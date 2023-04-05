Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе этого года "физически уничтожил" свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж. В основном это запчасти, однако уничтожению подлежит и другое имущество, в том числе само IT-оборудование.

Решение об утилизации приняли еще в августе 2022 года из-за, помимо прекращения продаж, приостановки действия лицензий и услуг Cisco в России, а также из-за невозможности реэкспорта.

Cisco - самое надежное оборудование, и как без него осуществить бесперебойную работу, скажем, дата-центра, сказать трудно.

По существу, речь о вандализме, хотя и неподсудном. Когда сам вандал и жертва вандализма - одно и то же лицо...

А.Б.