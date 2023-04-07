Мечеть будет, но не там

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за решение вопроса со строительством мечети.

Ранее Собянин сообщил, что мечеть, которую изначально могли возвести у Святого озера, в итоге построят на другом участке. Вопрос о появлении мечети в месте притяжения православных христиан взволновал многих жителей столицы. Мэр отметил, что патриарх Кирилл и руководитель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин призвали его определить для строительства другую территорию.

Мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте.

Вообще странно - откуда в Москве сятые озера и другие оьбъекты неживой природы? Обожествление объектов природы - это вообще не про христианство и не про ислам.

В славянском эпосе существуют Святые горы, но это дохристианский эпос. И богатырь Святогор - это из ряда с Горыней и сыном его Змеем Горынычем (Змей - имя, а не принадлежность к пресмыкающимся), Бабой Ягой и Кощеем Бессмертным.

Какие еще "святое озеро" под Москвой, в Ухтомке? Якобы когда-то случился провал грунта и под землю ушла церковь, а на этом месте образовалось озеро. Так что в этой истории духоподъемного? Скорее, наоборот...

Но если общественности требуется, пусть будет "святое озеро".

А.Б.