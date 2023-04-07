Антифашистский фронт нужен вчера

Украинский кризис может развиваться следующим образом. Да даже не столько «может», сколько «будет». СБУ устроит провокацию на подконтрольной территории, и против иностранных граждан. Российская сторона обстреляла якобы международную организацию и тому подобное. К примеру, ничего не стоит поднять самолет, выстрелить советским боеприпасом со стороны Донбасса; и доказывай сто лет, что не верблюд. Вариантов уйма, и в зависимости от фантазий Зеленского с компанией.

Но тогда коллективный запад завопит, наших бьют, поэтому вся надежда на «миротворческий контингент». Даже не обязательно, чтобы оный принимал участие в боях. Одна пропагандистская кампания, что белые люди с нами, принесет эффект для продолжения мобилизации. А чтобы защитить контингент, надо де объявить бесполетную зону над Украиной, и с соответствующими средствами ПВО. И никакое российское ядерное оружие не поможет. Что, бомбить Киев?!.. Бред. Тогда Кремль станет мировым изгоем на самом деле. Вот и получится, что весеннее наступление ВСУ с современным оружием, да с «чистым небом» и натовскими солдатами-«миротворцами» за спиной, и с соответствующей уверенностью в силах – это опасно. А если шестой или какой там по счету флот войдет в Черное море, бравурные мелодии а-ля Соледар и Бахмут иссякнут.

***

Единороссы будут виноваты сами, если доведут до этого. И не мудрено. Коррупционная «нирвана» не могла быть вечной. Если экономика топчется на месте, а МРОТ мизерен – разумеется, престиж страны не растет, а то и падает. Но тогда и предложить украинским трудящимся нечего. И коль торговые и культурные связи рвутся; центробежные тенденции будут висеть над постсоветским пространством подобно дамоклову мечу.

Свято место пусто не бывает. Если хозяин прайда ослабевает, то другой лев придет и заберет все. В частности, почему в Евросоюз и Штаты, при всех их недостатках, многие стремятся приехать?!.. Страны пытаются развиваться на самом деле. А почему из России бежали и бегут?!.. Болтовни много, дел мало. Но вот сейчас-то, и в связи со СВО, - Киселевы-Соловьевы подбодрились, - мы покажем кузькину мать. А какую?!... К примеру, у единороссов уже нет козырей. Все задействовано. А у противника… ИМЕЕТСЯ! Это ввод войск НАТО на украинскую территорию, который может переломить ситуацию. И надежда на тактическое ядерное оружие, и подробнее ниже, вилами по воде. Можно навредить неумелой политикой в разы больше.

Такое ощущение, что мозг Кремля парализован ленью и предрассудками. Единороссы хотят быть святее папы римского, и воевать по выдуманным джентельменским правилам. Наподобие захотевшего выпендриться Карандышева. Но Урсулы с Борелями лишь наглеют от этого.

Одним словом, автор этих строк не понимает ни военно-диверсионную, ни социально-экономическую, ни дипломатически пропагандистскую стратегию единороссов. Сплошная каша. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что.

***

По первому пункту. Вот автор прочитал «Стратегию» Свечина. Если убрать устаревшие детали, то базовый метод изложен гениально. То есть, всякая стратегия имеет стержень или в виде сокрушения, или в виде измора. (Не надо путать с наступлением и обороной, это лишь элементы этой диалектики.) Так вот, абсолютно непонятно, что российское руководство хочет. Если избрать стратегию сокрушения, то надо создать мощнейшую группировку на севере, и атаковать Киев со стороны Брянска-Гомеля, и там всего-то триста-четыреста километров. Один-два марш-броска. Тогда донбасские войска ВСУ остаются не у дел; а если начнут откатываться на помощь Киеву, вот вам и стремительное освобождение Донбасса. Просто и гениально. А если и киевская «элита» наложит в штаны и убежит за границу, - а так и будет, - то руководящие связи порвутся, и дело облегчается. А первый приступ на Киев не получился лишь потому, что хотели все и сразу, и наступали по всей Украине. Вот именно, не мясо, не рыба. Не сокрушение, не измор.

Если же Генштаб хочет стратегию измора, то без южной стороны клещей в виде продвижения в Николаевскую и Одесскую области, и с соединением с Приднестровьем, орех хунты не расколоть. А если это сделать, тогда и НАТО не рискнет атаковать со стороны Румынии, а вот поддержка молдавских протестов возрастет; и кое-кто припомнит бандеровцам Дом профсоюзов. Да даже и продвигаться не надо, а высадить десант на удобном участке побережья с быстрым минированием подступов наподобие укрепрайона, и затраты минимум, а эффект максимум. ВСУ придется перебрасывать силы и на этот театр военных действий. Так никаких мобилизаций не наберешься.

Ан нет, большие союзные силы сосредоточены на наступлении под Угледаром и Кременной. А для чего?!.. Чтобы продвигаться по километру в месяц?!.. Сомнительно. Поэтому, да, Артемовск надо взять с подстраховкой с флангов, но и хватит. Более того, самим поставить оборону, чтобы изматывать ВСУ. А все остальное - на Одессу или на Киев, и уж какую-то стратегию надо выбирать. И если хунта будет снимать части с Донбасса с переброской на юг и запад, смотри выше еще раз. Тогда оная треснет от перенапряжения. Но пока не мясо, не рыба. Не пойми что.

А уж про диверсионную работу и говорить нечего, и полный провал. Мол, лидеров хунты с силовиками трогать нельзя. А ПОЧЕМУ?.. Почему Дугину с Татарским убивать можно, - а будет еще хуже, и диверсии будут расти по безнаказанности, как раковая опухоль, - а всяких Гордонов-Даниловых нельзя?!.. Видите ли, единороссы хотят воевать в белых перчатках. А тогда зачем затевать СВО?!.. Это вам, что, игрушки для развлечения, или безжалостная война?!.. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Впрочем, автор писал об этом в «Мировоззренческой катастрофе».

По второму пункту. Все ровно наоборот, - и в отличие от нынешней экономической идеологии, которая, как это не парадоксально для некоторых, осталась ЛИБЕРАЛЬНОЙ, - МУП надо не сокращать, а плодить! (Автор уж не говорит о втором Советском Союзе, но хотя бы постепенно.) Плодить по всем направлениям комплексного развития, и от промышленности и агропрома до услуг. Но тогда и конкуренция возрастет за закупки, и против банды местных акционеров, и хорошо всему народу. А уж о росте белых рабочих мест, и с соответствующим спросом, и говорить нечего. Ан нет, вот либеральный учебник «Управление общественными финансами», и подобно дебилу, долдонит только об одной опасности. Мол, бюджетные организации неэффективны. Но, подождите, здесь, вижу, здесь не вижу. А если акционерные компании входят в монопольный сговор, да с коррупционными откатами – ЭТО ЕЩЕ ХУЖЕ! В разы хуже! Поэтому общественный сектор вплоть до МУП должен быть под рукой всегда, и чтобы угрожать акционерному монополизму. Более того, пожалуйста, вводите аренду и подобные методы для интенсификации МУП, вводите бюджетную реформу с антиинфляционным фондом, чтобы было видно, эффективны муниципальные программы или нет – и тогда МУП будет и под рукой, и с планируемым оборотом, и с ростом рабочих мест, да еще и эффективный конкурент акционерным бандам. И вот что такое подлинно антилиберальная экономическая политика.

Это все к тому, что даже военно-промышленный комплекс не существует без компонентов и составляющих, и что прерогатива среднего и мелкого бизнеса. К примеру, вы заходите в самолет, и все современно и круто. Но если бы вы видели, в каких грязнейших бангладешских и китайских шарашках шьются все эти чехлы и делаются детали обшивки, вы бы удивились. Конечно, нам шарашки не нужны; но факт, что высокотехнологичное изделие складывается из массы среднего и мелкого бизнеса, как река из ручейков. Более того, чем быстрее компоненты и составляющие модернизируются, тем исходное изделие скачкообразно эффективнее, и по принципу синергии. Но в том-то и дело, что сеть МУП обеспечит КРЕПКУЮ базу для компонентов и составляющих. Эта сеть прокормит и себя, и разовьет подрядные кооперативы с субподрядным индивидуальным предпринимательством. Поэтому вот вам всяческие дроны, вот вам тепловизоры, вот вам палатки-штаны-связки, вот вам всевозможные детали к самолетам-танкам и далее по списку, и победа не за горами.

Ан нет, Мишустин дошел только до того, что закупки надо проводить сначала с отечественными производителями, а уж потом с иностранными. Да это должно быть сделано уже вчера! Проснулись, мать иху. А главный вопрос не в этом. Главный вопрос во всемерном развитии МУП для закупок, и уж потом, - если частная организация может предоставить лучшее качество по должной цене, - только в этом случае жесткой конкуренции без МУП. И вот что такое подлинно антилиберальная экономическая политика. Но пока до этого, как до Луны.

По третьему пункту. Здесь вообще какой-то махровый феодализм. Это все равно что на хирургическую операцию взять топор вместо скальпеля. Махание ядерным топором именно в случае СВО - бессмысленно. Ну и, бомбите Варшаву с Киевом, скажут англосаксы, нам-то какое дело. Тогда мировое мнение сделает нас белыми мгновенно, а вас черными и ужасными. Поэтому не надо впадать в беспочвенные иллюзии. Ядерное оружие не остановит «миротворческий контингент» в случае чего. Ни на йоту.

А вот неоспоримые дипломатические и пропагандистские козыри Кремль не раскручивает. Во-первых, нам угрожали оружием массового поражения в виде биологической войны, и об этом надо трубить день и ночь. День и ночь. Почему-то Кеннеди поднял на уши всю планету, и в случае карибского кризиса, - а единороссовский Кремль, видите ли, и с абсолютно такой же угрозой вблизи Москвы, - не мычит, не телится. Выступления на эту тему настолько немощны и редки, что даже реклама очередного сериала лучше.

А во-вторых, антифашистская направленность исторического момента прямо-таки бросается в глаза. Этим аргументом можно разрушать все Еврокомиссии с Пентагонами в придачу. Послушайте, или вы, всякие там унд дер Ляйены да Борели с Кирби, являетесь потомками нацистов и почитателями Гитлера, держащими его портрет под подушкой, - и только этим можно объяснить истошную защиту фашистского Киева, - или вы не хотите позориться перед цивилизованными народами, но тогда заткнитесь и даже не мычите. Просто и гениально. Ан нет, опять страннейшая каша. И бла-бла-бла про атомное оружие, и как западу плохо без наших углеводородов, - короче, включите «60 минут» или Соловьева, там подобного мусора навалом, - а про прямую антифашистскую суть конфликта, и с соответствующим единением со всеми прогрессивными силами, и левыми в первую очередь, кот наплакал.

Вот и выходит, что автор не понимает ни военно-диверсионную, ни социально-экономическую, ни дипломатически пропагандистскую линию единороссов. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что. Ни стратегия сокрушения, ни стратегия измора. Но тогда, к бабке не ходи, большущий соблазн у запада ввести «миротворческий контингент». У них этот козырь имеется. А вот что имеется у Кремля, кроме бранных выкриков, это еще очень большой вопрос.

***

Разумеется, и российские левые активисты не должны зевать. Уж когда антифашистский фронт созрел – то именно сейчас. Актуальнее быть не может. И репрессировать такое движение будет трудно, а то и невозможно. Вы что, понимаешь, единороссовские сатрапы, поддерживаете киевских бандеровцев, если против нас?!.. Ах, не против?!.. Тогда и не трогайте. А то опозорим перед народом, век не отмоетесь. Поэтому, при всем различии российских левых идеологий и амбиций, не объединиться в единый антифашистский фронт просто идиотизм.

Итого. Антифашистский фронт, и для борьбы с киевской хунтой, нужен уже вчера. И тогда критика единороссов будет культурна, научна и конструктивна. Вы там, в Кремле, собственно, что хотите-то насчет боевой стратегии?!.. Пока абсолютно непонятно; а отсюда затягивание боевых действий с жертвами и разрушениями. Или, как мобилизационная экономика возможна на монополистически олигархических основаниях, и без общественных производств вплоть до МУП?!.. Объясните толком, если сможете. А если не сможете, то несменяемых не бывает. И вот что такое настоящая оппозиция.