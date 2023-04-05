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Московский листок

Экспорт питьевой воды может приносить более высокий доход, чем экспорт нефти

Опубликовано 05.04.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте!

Экспорт питьевой воды в перспективе 25 лет сможет приносить российскому бюджету более высокий доход, чем экспорт нефти, говорится в подготовленном экспертами Росконгресса докладе "Вершина айсберга: реальные перспективы экономики Арктики".

В полярных шапках Арктики и Антарктики находится примерно 70% водных ресурсов планеты, причем на Арктику приходится более половины от этого объема.

Эксперты отмечают, что Россия является абсолютным лидером по запасам пресной воды за полярным кругом. "В США (на Аляске) в Северный ледовитый океан не впадает ни одной крупной реки. В Канаде — 3. В России — 11".

"Годовой сток Енисея в Карское море достигает 624 кубических километров. Лена – крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. Сток Лены в море Лаптевых — около 540 кубических километров. Обь — на третьем месте. Годовой сток в Обскую губу Карского моря составляет около 400 кубических километров. Не менее значимы озера. Только в 32 самых крупных водоемах плато Путорана содержится более 45% суммарного запаса озерных вод российской Арктической зоны.

А теперь вернемся к советской истории. Помните, сколько было воплей насчет поворота северных рек на юг, традиционно страдающий от безводья? За эти 30 лет после воплей сколько воды могло поступить в засушливые регионы, сколько всего хорошего могло там развиться?

https://forum-msk.org/material/news/1...

Ну, ладно, снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Спасибо всем, кто помогает каналу. И не забываем репост - это тоже очень важно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- США перестали делиться с Россией информацией о своем ядерном вооружении. в ответ на выход Москвы из договора СНВ-III. В РФ такие действия Вашингтона расценивают как еще один шаг к войне

- Украинский ударный дрон польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции

- Сервис Pick Point решил прекратить работу в России

- Пара из Нижнего Тагила арестована ФСБ по подозрению в госизмене в форме шпионажа

- Зеленский отправился в Варшаву, возможно, для подготовки к переговорам с Российской Федерацией

 

1. Трамп под арестом

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