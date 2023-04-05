Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия нуждается в круглогодичных курортах!

Опубликовано 05.04.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Россия нуждается в круглогодичных курортах!

С начала 2023 года в Геленджике побывали более 168 тысяч туристов, что стало на 9,5% больше по сравнению со значениями прошлого года.

Согласно данным управления курортами, по состоянию на 1 апреля на популярном курорте отдохнули 168,6 тысячи туристов, среди которых 24 тысячи человек, приехавших в город на один день, а на данный момент в Геленджике единовременно находятся около 11 тысяч туристов.

Это еще сезон-то даже не начинался, до майских праздников и то месяц еще!

А куда сейчас поедешь? За границей не ждут, а в Отечестве мало, где есть возможность отдыха вне сезона. Ну вот, Геленджик... В иные времена заплати мне, не поеду, а теперь вот так...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
Экспорт питьевой воды может приносить более высокий доход, чем экспорт нефти
Экспорт питьевой воды может приносить более высоки...
05.04.2023
Михаил Делягин: Поток частной политики, которая нас с вами использует
Михаил Делягин: Поток частной политики, которая на...
05.04.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Михаил Делягин: Поток частной политики, которая нас с вами использует (0)
Экспорт питьевой воды может приносить более высокий доход, чем экспорт нефти (0)
Россия нуждается в круглогодичных курортах! (0)
Когда сам вандал и жертва вандализма - одно и то же лицо... (1)
Вода ценней нефти (1)
Трамп под арестом (2)
Киев должен пойти на компромисс с Россией и отдать Крым и Донбасс (45)
Голодовку объявили протестующие безработные в Жетыбае (1)
Уничтожение государственного здравоохранения продолжается (5)
Представьте себе декабристов на Сенатской площади, но с ядерным оружием... (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss