Одна из старейших в России торговых сетей "Карусель" закрылась после 19 лет работы

Крупнейший российский продовольственный ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») закрыл последний гипермаркет «Карусель».

На решение о закрытии повлияло изменение потребительского поведения. За последние три–пять лет российский потребитель прошел несколько трансформаций, основной из которых стала «разумность выбора» и значительный переток аудитории в канал онлайн-продаж, который произошел в пандемию.

Не понял, а раньше, когда ходили в "Карусель", это был неразумный выбор?

На конец марта 2022 года торговая сеть «Карусель» управляла 28 магазинами.

Первый магазин «Карусель» открылся в Санкт-Петербурге в 2004 году.

Ну, закрылся и закрылся - почему, я, честно говоря, не понял. Если все хорошо было...

А.Б.