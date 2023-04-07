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Московский листок

Мечеть будет, но не там

Опубликовано 07.04.2023 в разделе комментариев 0

церковь рпц
Мечеть будет, но не там

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за решение вопроса со строительством мечети.

Ранее Собянин сообщил, что мечеть, которую изначально могли возвести у Святого озера, в итоге построят на другом участке. Вопрос о появлении мечети в месте притяжения православных христиан взволновал многих жителей столицы. Мэр отметил, что патриарх Кирилл и руководитель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин призвали его определить для строительства другую территорию.

Мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте.

Вообще странно - откуда в Москве сятые озера и другие оьбъекты неживой природы? Обожествление объектов природы - это вообще не про христианство и не про ислам.

В славянском эпосе существуют Святые горы, но это дохристианский эпос. И богатырь Святогор - это из ряда с Горыней и сыном его Змеем Горынычем (Змей - имя, а не принадлежность к пресмыкающимся), Бабой Ягой и Кощеем Бессмертным.

Какие еще "святое озеро" под Москвой, в Ухтомке? Якобы когда-то случился провал грунта и под землю ушла церковь, а на этом месте образовалось озеро. Так что в этой истории духоподъемного? Скорее, наоборот...

Но если общественности требуется, пусть будет "святое озеро".

А.Б.



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