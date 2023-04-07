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Московский листок

Одна из старейших в России торговых сетей "Карусель" закрылась после 19 лет работы

Опубликовано 07.04.2023 в разделе комментариев 0

торговля бизнес
Одна из старейших в России торговых сетей "Карусель" закрылась после 19 лет работы

Крупнейший российский продовольственный ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») закрыл последний гипермаркет «Карусель».

На решение о закрытии повлияло изменение потребительского поведения. За последние три–пять лет российский потребитель прошел несколько трансформаций, основной из которых стала «разумность выбора» и значительный переток аудитории в канал онлайн-продаж, который произошел в пандемию.

Не понял, а раньше, когда ходили в "Карусель", это был неразумный выбор?

На конец марта 2022 года торговая сеть «Карусель» управляла 28 магазинами.

Первый магазин «Карусель» открылся в Санкт-Петербурге в 2004 году.

Ну, закрылся и закрылся - почему, я, честно говоря, не понял. Если все хорошо было...

А.Б.



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