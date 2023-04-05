Россия нуждается в круглогодичных курортах!

С начала 2023 года в Геленджике побывали более 168 тысяч туристов, что стало на 9,5% больше по сравнению со значениями прошлого года.

Согласно данным управления курортами, по состоянию на 1 апреля на популярном курорте отдохнули 168,6 тысячи туристов, среди которых 24 тысячи человек, приехавших в город на один день, а на данный момент в Геленджике единовременно находятся около 11 тысяч туристов.

Это еще сезон-то даже не начинался, до майских праздников и то месяц еще!

А куда сейчас поедешь? За границей не ждут, а в Отечестве мало, где есть возможность отдыха вне сезона. Ну вот, Геленджик... В иные времена заплати мне, не поеду, а теперь вот так...

А.Б.