими травмами прождал помощи в глухой тайге. Парню ампутировали руку, сейчас он идет на поправку.

При этом на охотника, убившего тигра завели уголовное дело.

Многочисленные случаи выхода тигров к населенным пунктам и нападения на домашних животных зафиксированы и в соседнем с Хабаровском Приморском крае.

При этом сотрудники приморского охотуправления и Центра «Амурский тигр» защитить людей от тигров оказались неспособны. Реагируют всегда с опозданием, либо не реагируют вовсе. А жителям советуют надежнее прятать домашних животных и не выходить на улицу.

Местные жители негодуют. А как жить в деревне, не выходя из дома, да еще и держать в домах собак, коров, лошадей.

Очень похоже на то, что чиновники и сотрудники Центра «Амурский тигр» просто уже не способны контролировать ситуацию и стараются перевалить ответственность и решение возникшей проблемы на простых граждан.



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