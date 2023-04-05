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Московский листок

Михаил Делягин: Поток частной политики, которая нас с вами использует

Опубликовано 05.04.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм

Концепция этого законопроекта укладывается в огромный поток государственной политики, частью которого мы являемся. Вернее, в поток частной политики, которая нас с вами использует в очень неблаговидной роли. Что мы видели еще до начала коронавируса? Мы увидели, что ухудшение экономической конъюнктуры ведет к тому, что крупный бизнес, который раньше не замечал своих меньших коллег, начинает воспринимать их как серьезнейших конкурентов. И, естественно, этих конкурентов начинает ликвидировать разными методами, в том числе и нашими руками.

 

Мы здесь, в этом зале, сняли ограничения с малых и средних предприятий ювелирной промышленности, создав тем самым серьезные проблемы в том числе для ювелирных школ. Мы здесь в первом чтении проголосовали за маркировку скота.

 

Единое, что удалось забраковать, это создание единого оператора цифровой рекламы, хотя попытки в этом направлении все равно продолжаются. Сейчас мы в 10 раз повышаем требования по уставному капиталу. Мы дополняем требованием, что эта оплата будет только живыми деньгами. Нам говорят, что никто не закроется, и все будут счастливы. И одновременно с этим нам говорят, что мощности в два раза избыточны по сравнению с тем, что потребляет страна. Мысль о том, что нужно найти какие-то каналы сбыта - может быть, экспорт, может быть, более глубокую переработку - видимо, слишком сложна.

 

Вы же помните, как в этом же зале голосовали за нефтяной маневр, из-за которого вся нефтепереработка стала убыточной? И слова тогда тоже говорили правильные и замечательные. Но вот нефтеперерабатывающий завод (Антипинский) - единственный независимый в стране - просто обанкротился и погиб.

 

И мне очень не хочется, чтобы мы сегодняшним законопроектом ликвидировали еще некое количество предприятий.

 

При этом говорится о контрафакте. Коллеги, а есть доказательства того, что контрафакт производится на относительно меньшем предприятии? По-моему, сегодня он может производиться везде и более того производится на самых разных объектах.

 

Если же мы действительно хотим добиться облегченного контроля - то решение может быть очень простое: введите государственную монополию! Без государственной монополии на производство этилового спирта все наши разговоры о контроле и о борьбе с контрафактом останутся сказками для детей младших классов.



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