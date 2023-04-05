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Московский листок

Вода ценней нефти

Опубликовано 05.04.2023 в разделе комментариев 0

вода река
Вода ценней нефти

Экспорт питьевой воды в перспективе 25 лет сможет приносить российскому бюджету более высокий доход, чем экспорт нефти, говорится в подготовленном экспертами Росконгресса докладе "Вершина айсберга: реальные перспективы экономики Арктики".

В полярных шапках Арктики и Антарктики находится примерно 70% водных ресурсов планеты, причем на Арктику приходится более половины от этого объема.

Эксперты отмечают, что Россия является абсолютным лидером по запасам пресной воды за полярным кругом. "В США (на Аляске) в Северный ледовитый океан не впадает ни одной крупной реки. В Канаде — 3. В России — 11".

"Годовой сток Енисея в Карское море достигает 624 кубических километров. Лена – крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. Сток Лены в море Лаптевых — около 540 кубических километров. Обь — на третьем месте. Годовой сток в Обскую губу Карского моря составляет около 400 кубических километров. Не менее значимы озера. Только в 32 самых крупных водоемах плато Путорана содержится более 45% суммарного запаса озерных вод российской Арктической зоны.

А теперь вернемся к советской истории. Помните, сколько было воплей насчет поворота северных рек на юг, традиционно страдающий от безводья? За эти 30 лет после воплей сколько воды могло поступить в засушливые регионы, сколько всего хорошего могло там развиться?

А.Б.



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