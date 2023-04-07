К станку зовут стариков

Эксперты отмечают резкий приток кандидатов старше 50 лет на рынок труда в 2023 году, их доля увеличилась с 5 до 17 процентов. Видимо, это реакция на пенсионную реформу - люди старшего возраста сталкиваются с перспективой умереть с голоду.

Молодежь претендует на высокую зарплату в 100-300 тысяч рублей, однако более 90 процентов работодателей не могут этого предложить. Люди постарше готовы работать и за меньшие деньги.

На всплеск внимания в адрес стариков оказали влияние отъезд мигрантов, пандемия коронавируса, частичная мобилизация и отъезд за границу части трудоспособного населения.

А.Б.